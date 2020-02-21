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"Мені треба поспати, завтра ж на роботу", - буденно розповідала мешканка Нових Санжарів, йдучи від знищеної поліцією барикади.

Ще 20 хвилин тому там вирували пристрасті, під час яких санжарці спробували влаштувати власний "Сталінград" і не пустити в санаторій Нацгвардії евакуйованих з Уханю.

Проте битва програна, евакуйовані опинились в санаторії, й можна було спокійно йти додому.

Сторонній спостерігач за подіями в Нових Санжарах цього дня міг дивуватись з цього всього й спроб не пустити у місто своїх співвітчизників на карантин.

Але, провівши на барикадах кілька годин, ставало зрозуміло: проблема глибша, а справа не тільки в невігластві чи неосвіченості, як могло комусь здатись на перший погляд.

Новий Ухань

Істерія з коронавірусом дісталась України швидше за сам вірус і спочатку прокотилась Західною Україною.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Евакуйовані не очікували на такий "прийом"

Люди ставили блокпости, через чутки про поселення на карантин евакуюйованих з Китаю кричали, що "повиздихують".

Під вечір 19 лютого естафету істерії підхопили Нові Санжари на Полтавщині, коли і там з'явились чутки про карантин евакуйованих з Китаю у місцевому санаторії.

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Там почали розповідати, що їхнє містечко хочуть перетворити ледь не на Новий Ухань.

Відсутність завчасних пояснень від влади санжарцям замінили вигадки, страшилки та чутки з соцмереж. Про це люди відверто нам потім розповідали.

"З соціальних мереж", - говорили нам борці із "закордонною заразою".

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Що розповідали у ФБ про евакуйованих, навіть важко уявити, але вже до ранку багато санжарців були переконані, що боротьба проти їхнього поселення - це їхній обов'язок перед дітьми.

Інакше, загроза смерті та вимирання Нових Санжарів - практично вирішена справа.

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З такими думками люди спробували перекрити всі в'їзди до міста, щоб автобуси не змогли привезти людей до санаторію Нацгвардії.

Нові Санжари 20 лютого підняли з глибин пам'яті спогади про Слов'янськ весни 2014 року. Залишки блокпостів, запал в очах у боротьбі "проти" чогось страшного та незвіданого.

У Нових Санжарах цього дня було два стратегічні об'єкти. Перший - санаторій Нацгвардії на околиці, а другий - міст через Ворсклу, який розділяє центр і шлях з Полтави від цього ж санаторію.

Всі ці об'єкти санжарці заблокували.

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"Ця болячка, вона унічтожить всіх і все", - розповідала нам жінка у лавах блокувальників біля мосту.

Аргумент, що з Уханя евакуюють людей без симптомів, вона парирувала тим, що, по-перше, ще проявиться за два тижні. По-друге, перед вильотом з Китаю лікарі завернули трьох українців з температурою. А тому й усіх могли заразити під час вильоту.

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На питання, а що робити з цими українцями, відповідь буда схожа - везти якомога далі, тільки не сюди. Десь у ліс.

А краще - якийсь готель відновити в Чорнобильській зоні.

Хоча додавали, що проти конкретних людей "ми нічого не маємо проти".

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Заразить усіх

У чому точно були впевнені більшість протестувальників - всі ледь не наступного дня заразяться.

Мовляв, за двадцять метрів від паркану санаторію є п'ятиповерховий будинок - зараза перескоче. Каналізація у них спільна, й вірус потрапить у Ворсклу, потім Дніпро й отруїть всю Центральну Україну.

"А до вас приходили лікарі, пояснювали, чи це фізично можливо", - запитував я.

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Люди стверджували, що не пояснювали і не приходили.

Брифінги МОЗ їх не переконали, навіть заява президента Зеленського. Хоч менше року тому йому тут повірили понад 80% виборців.

Диспозиція сторін була такою - міст по центру заблокувала поліція, з'їзд у бік Полтави, звідки мали їхати автобуси, зайняли санжарці. А далі метрів двісті центральної дороги зайняла поліція, бронетехніка і Нацгвардія.

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Аж просилось, що поліція на бронетехніці витіснить протестувальників з мосту, не дасть перейти на інший бік, що дозволить проїхати автобусам.

Майже так і сталось. Людей не пустили, але автобуси тут не проїхали.

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Силове витіснення було швидким і майже без бійок.

Народ кричав "Слава Україні", критикував останніми словами Зеленського, проклинав усіх і вся. Але охочих чинити опір поліції не знайшлось.

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"Ну спасібо, Зеленський, за заразу", - промовила бабуся на узбіччі мосту, споглядаючи за зачисткою.

Молода жінка років 40 говорила якраз телефоном: "Скільки прожила, малі діти вдома, голова на плечах є, але нащо вона мені тепер, якщо їх сюди поселять".

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Обхідний маневр

Не зрозуміло, чим закінчиться у Нових Санжарах історія з карантином і коронавірусом, але вірус страху тут запанував.

У людей відчувалась приреченість і впевненість у неминучій епідемії.

Вони стояли на узбіччі й чекали на автобуси. В якийсь момент родичі санжарців з того боку мосту почали телефонувати й розповідати, що колонна їде з іншого боку, зайшовши з тилу, зробила з Харкова крюк через Дніпропетровську область.

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За день тут від збентежених людей довелось почути безліч новин, які не співіснували з реальністю, але інформація про обхідний маневр швидко підтвердилась.

Колона заїхала з іншого боку, а поліція хутко зламала опір пікетувальників біля санаторію.

Залишки барикади на дорозі догорали, тим часом колона автобусів в очеплені шеренг поліції проїхала до заднього в'їзду в санаторій.

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Єдине, що змогли мітингувальники - кинути каміння і пошкодити кілька вікон в автобусах.

Це трохи нагадували прайди у Києві, коли сотні або й тисячі поліцейських охороняють десятки учасників маршу за рівність.

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Життя над Ворсклою

Битву санжарці програли й жаліючись почали розходитись по домівках, жаліючись один одному на складні епідеміологічні будні.

Дуже скоро до санаторію "тріумфально" приїхав з кортежем міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який потиснув руки поліцейським за вдалу операцію. Протестувальників він відкрито назвав "скотами".

Копирайт изображения Reuters Image caption Один із автобусів з розбитим вікном

Закид, що цими "скотами" виявились левова частка населення містечка, з ними варто було комунікувати заздалегідь й тут є провина і влади, пан Аваков прокоментував просто: "А вода їм недостатньо мокра".

Набережна Ворскли біля санаторію з безліччю чудових альтанок виглядала гарною та облаштованою навіть вночі.

Копирайт изображения Reuters Image caption Після зіткнень прибули урядовці на чолі з прем'єром-міністром Гончаруком. Очільник МВС Арсен Аваков говорив про "скотів", а очільниця МОЗ Зоряна Скалецька залишилася в карантині на 14 днів разом з евакуйованими

Дим і шум протистоянь розвіявся тільки годину тому, а на набережній вже з'явились санжарці, які безтурботно розклали "поляну" в альтанці поруч з кордонами поліції й пили горілку на честь теплого лютневого вечора.

Поліцейські біля центрального входу до санаторію з азартом грали у футбол дволітровою пляшкою з-під пива, яка лишилась на рештках барикади.

Журналісти теж прямували геть з "поля бою", розмірковуючи, що наступного разу, коли президент Зеленський казатиме, що людям завжди видніше, їх треба слухати й проводити більше референдумів, йому можна буде нагадувати два слова - Нові Санжари.

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