"Хотят ли русские войны": як в ООН сварились з Росією через нові бої на Донбасі

Копирайт изображения UKR Mission to UN Image caption Сергій Кислиця показав фото загиблого на Донбасі 18 лютого українського 22-літнього військового Максима Хітайлова

Рада безпеки ООН на запит Росії провела спеціальне засідання, присвячене п'ятій річниці підписання так званих других Мінських угод.

Засідання відбулось на тлі ескалації боїв на Донбасі та спроби бойовиків захопити українські позиції на лінії розмежування. Внаслідок яких один український військовий загинув, а ще шестеро були поранені.

Заступник голови МЗС України Сергій Кислиця на засідання засудив дії Росії та звинуватив її в ескалації боїв, показавши портрет 22-річного загиблого українського військового Максима Хітайлова.

Країни ЄС також підтримали Україну, а США закинули Росії невиконання Мінських угод та підтримку бойовиків на Донбасі.

Натомість представник Росії Василь Небензя звинуватив Київ у невиконанні Мінських угод та заявив, що Кремль не керує бойовиками на Донбасі.

"Хотят ли русские войны"

Представник України Сергій Кислиця подякував країнам ЄС та США за солідарність з Україною "у світлі подальшої агресії Росії.

Пан Кислиця нагадав, що вранці 18 лютого українські позиції на Донбасі атакували й цей напад здійснили "російські окупаційні війська з використанням заборонених Мінськими угодами озброєнь".

"Очевидно, що Кремль продовжує стратегію ескалації на Донбасі з грубим порушенням російських зобов'язань згідно з Мінськими угодами ", - заявив пан Кислиця.

Він каже, що Росія продовжує повністю забезпечувати бойовиків зброєю і водночас вимагає від України вести з "місцевими" прямий діалог.

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При цьому він розповів присутнім, що одним з керівників так званої ДНР, з яким Росія примушує говорити Україну, є громадянином РФ.

"Наскільки місцевим є нещодавно призначений керівник так званого "уряду Донецька" Володимир Пашков? Він громадянин Росії, народжений у Сибіру, закінчив російську військово-морську академію, був віцегубернатором Іркутського регіону", - нагадав представник України.

Закінчив свій виступ пан Кислиця цитатою з вірша відомого російського поета Євгена Євтушенка, який теж народився в Сибіру.

"Хотят ли русские войны", - почав читати відомий вірш пан Кислиця російською.

На його думку, відповіддю, чи хочуть росіяни війни в нинішніх умовах, стане винесення портретів Сталіна на парад перемоги 9 травня у Москві.

Реакція Заходу

Тимчасова представниця США в ООН Шеріт Норман Шале заявила, що Росія не виявила готовності виконати свої зобов'язання за Мінськими угодами і продовжує озброювати, навчати, керувати та воювати поруч "зі своїми маріонетками" на сході України.

"Це порушує російські зобов'язання, взяті у Мінських угодах, у тому числі щодо встановлення негайного та всеохопного режиму припинення вогню", - заявила представниця США.

Низка країн ЄС також зробили заяву на підтримку України.

Заяву від їхнього імені зачитав представник Естонії, повідомила агенція "Укрінформ".

"Країни ЄС - нинішні члени Ради безпеки ООН Бельгія, Естонія, Франція, Німеччина та Польща цілковито підтримують незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах", - йдеться в заяві.

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Європейці наголосили, що Росія здійснює фінансову та військову підтримку самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

Не маріонетки Кремля?

Представник Росії в ООН Василь Небендзя натомість відповів, що Росія не контролює самопроголошені республіки Донбасу.

"Деякі колеги кажуть, що конфлікт припиниться, як тільки ми про це скажемо представникам Донбасу. У мене до них питання: ви правда настільки наївні, що думаєте, ніби Кремль "ляльководить" людьми на Донбасі? Дійсно вважаєте, що в них немає власної думки?"- заявив представник Росії.

Росія звинуватила Україну у саботуванні виконання Мінських домовленостей.

"Багато українських впливових чиновників налаштовані на хвилю саботажу Мінська та відкрито суперечать оголошеній президентом Зеленським волі до врегулювання", - заявив він.

Зранку 18 лютого бойовики на Донбасі заявили, що це українські війська атакували їхні позиції. У Кремлі ж кажуть, що Росію не можна звинувачувати у новому загостренні.

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