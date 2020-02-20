Чому українців так наполохала евакуація з Китаю
"Вірус, що вразив українців, куди як небезпечніший за той, від якого люди тікають з Китаю. А від "нашого" вірусу - не втечеш. Нема куди... Від нього не існує ліків - тільки власний імунітет людських розуму і сумління", - так пише журналіст Сергій Тихий про протести українців проти появи у їхніх містах евакуйованих з Китаю.
Страх і протести мають свої причини, кажуть психологи.
Це і складне минуле українців, і невігластво, і зневіра до влади. Але, пише Сергій Тихий, хочеться вірити, що усім "колись нам буде соромно за цей день".
- На Полтавщині - сутички через прибуття евакуйованих з Китаю
- "Повиздихуємо": як в Україні протестують проти евакуації з Китаю
- "Їй писали: щоб ви здохли" - мама українки, яка повернулася з Китаю
"Частина людської природи"
Соціальний і військовий психолог Олег Покальчук каже, що людям притаманні панічні настрої і страхи.
Він нагадує, що така поведінка проявлялася після аварії на Чорнобильській АЕС, коли жителі інших регіонів боялися переселенців із зони радіаційного враження. Так само боялися хворих на СНІД.
"Це частина людської природи. Це механізм психічної індукції, тобто реакції, що виникає внаслідок зовнішнього впливу. А в Україні, як свідчить багато подій, схильність до проявів реактивного психозу розвивається", - каже Олег Покальчук у коментарі ВВС News Україна.
Психолог і експерт з технік комунікацій Ганна Просвєтова також не вбачає чогось несподіваного у такій реакції.
"Завжди є частина людей, яка потрапляє під удар - чи то за політичними міркуваннями, чи через культурні відмінності, чи через здоров'я. Коли вмикається система несприйняття тих, хто не такий, хто порушує звичний стан. Краще я протестуватиму, щоб - не дай Бог - мене це не зачепило, думають вони", - розповідає BBC News Україна Анна Просвєтова.
"Легше запалити свічку або шини"
У той же час, експерти переконані, що страхи і паніка навколо коронавірусу мають не лише психологічні пояснення.
- Нові Санжари. Як соцмережі реагують на сутички
- Нові Санжари протестують: "Товкли, як котів. Багатьох пов'язали"
"Більшість споживачів інформаційного контенту у соцмережах, на телебаченні має низький рівень критичного мислення, низький рівень інформованості. Дуже багато людей звикли складати враження про щось із неперевірених джерел. У нас немає культури перевіряти інформацію, культури ставити критичні запитання і сумніватися - чи справді це так?" - каже психолог Анна Просвєтова.
"У той самий час, у наших людей дуже розвинене містичне мислення - ставити свічки, сипати сіллю пороги, а не намагатися зрозуміти наукову, медичну інформацію. Бо ж легше запалити свічку, а якщо не допоможе - то шини", - додає Анна Просвєтова.
"Ірраціональний страх, свідками якого ми є, спричинений відсутністю нормального менеджменту в медицині", - додає лікар-психотерапевт Євген Тичковський.
За його словами, із телесюжетів про протести у Західній Україні було видно, що місцеві керівники також не могли людям чітко пояснити, що відбувається і планується.
Дестабілізація і комунікації
Олег Покальчук припускає, що протести людей проти евакуйованих можуть бути керовані зовні. І не сумнівається, як цей скандал покажуть у російських ЗМІ: українці - "справжні дикуни і варвари, які не пускають додому своїх співгромадян".
"Принаймні, бенефіціари є як ззовні, так і всередині країни", - каже він.
Він також каже, що влада "і далі програє комунікаційні процеси", наслідком чого є дестабілізація в країні і підрив авторитету центральної влади.
"І справа не лише у змісті інформації, яку вона має доносити людям, а й у засобах і методах. Ці речі дуже важливі, іноді важливіші, ніж зміст. А зміст нудний, науковий, і цю медичну "нудоту" слід було правильно людям пояснити. Але цього не сталося", - вважає Олег Покальчук.
- Топ-5 міфів про китайський вірус: посилки, банани й кажани
- У коронавіруса є суперпоширювачі. Хто вони такі?
"Протести на Тернопільщині та у Нових Санжарах - тому підтвердження", - додає він.
"Чому палять шини в Тернополі і перекрили дорогу в Нових Санжарах? Бо не вірять, що в названих місцях, зокрема, в санаторії Нацгвардії, у випадку появи коронавірусу зможуть забезпечити отой суворий карантинний режим. І я не вірю. Бо спілкувалася з лікарями-епідеміологами", - пише у Facebook Валентина Бондаренко.
"Ось так огульно охрестити бидлом тих, хто боїться за здоров'я своїх дітей... Влада їх не переконала, та й не переконувала, що це безпечно. Моя знайома теж не захотіла евакуюватися з Китаю. Бо... Не переконана, що не заражена, хоч симптомів немає, тож не хоче наражати українську рідню на небезпеку", - додає вона.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!