"Їй писали: щоб ви здохли" - мама українки, яка повернулася з Китаю

Копирайт изображения фото з особистого архіву Image caption Мама евакуйованої з Китаю українки розповідає про погрози на її адресу

Світлана з Кривого Рогу чекає на свою доньку Вікторію, яка повернулась з Китаю. Дівчина разом з іншими евакуйованими перебуватиме на карантині у Нових Санжарах після прильоту.

В цьому селищі з самого ранку спалахнули протести. Люди перекрили дороги, бо не хочуть, аби туди привезли українців з Китаю.

Погрози у соцмережах

Жінка говорить про погрози, які надходили доньці після того, як вона розповіла ВВС News Україна свою історію про евакуацію.

"Їй писали, щоб ви здохли, щоб не їхали сюди", - обурюється Світлана.

Літак з евакуйованими з Китаю людьми в четвер вдень приземлився у Харкові.

З Китаю привезли 45 українців, 26 іноземців. Всього на карантині перебуватимуть 94 людини. Це разом з членами екіпажу і супровідним медичним персоналом.

У літаку жартували

Поки літак робив дозаправку у Києві, донька подзвонила мамі і розповіла про ситуацію на борту.

За її словами, під час перельоту все було спокійно - евакуйовані відпочивали, їх погодували, командир екіпажу жартував.

"Вони трохи переживали, бо до кінця не знали, куди їх везуть і де вони приземляться", - розповіла пані Світлана.

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"Це нелюди"

Світлана дуже хвилюється через паніку, яка склалась довкола евакуації.

У селищі Нові Санжари тривають протести проти поселення у місцевій лікарні евакуйованих з Китаю.

"Люди просто нелюди, ну як так можна? Вони таке говорять, бо це не стосується їхніх дітей. Перед посадкою на борт їх сто разів перевірили. Якби були якісь симптоми, їх би не пустили на борт. Я боюсь, що їх можуть не пустити, переживаю. Скільки у нас людей з відкритою формою туберкульозу? Скільки у нас людей хворіють і помирають від грипу хворі? У мене не те що злість, це велика образа на людей. Ну як так? Говорив хтось там, щоб в Чорнобиль їх повезли. Хіба це люди?".

Копирайт изображения Посольство України в Китаї

У МОЗ України завили, що серед евакуйованих немає людей з симптомами гострих респіраторних захворювань. Про це розповіли медики, які були на борту літака.

Евакуйовані проходили жорстку перевірку перед вильотом з Китаю. Чотирьох людей не пустили на борт - трьох українців та одну іноземку.

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