Путін про походження українців: австрійські спецслужби і спільна з росіянами мова

Копирайт изображения Getty Images

Володимир Путін у свіжому інтерв'ю російському журналісту Андрію Ванденку знову розмірковував на історичні теми і зробив кілька резонансних заяв.

Вони стосувались його погляду на походження українців, української мови, церкви, а також ролі Польщі та Австрії у творенні української ідентичності.

Після анексії Росією Криму та початку боїв на Донбасі, в яких Україна та Захід звинувачує Російську Федерацію, Володимир Путін часто розмірковує про українців, доводячи, що вони та росіяни є одним народом.

Президент Путін неодноразово казав, що вважає значну частину регіонів України історичними регіонами Росії, зокрема, так звану "Новоросію".

Одна з останніх гучних історичних заяв була у грудні 2019 року, коли він розповів, що українську ідентичність сформував "граф Потоцький".

Українські експерти завжди насторожено вловлюють подібні висловлювання Путіна й намагаються вгадати в них можливу зміну політики Росії до України.

Заяви Володимира Путіна щодо початку Другої світової війни та ролі Польщі вже призвели до значного погіршення стосунків між країнами та гострих історичних суперечок.

Поява української мови

Нову порцію заяв щодо України Путін зробив у відеоблозі Ванденка "20 питань до Путіна" на ТАСС.

Найперше, пан Путін вважає, що до 13 століття в українців та росіян не було жодної різниці у мові.

Копирайт изображения Getty Images

"І тільки в результаті полонізації та частина українців, яка жила під владою Речі Посполитої, десь, по-моєму, в 16 столітті, з'явились перші відмінності", - стверджує Путін.

Українські історики та філологи публікували багато досліджень, в яких вказували на особливості формування мови на теренах України ще з часів Київської Русі.

"Українцями (російською "украинцами" з наголосом на першому "а") називали людей, які жили на рубежах Російської держави. Українці були у Пскові, українцями називали тих, хто захищав з півдня від набігів кримського хана. На Уралі, повсюди. Значить, у нас не було ніяких мовних відмінностей", - заявив Путін.

Спільна церква

Також пан Путін поскаржився на спроби розділити Російську православну церкву.

"Навіщо було руйнувати єдність РПЦ? Ви знаєте, що ця самостійність УПЦ Московського патріархату, вона насправді повна. Вона була повна з точки зору обрання ієрархів УПЦ МП", - розповів пан Путін.

Копирайт изображения CHURCH.UA Image caption Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій

"Вона насправді і так була незалежна, повністю", - стверджує Путін.

Єдиним зв'язком УПЦ МП та РПЦ було, на думку Путіна, поминання патріарха Кирила всіма священниками патріарха Кирила під час богослужінь.

УПЦ Московського патріархату має певну самостійність у межах РПЦ, проте не є повністю автокефальною церквою.

Її немає у диптиху помісних православних церков світу, а її предстоятель є членом синоду РПЦ за посадою.

Київська митрополія потрапила під контроль Московського патріархату тільки в 1686 році, а до цього підпорядковувалась Вселенському патріарху.

В 2018 році Вселенський патріарх Варфоломій скасував рішення про тимчасову передачу Київської митрополії Московському патріархату в управління. На основі цього він надав томос про автокефалію Православній церкві України.

Католики і австрійські спецслужби

"В результаті того, що люди жили на кордоні з католицьким світом, з Європою, склалась така спільність людей, які почали сприймати себе певною мірою незалежними від Російської держави", - заявив Путін, вказуючи, що ставиться до цього з повагою.

При цьому він озвучив одну з популярних в Росії версій про вплив на творення української ідентичності австрійських спецслужб напередодні Першої світової війни, щоб послабити Росію.

"Особливо український чинник почав розігруватись напередодні Першої світової війни австрійською спецслужбою. Чому? Відома річ - розділяй та владарюй", - заявив Путін.

На той час українці жили на території Галичини в Австро-Угорщині та в Російській імперії, воюючи один з одним по обидві лінії фронту.

Копирайт изображения AFP

Однією з останніх заяв пана Путіна щодо України була згадка про федералізацію. Про це все частіше кажуть в Росії на фоні вимог входження "ДНР" та "ЛНР" до складу України на особливих правах.

"Батьки-засновники українського націоналізму - вони ніколи не казали, що треба сваритись з Росією", - наполягає Путін.

Він не послався на конкретних авторів 19 століття, але вказав, що вони виступали за федеративний устрій України через багатонаціональність та хотіли вибудовувати гарні стосунки з Росією.

Багато українських політичних філософів 19 століття говорили про федеративний устрій як незалежної України, так і федеративний устрій Росії з Україною у її складі.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!