Як роблять прогнози погоди і чому вони іноді не збуваються?
Екстремальні погодні умови, такі як торнадо, урагани та циклони, в останні роки охопили всю планету. Вони завдають значних збитків і призводять до людських жертв.
Потужні урагани нещодавно накрили Британію. Минулого місяця Іспанія і Франція потерпали від сильних штормів, а Австралія - від екстремальної спеки, що призвела до масових лісових пожеж.
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Приборкати погоду неможливо, але можна передбачити і пом'якшити її екстремальні прояви. І саме тут на допомогу приходить прогноз погоди.
Як його складають? І чому він не завжди точний?
Як це працює?
Для складання прогнозу збирають дані про поточний стан атмосфери та проєктують її зміни.
Температура, тиск, вологість і швидкість вітру - ці дані збирають з усієї земної кулі, а потім передають до потужних суперкомп'ютерів.
Британське Метеорологічне бюро (Met Office), приміром, щойно придбало суперкомп'ютер вартістю 1,2 млрд фунтів стерлінгів.
Головним обмежувальним фактором є те, як швидко ці комп'ютери зможуть обробляти інформацію для прогнозу.
Метеорологи також стежать за погодними умовами, вносять зміни в разі потреби, щоб гарантувати оновлення прогнозу.
Чому виникають помилки?
Через хаотичність атмосфери навіть незначні зміни в океані можуть істотно вплинути на погоду на суші.
Атмосфера Землі - дуже складна й широка, контролювати кожну її частину неможливо. Тому у метеорологічних спостереженнях неминуче виникають прогалини.
Як наслідок - спостереження можуть бути неповними.
Прогноз погоди на найближчі сім днів найімовірніше зміниться ближче до кінцевої дати.
Однак наука і технології не стоять на місці. Наше розуміння атмосфери та комп'ютерна галузь постійно прогресують. А отже, прогнози стають дедалі точнішими.
Британське Метеорологічне бюро каже, що точність його прогнозу на чотири дні нині дорівнює одноденному 30 років тому.
А високотехнологічні комп'ютери дозволяють нам зазирнути на десятиліття в майбутнє і змоделювати не лише погоду, а й клімат.
Чому погоду іноді важко спрогнозувати?
Особливо важко прогнозувати погодні зміни, коли йдеться про точний прогноз для конкретної локації.
Дощ - той тип опадів, які дуже складно спрогнозувати.
Приміром, ви очікували зливу, але її так і не було, тож подумали, що синоптики вкотре схибили. Але лише за кілометр від вас пройшла сильна гроза, тому все не так просто.
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Чому у кожного синоптика своя погода?
Якою завтра буде погода? Єдиної відповіді на це запитання немає.
Метеостанції по всьому світу складають прогнози, використовуючи різні комп'ютерні програми.
Одні скажуть, що дощ пройде о 21:00, а інші - що його варто чекати після опівночі.
Також зростає кількість додатків, які показують погоду, користуючись даними різних провайдерів, кожен з яких, своєю чергою, обирає різні методи прогнозу.
Скажімо, прогноз каже, що ймовірність дощу на завтра становить 30%.
Тоді один додаток може вказати дощ, а інший - часткову хмарність, адже ймовірність того, що дощу не буде становить 70%.
Далі буде тільки краще?
Нові комп'ютерні технології дозволяють швидко збирати та обробляти дані спостережень.
Також ускладнюється формула розрахунків прогнозу, що значно прискорює роботу і дозволяє зробити прогноз навіть для дрібних населених пунктів.
Тож прогнозованість та вірогідність погодних розрахунків дедалі лише кращатиме.
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