Чи замінить Google перекладач людину?

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Якщо назву французького сиру crottin de chèvre помістити у Google Translate, він видасть переклад "козячий гній".

Уявіть, що ви побачите це в ресторанному меню.

Втім, з машинним перекладачем Google такі казуси трапляються часто і в будь-якій парі мов. Саме тому компанія визнає, що її безкоштовний інструмент, яким користуються близько 500 млн людей, не призначений для заміни живого перекладача.

Користуючись Google перекладачем під час подорожі, можна не звертати уваги на деякі непорозуміння, адже загалом технологія - дешева і зручна.

Але коли ставки вищі, у бізнесі, праві чи медицині, користь від онлайн-перекладача невелика.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Козячий сир чи козячий гній? Google краще не питайте

"Машинний перекладач погано справляється з багатозначністю слів, а це поширена ситуація в таких галузях, як право чи інженерія", - каже Саманта Ленглі, колишня юристка, а тепер ліцензована юридична перекладачка з французької на англійську, яка мешкає в Мерибелі, у Франції.

Це, однак, не означає, що професійні перекладачі не використовують автоматизований переклад як допоміжний інструмент.

Такі програми мають загальну назву CAT - сomputer-aided translation.

Вони включають найрізноманітніші інструменти від перевірки правопису і пунктуації до узгодження термінології та створення баз перекладу певних уривків тексту, що дуже зручно при частих повторах.

Уміння користуватися програмами CAT є сьогодні неодмінною частиною лінгвістичної і перекладацької освіти.

Але чи дійсно вони ефективні?

Одним з найпопулярніших нових інструментів є так званий "перекладацький навушник". Він працює разом із додатком для смартфона, вирізняючи іноземну мову в мовленні та перекладаючи її для користувача.

"Щоби розробити систему алгоритмів, які зможуть розпізнавати мовленнєві структури так, як це робить людський мозок, знадобилися десятиліття", - каже Ендрю Очоа, виконавчий директор американського стартапу Waverly Labs, який виробляє перекладацькі навушники.

"Це нейронна мережа, - додає він. - В поєднанні з технологією розпізнання мовлення вона дозволила зробити значний стрибок в точності перекладу".

Утім, навіть такі просунуті технології мають свої обмеження.

Користувачам доводиться чекати принаймні кілька секунд, поки відбудеться переклад, а якщо зв'язок з інтернетом поганий, то, може, й довше.

До того ж комп'ютерному перекладу все ще бракує тонкості людського спілкування.

"Це, безсумнівно, корисний інструмент для передачі іншою мовою, наприклад, інструкцій", - каже Зої Купер, бренд-директорка у Wordbank.

"Але якщо вам потрібно передати настрій, якщо переклад має бути захопливим, часто потрібно повністю перебудувати речення, а це може зробити тільки людина".

Копирайт изображения Gooseberry Creative Image caption Перекладач Антоніо Наваро Госалвес каже, що автоматизований переклад перешкоджає творчому процесу

"Я вважаю, що інструменти CAT заважають творчості", - каже Антоніо Наваро Госалвес, перекладач з англійської на іспанську, який мешкає в іспанському Аліканте.

"Коли інструмент видає переклад частини речення, мені складніше переробити її, ніж перекласти усе речення цілком з нуля", - пояснює він.

Щоби машинний перекладач навчився розпізнавати і передавати емоції та образність, знадобиться десять років, впевнений Ендрю Очоа.

Втім, навички перекладу та знання іноземних мов все ще мають великий попит на ринку праці.

У Великій Британії близько 15% робочих вакансій на сайті підбору персоналу Reed вимагають володіння іноземними мовами.

Дослідження Американської ради з викладання іноземних мов свідчить, що 75% виробничих компаній потребують співробітників зі знаннями різних мов.

Однак у британських школах вивчення мов втрачає популярність. З 2013 року воно скоротилося майже вдвічі, як показав нещодавній аналіз BBC.

Британський департамент освіти намагається зупинити спад.

"Ми прагнемо забезпечити, щоби більше учнів вивчали мови. Іноземна мова є обов'язковою дисципліною у державній шкільній програмі для всіх дітей з 3 до 9 класу", - зазначено в повідомленні.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вивчити мову країни - все ще найкращий спосіб пізнати її культуру

Для пані Купер, принаймні, знання іноземної мови залишаються важливою навичкою.

"Для випускників мовних спеціальностей є маса професійних можливостей, від перекладу до міжнародного маркетингу", - пояснює вона.

І навіть якщо ви не користуєтеся іноземною мовою в роботі, вона має й інші переваги.

"Як пізнати країну та її культуру, якщо ти не володієш мовою?" - каже пані Купер.

"І голосовий перекладач тут не зарадить".

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