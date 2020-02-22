Віртуальна зустріч з померлою дитиною. Чи допоможе це пережити втрату?

Копирайт изображения MBC Image caption Раптова смерть доньки не дала матері пережити біль втрати

Для багатьох з нас горе - руйнівна, але неминуча частина життя. Проте, коли помирає дитина, пережити скорботу - особливо важко.

Джан Джі Сун з Південної Кореї знайшла нестандартний вихід. Змиритися з втратою доньки їй допомогла віртуальна реальність.

Семирічна Найон раптово померла від невиліковної хвороби крові чотири роки тому. Вона була третьою дитиною подружжя.

Південнокорейські телевізійники детально відтворили образ померлої дівчинки у 3D-форматі. Робота тривала сім місяців.

За допомогою технології цифрового запису рухів та участі актора вони створили віртуальний образ Найон, відтворили її рухи та голос

Фахівці також спроєктували віртуальний парк, де мати й донька зустрілися, взявши за основу один з парків, де вони гуляли в реальному житті.

Для спілкування з донькою Джан Джі Сун одягала VR-гарнітуру і тактильні рукавички.

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3D-модель дівчинки розробили для документального фільму "Зустріч з тобою", який показали на телеканалі MBC. Стрічку подивилися мільйони південнокорейців.

Найемоційніша сцена - зустріч матері й доньки.

Розмова починається з питання дівчинки: "Мама, де ти була? Ти думала про мене?"

"Я постійно про тебе думаю", - відповідає Джан Джі Сун і починає плакати - як і її родичі, які весь час спостерігали за тим, що відбувається.

Зустріч

Стрічка викликала дискусію про те, наскільки етично відтворювати померлих людей у віртуальній реальності, та чи матимуть такі "зустрічі" психологічні наслідки.

Одні вважають, що це своєрідний катарсис, інші - що така "допомога" заважає людині почати новий етап життя вже без померлого.

Дехто звинуватив телеканал MBC в експлуатації почуттів матері.

10-хвилинний фільм набрав понад 13 мільйонів переглядів та 19 тисяч коментарів на YouTube.

Деякі глядачі вважають, що цей досвід матиме протилежний ефект і лише загострить тугу і смуток матері, що втратила дитину.

Копирайт изображения MBC Image caption Південнокорейські телевізійники детально відтворили образ Найон у 3D-форматі

Однак Джан Джі Сун сказала, що їй це допомогло.

Смерть дитини стала для неї ударом: вона зробила тату з ім'ям доньки і не знімає кулон з її прахом.

У снах матері дівчинка приходила до неї сумна, а у віртуальному парку посміхалась.

"Я побачила усміхнену Найон. Це була лише мить, але дуже щаслива мить".

Психологи вважають, що цей досвід може допомогти Джан Джі Сун подолати травму раптової втрати близької людини.

"Найважче і найболючіше - це неочікувана смерть. Тому це може стати своєрідним "емоційним прощанням" з померлою донькою, її оплакуванням", - розповів ВВС Сон-Гю Ко з Інституту психічного здоров'я при Корейському університеті.

Донг-Гві Лі з Університету Йонсей розповів ВВС, що віртуальну та доповнену реальність вже використовують під час лікування психічних розладів, фобій, деменції та депресії.

Приміром, британські VR-фахівці відтворили коронацію королеви Єлизавети II у 1953 році, щоб оживити спогади літніх пацієнтів з деменцією.

Хворі ніби мандрують стежками своєї пам'яті, відновлюючи навіть дуже глибокі спогади.

Однак професор Лі каже, що такі експерименти можна проводити тільки під наглядом лікаря, адже можна отримати протилежний ефект, і почуття втрати лише посилиться.

Копирайт изображения MBC/ YouTube

Прощання

Директор проєкту Хен-Сік Лі розповів BBC, що команда кінофільму підійшла до ідеї дуже ретельно, від стадії планування до її завершення. Все було засновано на спогадах Джан Джі Сун.

В кінці фільму Йонсей дарує мамі квітку, а потім каже, що втомилася і лягає. Вона обіцяє, що завжди любитиме свою маму.

Вони прощаються, і Йонсей засинає. Потім дівчинка перетворюється на білого метелика і тихо відлітає.

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