"Повиздихуємо": як в Україні бояться коронавірусу і протестують

Копирайт изображения facebook.com/suspilne.ternopil Image caption Протест у Микулинцях, Тернопільська область. Кадр з відео "Тернопіль Суспільне"

Встановлюють блокпости і приносять шини. В кількох українських містах протестують проти розміщення у них евакуйованих з Китаю українців.

Лікарні - неготові, там не працюють вентиляції і немає ізоляції, у лікарів немає захисту. Такі основні гасла людей, які вийшли на акції протесту під Львовом і на Тернопільщині.

Проти поселення в них українців з Китаю виступили і в Гостомелі.

Тим часом літак, який забере українців, вже приземлився в Ухані - епіцентрі поширення коронавірусу.

Своїх громадян з Китаю вже евакуювали Австралія, Філіппіни, Непал, Німеччина, Росія, Канада, Індонезія, Італія, Португалія, Франція.

Львів, чи не Львів?

Закрили ворота, а виїзд з лікарні заблокували шинами.

У місті Винники Львівської області в середу, 19 лютого, місцеві вийшли на акцію через побоювання, що людей з Китаю можуть розмістити у їхньому військовому госпіталі.

Причиною стали навчання, які пройшли у місцевому госпіталі в цей день. Місцева влада запевняє, що то була перевірка готовності закладу до госпіталізації хворих з ГРВІ. Їм не вірять.

Копирайт изображения facebook.com/1zahidTV Image caption Фото з протесту. ТРК ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ

З лікарні вивозили хворих і евакуювали персонал. Відео про це розмістили у Facebook міської ради Винників.

У соцмрежах почала ширитися інформація, що таким чином госпіталь готують до розміщення евакуйованих з Китаю українців. У місцевих групах лунали заклики виходити на протест.

"Народ сходітеся, бо повиздихуємо", - написала користувачка Ярина Бродюк у місцевій групі "Винники +" у Facebook.

На акції біля лікарні зібралися близько сотні людей. Перед ними виступив мер Винників Володимир Квурт і представники ОДА, які запевнили, що сюди українців з Китаю везти не будуть.

Люди, які прийшли на акцію, кричали, що не вірять.

"Якщо сюди привезуть цих українців, і якщо хтось з них виявиться хворим, то медперсонал, який працює у цій лікарні, вони ж у місті всі живуть. Вони ходять в магазини, їхні діти ходять в садки, в школи. Ви бачили, як в Китаї там все обробляють від тої інфекції. Там лікарі в скафандрах ходять. У нас прийде медсестра у тій масці? Де у нас щось тут ізольоване? Ви бачили ті шпари? Хай би зробили якісь ізольовані блоки. У нас тут загальна каналізація", - розповіла у коментарі телеканалу "ТРК Перший західний" одна з учасниць протесту у Винниках, яка відмовилась називати своє ім'я.

Водночас у Львівській ОДА заявили, що не мають інформації, що українців з Китаю розмістять саме у Винниках.

"Інформаційною лихоманкою" назвав ситуацію довкола госпіталю Іван Собко, заступник голови Львівської ОДА і просив всіх заспокоїтись. При цьому він сказав, що аеропорт Львова розглядають, як одне з місць, де сяде літак з Китаю, але це не остаточно.

Також він заявив, що наказу про розміщення евакуйованих на Львівщині чи у Львові немає.

Тернопіль сказав "ні"

Одним з варіантів, де можуть прийняти евакуйованих, називали санаторій "Медобори" на Тернопільщині.

І там також виступили проти. Близько 300 людей 18 лютого вийшли на акцію протесту у Микулинцях, поблизу якого розташований санаторій. Місцеві вибудували на в'їздах блокпости з блоків, щоб зупинити привезення людей з Китаю.

Проти поселення на Тернопільщині українців з Китаю виступили представники місцевої влади - мер Тернополя і депутати Тернопільської облради.

В області немає лікарень, пристосованих для хворих на коронавірус, заявив мер Тернополя Сергій Надал.

Мер нагадав, що Тернопільська область не має обласної інфекційної лікарні. Також, за його словами, не виділили гроші на засоби індивідуального захисту для працівників, відсутня вентиляція та каналізація, не підведено кисень у міських лікарнях.

19 лютого депутати обласної ради звернулися до президента України та прем'єра. У зверненні йдеться про те, що лікарні в області не готові технічно прийняти цих людей. Також депутати просили владу не розганяти блокпости у Микулинцях.

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Гостомель теж проти

У Гостомелі, яке розташоване під Києвом, також виступили проти розміщення евакуйованих.

Депутати селищної ради опублікували звернення до МОЗ і мера Києва Віталія Кличка, де заявили, що не можна привозити людей з Китаю до Гостомеля.

Йшлося про Київську туберкульозну лікарню №2, розташовану в селищі.

"У даній лікарні немає належних умов і спеціальних відділень, які б убезпечили медичний персонал від загрози зараження коронавірусом. Багато медпрацівників закладу проживають у Гостомелі, вони схвильовані, що можуть стати носіями хвороби серед жителів селища", - заявили гостомельські депутати.

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"Чекаємо на рідній землі"

Тим часом український літак приземлився у місті Ухань у провінції Хубей. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. Він запостив фото у Facebook. Цей літак забере 48 українців і 29 іноземців.

"Ті, хто потрапили в епіцентр спалаху хвороби, зможуть вилетіти з Китаю. На борту досвідчена команда медиків. Впевнений, переліт буде комфортним і спокійним. З нетерпінням чекаємо на рідній землі!", - написав пан Данілов.

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Як охоронятимуть карантин?

Приміщення, де на карантині будуть евакуйовані з Уханю, будуть охороняти подвійним кільцем захисту, повідомили в МВС.

47 співробітників - 30 поліцейських і 17 військовослужбовців - щодня охоронятимуть лікарню.

Також чергуватимуть піші та автопатрулі, функціонуватиме контрольно-пропускний пункт і система відеоспостереження, поруч працюватиме цілодобовий об'єднаний ситуаційний центр.

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