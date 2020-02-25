"Верховний Суд не скасували". Інтерв'ю з головою ВС Валентиною Данішевською

Копирайт изображения Верховний Суд

Голова Верховного Суду Валентина Данішевська в інтерв'ю BBC News Україна прокоментувала чутки про нібито "скасування Верховного Суду" та розповіла про стосунки з Офісом президента.

Минулого тижня окрім істерії з евакуацією українців з Китаю країну сколихнула новина про нібито скасування найвищого судового органу країни - Верховного Суду.

Багато ЗМІ дали цю новину з посиланням на джерела. А коли з'явилось рішення Конституційного Суду з цього приводу, то свої попередні новини так і не змінили.

Навіть почали лунати голоси, що всі рішення ВС з 2017 року тепер нелегітимні.

Рішення КС стосувалось судової реформи 2016 року й повного перезавантаження Верховного Суду України. Тоді старий суд фактично ліквідували й на конкурсі набрали нових суддів.

Новий орган назвали просто "Верховний Суд", а "Україну" з назви прибрали.

Старому складу Верховного Суду України це не сподобалось і він оскаржив конституційність реформи.

Якщо коротко - Верховний Суд залишається й далі працює, хоча проблеми таки виникнуть.

А ще пані Данішевська пояснила, хто і як зумів заблокувати судову реформу Володимира Зеленського, яку схвалили минулої осені.

Два Верховних суди

ВВС News Україна: Мало хто розуміє, що відбулось із Верховним Судом після рішення Конституційного Суду щодо реформи 2016 року. Є версії, що новий ВС "скасували" - так подали багато ЗМІ. Інші кажуть, що відновили Верховний Суд України, який існував до реформи 2016 року. Що насправді значить рішення Конституційного Суду?

Валентина Данішевська: Як зазвичай буває, ЗМІ дещо поспішають. Та й експертне середовище теж, адже коментарі щодо рішення КС почалися ще до того, як воно з'явилося. Це була якась інсайдерська інформація.

Зараз рішення вже оприлюднене, як і одна окрема думка. Це свідчить про те, що його не ухвалили одноголосно, й були різні думки та дискусія.

Ми отримали відповідь на питання, яке перед деякими правниками, політиками та експертами поставало в останні роки: чи була конституційною судова реформа 2016 року, чи є легітимним створення нового Верховного Суду, як ми його звикли називати?

І маємо чітку позицію КС: усі процедури створення нового Верховного Суду легітимні й конституційні.

Копирайт изображения Верховний Суд

ВВС News Україна: Тобто КС не скасовував Верховний Суд?

В.Д.: Ні, звісно, Конституційний Суд не скасовував Верховний Суд. КС підтвердив, що все, що відбувалося у процесі створення нового ВС, конституційне.

Це стосується і нових функцій, і нового кадрового складу. Можна стверджувати, що є один Верховний Суд, який зараз здійснює повноваження.

Усе, що було зроблено з моменту створення, є легітимним. Не можна ставити під сумнів ані відбір суддів, ані рішення ВС.

ВВС News Україна: Що тепер з Верховним Судом України, який існував до 2016 року? Його дійсно якось реанімували?

В.Д.: Із самого рішення КС видно, що він розмежовує два поняття: припинення діяльності ВСУ та ліквідація ВСУ.

Припинення діяльності визнали конституційним, а ліквідацію - ні.

Я розумію це таким чином, що припинення діяльності стосується роботи органу як такого, тобто можливості здійснення ним повноважень.

Конституційний Суд не поставив під сумнів конституційність припинення повноважень старого ВСУ і наділення повноваженнями нового ВС.

В останні два роки три вищі суди і ВСУ перебували в стадії ліквідації. Тепер у нас виникне така ситуація, що ВС як чинний орган існує один, але юридичних осіб - дві.

Одна обслуговує діяльність органу, що нині діє, а інша фактично обслуговує орган, який припинив виконання функцій ще у 2017 році.

Але Конституційний Суд сам проблеми двох юридичних осіб не вирішив, він указав, що це мусить зробити законодавець.

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ВВС News Україна: Тобто цей ВСУ, який повністю не ліквідували, існує, але ні на що не впливає і не функціонує фактично?

В.Д.: ВСУ не працює як суд та не виконує жодних процесуальних функцій.

