"Товкли, як котів. Багатьох пов'язали". Що кажуть мешканці Нових Санжар

Копирайт изображения exo.in.ua Image caption Мешканці Нових Санжар зранку перекрили дорогу до селища, сталася сутичка з правоохоронцями

"Перед річкою Ворскла стоїмо. Тут і Нацгвардія і "мєнти". Зараз хоч вже не б'ють і не горнуть. А товкли, як котів. Ще й пов'язали багатьох", - розповів ВВС News Україна мешканець селища Нові Санжари Сергій.

Українська влада вже офіційно повідомила, що евакуйованих привезуть в Нові Санжари на Полтавщині. Там їх розмістять в медичний центр Нацгвардії, який посилено охоронятимуть.

Але місцеве населення проти, поліція вже затримала кількох учасників сутичок.

МВС та МОЗ запевняють, що всі евакуйовані здорові, мешканцям Нових Санжар нічого не загрожує.

"Поліція казала, нічого не буде"

"Зараз багатенько підтяглося людей, а зранку мало було", - оцінив місцевий мешканець Сергій кількість протестуючих.

На запитання, чому місцеві мешканці вимагають, щоб автобуси з евакуйованими не пропускали до селища, Сергій заявив: "Щоб не везли (сюди. - Ред.). Це добре те, що привезуть в центр України, центр селища Нові Санжари?".

За словами Сергія, ще вчора у селищі "поліція стояла, казала, що нічого не буде". А потім пацієнтів санаторія раптом виселили. За його словами, мешканці селища бояться поширення захворювання і не вірять в умови ізоляції в санаторії Нацгвардії.

"У чому ізолювати? Ви бачили той воєнний санаторій? Ви ж не уявляєте, що це за будівля, це ж не спеціалізована лікарня, просто оздоровчий воєнний санаторій", - зазначив місцевий мешканець.

Копирайт изображения facebook.com/iryna.zemlyana Image caption Поліцейські намагаються відсунути автомобілі, якими перекрили дорогу у Нові Санжари

Літак з 73 українцями та іноземцями, яких евакуювали з враженого коронавірусом міста Ухань, приземлився о 9:45 в аеропорту Бориспіль. Як повідомляє МВС, там зроблять дозаправку, після чого він вилетить до Харкова. А вже звідти евакуйованих повезуть до Нових Санжар.

Копирайт изображения ngu.gov.ua Image caption В цьому санаторії Нацгвардії можуть поселити евакуйованих з Китаю людей

Сутички

У селищі Нові Санжари вранці сталися сутички між поліцією, Нацгвардією та місцевими мешканцями. Відповідне відео опублікували користувачі соцмереж.

Водночас МВС та МОЗ запевняють, що всі евакуйовані здорові, мешканцям Нових Санжар нічого не загрожує.

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В адміністрації Полтавщини повідомили, що місцеві мешканці перекрили дорогу через інформацію про те, що евакуйованих українців із Уханя можуть розмістити у медичному центрі Нацгвардії "Нові Санжари", місцеві жителі перекрили дорогу.

В МВС вранці підтвердили інформацію про розміщення евакуйованих саме в цьому медцентрі. Заявив про це і президент Володимир Зеленський.

Копирайт изображения facebook.com/iryna.zemlyana Image caption Користувачі соцмереж публікують відео з місця подій

Керівник Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов виїхав на місце події до Новосанжарського району.

В коментарі ВВС News Україна речник губернатора повідомив, що влада області й правоохоронці виїхали спілкуватися з людьми, які перекрили трасу.

У Нових Санжарах зареєстровано понад 8 тисяч місцевих мешканців.

Що з себе являє санаторій Нацгвардії

Санаторій Нацгвардії розташований на околиці селища Нові Санжари.

Заступник очільника МВС Антон Геращенко повідомив у Facebook, що під час карантину за евакуйованими будуть доглядати кваліфіковані лікарі та медсестри.

"Істерія яка роздмухується зараз окремими особистостями скоро закінчиться. А декому можливо стане соромно за те що вони закликали не приймати на Батьківщіні своїх співгромадян. Не треба судити весь українській народ по безглуздим екзальтованим діям декількох сотен спровокованих осіб", - зазначив чиновник.

Він також розмістив фотографії санаторію.

Копирайт изображения facebook.com/anton.gerashchenko.7

Копирайт изображения facebook.com/anton.gerashchenko.7

Копирайт изображения facebook.com/anton.gerashchenko.7

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