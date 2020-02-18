Мозок злочинців виглядає інакше, ніж у звичайних людей
Люди, які все життя крадуть, брешуть та знущаються з інших, мають менший за розміром мозок, кажуть дослідники.
Це підтвердили результати МРТ 45-річних злочинців, що проявляли схильність до антисоціальних дій з дитинства.
Виявилося, що площа поверхні кори їхнього головного мозку - менша й тонша, ніж у звичайних людей. І це, ймовірно, є результатом кримінальної поведінки.
Однак не можна відкидати й інші фактори: спадковість, вживання наркотиків, низький IQ чи психічні розлади злочинців.
Дослідники просканували мозок майже 700 добровольців, за якими спостерігали від народження.
Їх розділили на три групи, які:
- рідко вчиняли злочини;
- робили це, коли були підлітками;
- поводились так протягом всього життя.
Науковці виявили, що 80 учасників останньої групи, до якої належали ті, що вчиняли насильницькі злочини протягом життя, мали суттєві структурні відмінності мозку.
Результати дослідження, опубліковані в науковому журналі Lancet Psychiatry, підтвердили, що люди, які протягом життя ображали інших, мали психоневрологічні відмінності.
Підлітки, що з дитинства поводились антисоціально і могли у будь-який момент опинитися за ґратами, у зрілому віці мали проблеми з психічним і фізичним здоров'ям - аж до інвалідності.
Головна причина
Авторка дослідження Крістіна Карлісі з Університетського коледжу Лондона зазначає: "Структурні відмінності їхнього мозку не дозволяють розвивати соціальні навички, що сприяють психологічному добробуту і відволікають від антисоціальної поведінки".
Співавтор проєкту професор Ессі Відінг пояснив, що цих людей потрібно не "демонізувати", а сприймати як тих, хто "потребує допомоги та співчуття".
Д-р Грейм Ферчильд з Університету Бата також підкреслив важливість дослідження.
Проте науковці поки не мають чіткої відповіді: чи виникли ці структурні зміни у мозку злочинців у ранньому віці та призвели до антисоціальної поведінки впродовж життя або вони є результатом вживання наркотиків, алкоголю, куріння та неправильного харчування.
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