ВВС News Україна: Чи лишилися там судді й що з ними буде?

В.Д.: Судді там лишилися - 9 осіб.

Після рішення Конституційного Суду, ймовірно, ліквідація ВСУ як юридичної особи припиниться.

КСУ не вирішив остаточно, що із цим робити, але принаймні вказав напрямок, у якому рухатися. Тут ще буде робота для парламенту та Вищої ради правосуддя.

ВС не має повноважень для вирішення кадрових питань.

ВВС News Україна: Чи можуть цих 9 суддів перевести до вас без конкурсу?

В.Д.: За законом судді вищих судів та ВСУ мали право брати участь у конкурсі. Більшість суддів скористалися цим правом, але вони не набрали достатньої кількості балів.

КС визнав конституційною частину положень, де вказано, що судді вищих судів мають право брати участь у конкурсі, проте положення, що судді ВСУ мали йти на конкурс, визнані неконституційними.

Конституційний Суд указав, що судді ВСУ повинні бути переведені до Верховного Суду.

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Однак, ніхто не має повноважень їх автоматично перевести. Переведення суддів відбувається через Вищу кваліфікаційну комісію суддів (ВККС), вона направляє подання до Вищої ради правосуддя, яка ухвалює рішення.

ВККС, як ви знаєте, зараз не існує. Її ліквідували за схваленим нещодавно законом, чим порушили принцип безперервності влади.

Наразі судова система не має, умовно кажучи, відділу кадрів. ВРП без подання не може розглядати питання переведення.

Зараз ми або дочекаємося створення нової ВККС, або Верховна Рада через ухвалення відповідного закону надасть Вищій раді правосуддя повноваження на переведення цих 9 суддів до ВС без участі ВККС.

ВВС News Україна: Рішення КС якось вплинуло на роботу Верховного Суду?

В.Д.: Для ВС це може позначитися лише поповненням суддями.

Однак наразі в нас такої кількості вакансій немає. Чинний закон обмежує кількість суддів ВС - 100 осіб.

Якщо це положення буде скасовано Конституційним Судом, то тоді ми повернемося до цифри 200.

Це означатиме, що збільшити штатну чисельність можна до 200. У нас зараз працює 191 суддя. Якраз буде 9 вакансій для того, щоб прийняти всіх суддів старого ВСУ.

Різке збільшення пенсій

ВВС News Україна: Після рішення КС щодо судової реформи 2016 року з'явилися коментарі, що багатьом суддям у відставці мають суттєво підвищити пенсію - до сотень тисяч гривень на місяць. Є така загроза для бюджету?

В.Д.: У період реформи 2016 року значно підвищили заробітну плату тим, хто пройшов конкурс або кваліфікаційне оцінювання.

Можливо, тоді думали про навантаження на бюджет або передбачали, що за три роки всі судді пройдуть кваліфікаційне оцінювання. Верховна Рада відтермінувала можливість піти у відставку вже з нової заробітної платні на три роки.

Іти у відставку можна було, але з розрахунком матеріального забезпечення від старої зарплати.

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Чи можна зараз вважати вибухом те, що КС назвав таке трирічне відтермінування неконституційним? Я б не вважала, тому що ці три роки вже майже пройшли.

Трирічний строк і так спливає. Якби КС цього не сказав, то все одно восени це підвищення і так би відбулось.

ВВС News Україна: Є застереження, що всі судді, які зараз у відставці, отримають величезні підвищення.

В.Д.: Треба пам'ятати, як узагалі побудовано систему матеріального забезпечення суддів у відставці.

Суддя йде у відставку з тієї зарплати, яку отримував під час роботи. Потім якщо переглядається заробітна плата діючих суддів, матеріальне забезпечення суддів у відставці теж збільшується до рівня нової зарплати.

Після відставки судді отримували мінімум 80% від заробітної плати, максимум - 90%. Це залежало від стажу.

Така система працювала десятиліттями, й ніхто не ставив її під сумнів.

В останні ж два роки судді отримували різну заробітну платню, залежно від того, чи пройшли кваліфікаційне оцінювання.

Усі, хто йшов у відставку до проходження оцінювання, отримували "відставочні" від старої заробітної платні.

ВВС News Україна: Перерахування пенсій відбудеться?

