Копирайт изображения Getty Images Image caption Науковці ще не знайшли вакцину від нового коронавірусу

Однією із причин протестів жителів Нових Санжар проти розміщення евакуйованих з Китаю у місцевому санаторії виявилася їхня непоінформованість.

ВВС News Україна зібрала найпоширеніші фобії стосовно загроз поширення Covid-19. Чимало з цих питань лунали в різних містах, де уряд міг поселити евакуйованих.

МОЗ України наголошує, що майже всі 100 людей на момент повернення з Китаю були здоровими. Серед них не лише ті, хто навчався чи працював у Китаї, а й члени екіпажу літака, що доправив їх в Україну, медики, водії автобусів та журналісти й телеоператори, які літали в Ухань і назад.

Евакуйовані з Китаю - не на карантині, а на обсервації. У чому різниця?

Ті, хто перебуває у Нових Санжарах, проходять обсервацію, тобто, посилений медичний контроль.

У той час як карантин запроваджується у разі виявлення небезпечних хвороб, з метою повної ізоляції вогнища хвороби та її ліквідації.

Чому саме Нові Санжари?

Оперативний штаб уряду, до якого залучені представники кількох відомств, спочатку визначили чотири заклади, куди мали розмістити евакуйованих з Китаю. Потім скоротили перелік до трьох. У МОЗ твердять, що усі ці заклади перевіряли за різними критеріями, визначеними ВООЗ.

Копирайт изображения Ukriform Image caption Жителі Нових Санжар визнали, що інформації про наміри влади їм недостатньо

Заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль заявив, що оперативний штаб ухвалив рішення не розголошувати широкому загалу місця можливого перебування евакуйованих, проте керівники тих регіонів володіли усією необхідною інформацією.

Місцеві жителі переконані, цей санаторій - не той заклад, де можливо забезпечити ізоляцію людей. Однак фахівці переконують, що це не так. Санаторій оточений правоохоронцями.

Усі евакуйовані громадяни та медичні працівники мають необхідні засоби захисту. Вони не мають змоги залишати будівлю, але їм дозволили виходити на балкони.

Чи достатньою є кваліфікація лікарів, які перебувають у санаторії разом з евакуйованими?

Персонал, який раніше працював у санаторії, залишив його. Ніхто з них не контактуватиме з розміщеними в обсервації особами.

Медичний персонал, який обслуговує евакуйованих - це ті люди, які супроводжували літак з Китаю.

"Місцевий персонал не залучатимуть до обслуговування обсервації. Не залучатимуть також місцеву лікарню", - розповів заступник міністра охорони здоров'я Віктор Заєць.

Причому, окремо залучені медики для тих, хто перебуває всередині обсерватора, та окремо для тих, хто охороняє місце обсервації. Це зробили для того, щоб не було контакту із зовнішнім світом тих, хто перебуває в медичному центрі.

Копирайт изображения Reuters Image caption Чоловіки Нових Санжар тримали оборону проти поліції, щоби не допустити евакуйованих з Китаю людей

Однак за потреби залучатимуть обласні заклади, обладнані всім необхідним для діагностики й лікування.

Як розповів заступник міністра Дмитро Коваль, головним завданням медперсоналу, який перебуває у санаторії "Нові Санжари", буде контроль за станом здоров'я пацієнтів.

Згідно із посадовими обов'язками, у разі виявлення підозрілих симптомів головним їхнім завданням буде відправити таку людину за заздалегідь визначеним маршрутом до лабораторного центру, який є в кожному обласному центрі.

Що робитимуть евакуйовані впродовж найближчих 14 днів

Двічі на день цих людей обстежуватимуть. У МОЗ твердять, що вони забезпечені усім необхідним.

"Це не 5-зірковий готель, але умови цілком нормальні", - сказав заступник міністра Дмитро Коваль і закликав у разі "негативних сигналів" інформувати міністерство.

За його словами, люди розміщені по двоє у кімнаті, їх годують гарячими стравами. Їжу готують не в санаторії, а привозять. Їжу подають в одноразовому посуді, який спочатку знезаражують, а потім утилізують.

Дмитро Коваль сказав, що за потреби евакуйованим надаватимуть допомогу психологів, оскільки "перебувати здоровим людям в умовах обсервації досить складно".

Що відбуватиметься у разі підозр на інфікування коронавірусом

Українців, які не матимуть симптомів захворювання, відпустять додому. Іноземні громадяни також повернуться до своїх країн після успішного проходження 14-денної обсервації.

У разі погіршення самопочуття або ж підозр на коронавірус людину доправлять автомобілем екстреної допомоги, який цілодобово там чергує, до обласного медичного закладу.

Копирайт изображения МОЗ України

Навіть у разі виявлення підозри на коронавірус термін перебування усіх інших евакуйованих продовжать ще на 14 днів з моменту ізоляції пацієнта, у якого будуть ознаки вірусу.

Чи можуть здорові люди з медцентру "Нові Санжари" бути носіями вірусу

Питання про те, яким може бути інкубаційний період коронавірусу, остаточно не з'ясоване.

Науковці в Китаї припускали, що цей період становить не 14 днів, а 24, а люди, які були на карантині 14 днів і не мали ознак захворювання, можуть якийсь час лишатися носіями інфекції.

Проте Україна, як і інші країни, куди поверталися їхні громадяни з Китаю, орієнтуються на рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я про 14 днів карантину чи обсервації.

Громадяни України та інших країн, які зараз у Нових Санжарах, перебували під наглядом лікарів і до прильоту в Україну з Китаю.

Каналізація і фекалії як фактори ризику

У соціальних мережах жителі Нових Санжар висловлюють стурбованість тим, що зараження вірусом можливе через каналізаційні стоки та через фекалії і що, мовляв, каналізація медичного центру не відділена від загальної каналізаційної системи селища.

Дослідження гонконзьких, китайських та американських вчених дійсно дали підстави твердити, що хоча головним шляхом зараження вірусом є кашель інфікованої людини, фекалії можуть бути вторинним шляхом передачі коронавірусу. Тобто, ідеться про проблему немитих рук, через які вірус може потрапити від людини до людини.

У той самий час, вчені досі не знають, як довго вірус може жити поза організмом людини.

Заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль запевнив, що каналізаційна система, а також водопостачання є відокремленими від селищної.

"Каналізаційна система є окрема, як і водопостачання, а обробка стічних вод здійснюється так само, як в лікарнях під час підсиленого режиму", - сказав один з керівників МОЗ України.

Чи готові медичні заклади України до позаштатних ситуацій

За даними МОЗ України, лікарі первинної ланки у разі виявлення гострих респіраторних захворювань негайно мають відправляти таких людей на додаткові обстеження.

Оскільки інфекційні лікарні чи відділення є не скрізь, у кожному районі розробили маршрут, куди пацієнта мають доставити і з яким лабораторним центром комунікувати. Такі центри є в кожному обласному центрі, запевняють у МОЗ України.

Заступник міністра Дмитро Коваль також повідомив, що також визначили медичні установи в обласних центрах, куди доставлятимуть хворих, які потребуватимуть штучної вентиляції легенів.

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