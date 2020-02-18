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Ранок 18 лютого збурила новина про нові потужні бої на Донбасі із застосуванням великокаліберної артилерії та про втрати української армії.

Це сталось поблизу Золотого, де не так давно відбулось розведення військ.

За кілька днів до цього у Мюнхені на безпековій конференції багато говорили про мир на Донбасі та політичне врегулювання конфлікту.

Президент України навіть озвучив ініціативу про спільне патрулювання кордону за участі українських військ, представників ОРДЛО та ОБСЄ.

Про таку ж ініціативу просто ввечері перед новими боями заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, уточнивши, що представники так званих "ЛНР/ДНР" будуть цивільні без зброї.

Окрім того, в останні кілька днів українські чиновники все активніше говорять про можливі вибори в ОРДЛО одночасно з українськими місцевими виборами.

Ранкові бої призвели до загибелі одного українського військового й появи сумнівів, що всі мирні ініціативи української сторони досі актуальні.

Image caption Бої відбулись поблизу Золотого

Росія напередодні заявила, що Україна не виконує своїх зобов'язань, а тому нормандська зустріч у квітні під великим питанням.

Володимир Зеленський вже оцінив атаку як провокацію "бойовиків та окупантів", покликану завадити мирному процесу. Але це, за його словами, не завадить.

Натомість начальник Генштабу Руслан Хомчак розповів, що це була реальна атака бойовиків з метою захопити позиції ЗСУ до річниці відступу українських військ з Дебальцевого.

Бойовики звинуватили українську сторону, а речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва не може нести відповідальність за ці події.

ВВС News Україна запитала в експертів, що значить сьогоднішнє загострення та як воно вплине на мирний процес.

Михайло Жирохов, військовий експерт:

Це тільки з нашого боку останні дні та тижні могло скластись враження, що все тихо і спокійно на Донбасі.

З того ж боку все виглядає інакше. Якщо проаналізувати останні перемовини Путіна та Зеленського, то версії української та російської влади кардинально відрізняються.

Путін закидає основне - коли ви будете виконувати мінські домовленості?

Думаю, що це загострення з боку росіян повинно підштовхнути нашу владу щось робити. Путін полюбляє такі дати. Сьогодні 18 лютого - для росіян це подразник.

Те, що саме на цій ділянці підуть у наступ, було очевидно ще тиждень тому. Вчора з'явилась інформація від контррозвідки, що росіяни віддали наказ не обмежувати себе калібрами артилерії.

Копирайт изображения ВВС Image caption Облаштування позицій біля місця розведення військ восени 2019 року

Сьогодні ми бачимо, що вони використовують артилерію калібру 152-мм.

Якщо б у президента був інший підхід до конфлікту, то була б заява, що це зробили росіяни і зривають мирні перемовини. А сьогоднішня розпливчата заява - очікувана, він не міг нічого іншого сказати.

Це локальне загострення й час від часу таке буває. Настільки воно вплине на зрив мирних перемовин? Я думаю, що взагалі говорити на цьому фоні про відведення військ та мирні плани і вибори - це маячня.

Домовленості не виконуються. Всі ці речі бойовики використовують тільки для того, щоб підсилити позиції. Так буде і далі.

Image caption Політолог

Сьогоднішні події біля Золотого можуть свідчити про кілька важливих процесів.

З досвіду ми знаємо, що лідери сепаратистів та бойові ватажки не хочуть миру, вони не зацікавлені у мирному врегулювання й намагаються зірвати будь-які переговори. Таке вже було багато разів.

Більш базова причина - це традиційна російська тактика - примус до миру через активізацію бойових дій.

Росія цей інструмент дуже активно використовувала в 2014 році, а також в 2015 році якраз під час перемовин у Мінську і боїв під Дебальцевим. Далі теж були подібні ситуації, але меншого масштабу.

Часто це прив'язували до конкретних дат переговорів. У політиці взагалі багато символіки, прив'язаної до дат. Сьогодні ж у нас річниця початку розстрілів на Майдані та подій біля Дебальцевого.

Думаю, це відповідь Москви та сепаратистів на мирні ініціативи Володимира Зеленського.

Росія використовує проти Володимира Зеленського дві тактики.

Перша - періодичне загострення бойових дій. Це підступна гра - ти обіцяв, а бачиш - іде війна.

Друга - тактика затягування. Бачимо затягування з датою перемовин "нормандської четвірки" і гра на нетерплячості Зеленського.

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Сьогоднішні події мають бути для нього серйозним сигналом, що тактику переговорів треба зробити жорсткішою.

Зараз важливо через сигнали іншим учасникам переговорів донести прості речі - жодних перемовин про щось інше, окрім припинення вогню. Не можна говорити про політичні речі, допоки стріляють.

Ще одна небезпека загострення біля Золотого - дискредитація розведення військ як такого.

Звичайно, сьогоднішні події девальвують ідею, яку озвучував і Зеленський, і Аваков про спільні патрулювання кордону з представниками ОРДЛО та ОБСЄ.

Від сьогоднішніх подій постраждає й ініціатива Сергія Сивохи про створення національної платформи примирення та єдності з Донбасом. Організаторам варто перенести захід, щоб не було емоційного протистояння через дуже поганий емоційний фон.

Поки йдуть бойові дії не можна вести такі розмови про мир, бо це буде сприйматись багатьма як прояв слабкості України.

Image caption Експертка

Напрошуються паралелі з минулими роками, коли кожного року на річницю Мінських угод йшло загострення ситуації на Донбасі. Також загострення постійно відбуваються перед великими переговорами або засіданнями Ради безпеки ООН.

Сьогодні ввечері Росія скликає Радбез ООН щодо річниці Мінських угод, а за два дні очікується засідання Генасамблеї ООН за українським запитом.

За п'ять років у збіги ми віримо все менше.

Є ще питання, чи це загострення було за ініціативою "Москви", чи це місцева активність. Бойовикам теж треба час від часу доводити Москві, що вони потрібні, ситуація серйозна й треба постачати гроші та зброю.

Президент робить обережні заяви у подібних ситуаціях, він давно зайняв позицію, щоб максимально уникати різких рухів.

Роман Безсмертний, колишній представник України на перемовинах у Мінську:

На жаль, з точки зору глибини продуманості, над ініціативами влади останніх днів можна хіба насміхатись.

Люди, які знали ситуацію, попереджали, що ці кроки ведуть не до посилення безпеки чи зменшення кількості жертв, а до протилежного результату.

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Такі закони війни - якщо ти виконуєш забаганки агресора, то заохочуєш його до агресії. Це аксіома, яку мають знати всі, хто береться за такі складні питання.

Чому сьогодні загострення? Бо 18 лютого, початок розстрілів на Майдані. У Кремлі сидять символісти і цього не оминають.

На мою думку, Володимир Зеленський не до кінця усвідомлює ситуацію. Щоб дійти до глибини розуміння війни, як було у попередника, йому потрібні ще місяці та роки.

Поки Зеленський не переконається, що йому голову морочать, ми будемо мати такі в'ялі оцінки подій на Донбасі.

Якщо говорити про вибори на Донбасі, про які кажуть керівники країни, то я в них не вірю. Місцеві вибори, які проведуть і на окупованій території, зараз виглядають як неадекватність.

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