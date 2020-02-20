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"Вірус, що вразив українців, куди як небезпечніший за той, від якого люди тікають з Китаю. А від "нашого" вірусу - не втечеш. Нема куди... Від нього не існує ліків - тільки власний імунітет людських розуму і сумління", - так пише журналіст Сергій Тихий про протести українців проти появи у їхніх містах евакуйованих з Китаю.

Страх і протести мають свої причини, кажуть психологи.

Це і складне минуле українців, і невігластво, і зневіра до влади. Але, пише Сергій Тихий, хочеться вірити, що усім "колись нам буде соромно за цей день".

"Частина людської природи"

Соціальний і військовий психолог Олег Покальчук каже, що людям притаманні панічні настрої і страхи.

Він нагадує, що така поведінка проявлялася після аварії на Чорнобильській АЕС, коли жителі інших регіонів боялися переселенців із зони радіаційного враження. Так само боялися хворих на СНІД.

Копирайт изображения facebook.com/suspilne.ternopil Image caption Протест у Микулинцях, Тернопільська область. Кадр з відео "Тернопіль Суспільне"

"Це частина людської природи. Це механізм психічної індукції, тобто реакції, що виникає внаслідок зовнішнього впливу. А в Україні, як свідчить багато подій, схильність до проявів реактивного психозу розвивається", - каже Олег Покальчук у коментарі ВВС News Україна.

Психолог і експерт з технік комунікацій Ганна Просвєтова також не вбачає чогось несподіваного у такій реакції.

"Завжди є частина людей, яка потрапляє під удар - чи то за політичними міркуваннями, чи через культурні відмінності, чи через здоров'я. Коли вмикається система несприйняття тих, хто не такий, хто порушує звичний стан. Краще я протестуватиму, щоб - не дай Бог - мене це не зачепило, думають вони", - розповідає BBC News Україна Анна Просвєтова.

"Легше запалити свічку або шини"

У той же час, експерти переконані, що страхи і паніка навколо коронавірусу мають не лише психологічні пояснення.

"Більшість споживачів інформаційного контенту у соцмережах, на телебаченні має низький рівень критичного мислення, низький рівень інформованості. Дуже багато людей звикли складати враження про щось із неперевірених джерел. У нас немає культури перевіряти інформацію, культури ставити критичні запитання і сумніватися - чи справді це так?" - каже психолог Анна Просвєтова.

Копирайт изображения exo.in.ua Image caption До Нових Санжар, де 14 днів мають перебувати евакуйовані з Китаю і де тривають протести місцевих жителів, направили військову техніку.

"У той самий час, у наших людей дуже розвинене містичне мислення - ставити свічки, сипати сіллю пороги, а не намагатися зрозуміти наукову, медичну інформацію. Бо ж легше запалити свічку, а якщо не допоможе - то шини", - додає Анна Просвєтова.

"Ірраціональний страх, свідками якого ми є, спричинений відсутністю нормального менеджменту в медицині", - додає лікар-психотерапевт Євген Тичковський.

За його словами, із телесюжетів про протести у Західній Україні було видно, що місцеві керівники також не могли людям чітко пояснити, що відбувається і планується.

Дестабілізація і комунікації

Олег Покальчук припускає, що протести людей проти евакуйованих можуть бути керовані зовні. І не сумнівається, як цей скандал покажуть у російських ЗМІ: українці - "справжні дикуни і варвари, які не пускають додому своїх співгромадян".

"Принаймні, бенефіціари є як ззовні, так і всередині країни", - каже він.

Image caption Протестувальники у Нових Санжарах

Він також каже, що влада "і далі програє комунікаційні процеси", наслідком чого є дестабілізація в країні і підрив авторитету центральної влади.

"І справа не лише у змісті інформації, яку вона має доносити людям, а й у засобах і методах. Ці речі дуже важливі, іноді важливіші, ніж зміст. А зміст нудний, науковий, і цю медичну "нудоту" слід було правильно людям пояснити. Але цього не сталося", - вважає Олег Покальчук.

"Протести на Тернопільщині та у Нових Санжарах - тому підтвердження", - додає він.

"Чому палять шини в Тернополі і перекрили дорогу в Нових Санжарах? Бо не вірять, що в названих місцях, зокрема, в санаторії Нацгвардії, у випадку появи коронавірусу зможуть забезпечити отой суворий карантинний режим. І я не вірю. Бо спілкувалася з лікарями-епідеміологами", - пише у Facebook Валентина Бондаренко.

"Ось так огульно охрестити бидлом тих, хто боїться за здоров'я своїх дітей... Влада їх не переконала, та й не переконувала, що це безпечно. Моя знайома теж не захотіла евакуюватися з Китаю. Бо... Не переконана, що не заражена, хоч симптомів немає, тож не хоче наражати українську рідню на небезпеку", - додає вона.

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