В.Д.: Так. І це певною мірою збільшить навантаження на бюджет, але суддів у відставці не так уже й багато.

ВВС News Україна: Називають цифру в понад три тисячі…

В.Д.: Але з огляду на те, що пенсіонерів у нас 10 мільйонів, то 3000 - це все ж не така велика цифра.

ВВС News Україна: У скільки разів зросте пенсія суддів у відставці?

В.Д.: Я не цікавилася, у скільки точно, але думаю, що приблизно удвічі.

Як ОП керує Верховною Радою

ВВС News Україна: Судова реформа Зеленського викликала багато негативних реакцій і на Заході, і в Україні, зокрема, через скорочення кількості суддів ВС до 100.

ВККС розпустили, але нову не змогли створити й усе зависло, адже вона мала запустити зміни. Як вийти із цього глухого кута?

В.Д.: Ми багато робили, щоб долучитися до цієї реформи і зробити її дієвою. На жаль, співпраці не вийшло й закон зараз лише частково діє.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Офіс президента вирішує, як Верховній Раді ухвалювати реформи судочинства, впевнена пані Данішевська

Відбулася миттєва ліквідація ВККС, інші зміни, що стосуються судоустрою, не спрацювали.

Ми звернулися до КС, чекаємо найближчими тижнями рішення. Очікуємо, що воно буде позитивним для нас. І рішення КС щодо реформи 2016 року, яке ми з вами зараз обговорюємо, теж певною мірою є підтвердженням цьому.

З моменту ухвалення Конституційним Судом рішення певні положення закону № 193 втратять чинність і ми повернемося до попередньої редакції.

Далі Верховна Рада вже має щось зробити, щоб подолати проблеми.

На жаль, ми ще не вийшли на рівень конструктивної співпраці, щоб спільно розробити дієві підходи до реформи.

ВВС News Україна: Співпраця у вас не склалася і з Офісом Президента, і з Верховною Радою?

В.Д.: Верховна Рада не демонструє самостійність у прийнятті рішень саме в цьому напрямі. Усі говорять про те, що центр прийняття рішень - в Офісі Президента.

ВВС News Україна: Зі зміною керівника Офісу президента співпраця у вас не стала кращою?

В.Д.: Новий керівник ще не проявив інтересу до судової сфери. Поки що комунікації не було.

Комісія, яку створив президент для начебто напрацювання стратегічних напрямків судової реформи, є, але ті законопроєкти, які надходять до Верховної Ради, ніяк не пов'язані з діяльністю цієї комісії.

Вона напрацьовує стратегію, але до комісії ніхто не дослухається. Тому питання належної комунікації та співпраці залишається актуальним.

ВВС News Україна: А чому "підвисла" реформа й заблоковано створення ВККС? Її мали обирати, у тому числі, за допомогою західних експертів, а їх не надали. Це випадковість?

В.Д.: Я думаю, що це не випадковість. Адже західні партнери висловилися з приводу цієї реформи, закликали не поспішати, провести консультації. Крім того, залучили Венеціанську комісію до аналізу законопроєкту.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Валентина Данішевська скаржиться, що Офіс президента не налаштований на спілкування

Венеціанська комісія надала свій висновок. З більшості ключових питань він був негативний. І оскільки влада зовсім не дослухалася до цих порад, то партнери просто не вважають за можливе впроваджувати ту реформу, яку вони не підтримали.

Я думаю, що вони будуть очікувати, поки буде більш-менш прийнятний варіант реформи.

ВВС News Україна: Чи відчуваєте ви тиск на Верховний Суд? Нова влада якимось чином намагається тиснути?

В.Д.: Якщо говорити про мене як очільника ВС, то ніхто ніколи не робив спроби на мене натиснути. Моя політика як керівника ВС проста: я не впливаю на суддів.

За цей час я жодному судді не зателефонувала і не порадила йому, як розглядати справи.

Я працюю у Великій Палаті, і там у мене є один голос. Там я відстоюю позиції, переконую, як й інші судді.

ВВС News Україна: Можливо, якісь корупційні дії відбуваються в обхід вас? Чи є можливість це контролювати?

В.Д.:У нас є підрозділ, який цим займається. Звісно, я стежу за тим, що пишуть.

Маю надію, що з ВС не пов'яжуть ніякого корупційного злочину.

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