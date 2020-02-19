Бонд. Джеймс Бонд. Агент 007 з'явився на марках

Деякі марки присвячені новому 25-му фільму з серії "Бондіани" "Не час помирати". На марках можна побачити всіх шістьох акторів, які зіграли агента 007. На деяких, як на цій, зображені автомобілі з фільму. Це авто має назву Lotus Esprit S1 Submarine з фільму "Шпигун, який мене любив"