Бонд. Джеймс Бонд. Агент 007 з'явився на марках
Королівська пошта Великої Британії випустила серію марок, присвячену Джеймсу Бонду. Незабаром вийде 25-й фільм "Бондіани" - "Не час помирати".
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Royal Mail
Деякі марки присвячені новому 25-му фільму з серії "Бондіани" "Не час помирати". На марках можна побачити всіх шістьох акторів, які зіграли агента 007. На деяких, як на цій, зображені автомобілі з фільму. Це авто має назву Lotus Esprit S1 Submarine з фільму "Шпигун, який мене любив"
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Royal Mail
Актор Пірс Броснан зіграв секретного агента у фільмі "Золоте око" у 1995 році. Це був 17-й фільм "Бондіани", перший для Броснана. Це перша стрічка, де взагалі не використали історії та елементи з творів Яна Флемінга. Саме він написав книжки про Бонда.
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Royal Mail
У 2006 році творці "Бондіани" знову звернулися до книжок Флемінга. Фільм "Казино "Рояль" базується на однойменній книжці. Новим Бондом тоді став актор Деніел Крейг.
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Royal Mail
Цей гірокоптер з'явився у фільмі 1967 року "Живеш лише двічі", в якому знявся актор Шон Коннері. У верхньому лівому куту цієї марки можна побачити таємне повідомлення! Ви його розгледіли?
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Royal Mail
Голдфінгер – фільм 1964 року, у якому Шон Коннері грає легендарного агента 007. Там він розслідує справу контрабанди золота, яка приводить його до викриття ще більшого злочину – підступно запланованої атаки на Форт Нокс. Це місце, де зберігаються золоті запаси США.
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Royal Mail
"Живи та дай померти" - стрічка 1973 року, де вперше Бонда зіграв Роджер Мур
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Royal Mail
Тімоті Далтон вперше зіграв агента 007 у фільмі "Іскри з очей" у 1987 році. Це останній фільм за майже 20 років, де використали оригінальну назву книжки Яна Флемінга.
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Royal Mail
Єдиний актор, який став Джеймсом Бондом лише раз – це Джордж Лезенбі. У 1969 році вийшов єдиний фільм "Бондіани" за його участі - "На секретній службі її Величності".