Копирайт изображения Facebook/Oleksandr Makhov Image caption Журналіст Олександр Махов разом з евакуйованими з Китаю перебуває на двотижневому карантині

"Звісно, це не п'ятизірковий готель, але умові достойні. На сніданок давали гречку".

Після майже двадцяти годинного перельоту з Китаю, семи годин українськими дорогами і не дуже привітної зустрічі місцевими евакуйовані українці відпочивають і облаштовуються в новому місці - санаторії в Нових Санжарах на Полтавщині.

Тут вони проведуть два тижні обсервації - житимуть під наглядом лікарів і не спілкуватимуться з навколишнім світом.

"Умови дуже достойні"

Своїми враженнями після першого дня у "Нових Санжарах" з BBC News Україна поділився кореспондент новин "Сьогодні" на каналі "Україна" Олександр Махов.

Він полетів до Китаю на літаку Sky UP і повертався назад разом з евакуйованими. Автобус, у якому їхав Олександр, закидали камінням. Фото він запостив у соцмережі.

"Всі були втомлені, хотілося відпочити. Нас розселили і ми лягли спати", - розповідає про перший вечір у санаторії журналіст.

За його словами, всі люди, які перебувають на обсервації, живуть в одній будівлі. Їм заборонено виходити на вулицю, але у кожного в кімнаті є балкон. Іноземці живуть разом з українцями.

Евакуйовані пасажири перебувають на другому та третьому поверсі, медики й Олександр живуть на четвертому. Пересуватися між кімнатами вільно не можна.

"Я не можу сказати, що це 5-зірковий готель, це більше схоже на армійський гуртожиток, тут є ремонт, пластикові вікна. Тобто умови дуже достойні", - розповідає Олександр Махов.

Копирайт изображения REUTERS/Valentyn Ogirenko

За його словами, у кімнатах селять по одному, двох і по трьох. У кожній кімнаті є душ, гаряча вода, холодильник, телевізор.

Раніше одна з евакуйованих з Уханю українок Олександра Волкова запостила в Instagram відео зсередини санаторію, де було видно двері з дірою замість замка, не дуже охайний ремонт у ванній кімнаті.

Правда, при цьому Олександра розповіла, що ні на що не скаржиться, що умови її абсолютно влаштовують, і що вона дуже рада бути тут.

Ще напередодні прибуття українців з Уханя заступник міністра МВС Антон Геращенко оприлюднив фото кімнат санаторію.

Цей заклад перебуває у підпорядкуванні МВС.

Як годують

Евакуйованих годують тричі на день. Їжу їм приносять люди у костюмах спецзахисту. Залишають і виходять.

Олександр розповів, що на сніданок давали гречку, сосиску, салат з буряка, яйце, сік і бутерброд з сиром.

"Було смачно", - розповідає журналіст.

Олександра Волкова, яка працювала в Ухані моделлю і була однією з найбільш активних, хто просив вивезти українців з Уханю, присвятила обіду в санаторії ціле відео.

Котлети, картопля і квашена капуста - все зафільмовано в її Instagram.

У МОЗ розповідали, що їжу для евакуйованих готують в окремому приміщенні. Подають її в одноразовому посуді, який після використання знищують.

В санаторії є окрема каналізаційна система і окреме водопостачання, розповів сьогодні у Верховній Раді заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль.

Не виходять не вулицю

Ті, хто перебуває на карантині, не можуть виходити на вулицю, а подихати свіжим повітрям можна на балконі.

Якщо щось потрібно, можна дзвонити спеціальним телефоном у санаторії. Тоді приходить людина у спецкостюмі і приносить потрібні речі, розповідає журналіст телеканалу "Україна".

Олександра Волкова запостила фото, як евакуйованим передали посилку - фрукти і солодощі з Донецької області.

Копирайт изображения REUTERS/Valentyn Ogirenko Image caption Так виглядає санаторій, у якому на карантині перебуває близько 100 людей

Свою передачу для людей у санаторії готують і в Кривому Розі. Серед евакуйованих є група танцюристів з цього міста, які працювали в китайському Ухані по контракту.

Керівник балету Володимир Богданов розповів ВВС News Україна, що друзі та рідні танцюристів готують для них передачу, з'ясовують, як її передати у санаторій.

"Я готовий поїхати до своїх людей і провести з ними час на карантині, мені не страшно", - каже Володимир. Він зараз перебуває у Кривому Розі.

Чоловік обурюється, що навколо евакуації було стільки паніки і що люди там, всередині санаторію, потребують підтримки.

Володимир Богданов постійно на зв'язку з танцюристами групи. "Вони дуже втомлені після такої дороги. Вчора були дуже налякані. Було страшно, коли кидали каміння, коли їм таке кричали. Але вони раді, що все ж приїхали".

Копирайт изображения REUTERS/Valentyn Ogirenko

Є іграшки

Разом з евакуйованими перебуває троє медиків - два лікарі та медсестра, які супроводжували групу з Уханю.

У МОЗ запевняють, що місцевих лікарів та працівників санаторію до роботи з евакуйованими не залучають.

Олександр Махов розповів, що вранці супроводжував медиків під час огляду. Всі мали на собі засоби захисту. Під час цієї процедури він бачив багатьох евакуйованих.

"Гнітючої атмосфери тут немає. Люди втомлені, зараз відпочивають. Хтось в телефоні, хтось телевізор дивиться. Ми забезпечені всім необхідним. Тут є дитина до трьох років. Для неї є іграшки, дитяче харчування", - розповідає журналіст.

Такий обхід мають робити двічі на день.

"Людей регулярно обстежують, ознак ГРВІ не виявлено", - розповідає про ситуацію в санаторії міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Очільниця МОЗ неочікувано вирішила залишитися на обсервації у Нових Санжарах. Для цього їй виділили окреме приміщення. Пані Скалецька розповіла, що планує проводити наради скайпом і телефоном.

Копирайт изображения Photo by STR / AFP

Приміщення санаторію охороняє поліція і Нацгвардія. Близько 400 правоохоронців слідкують за периметром, входами і виходами, дорогами до закладу.

У МВС запевняють, що після всіх вчорашніх протестів ситуація під контролем.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!