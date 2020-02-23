Як вкрасти короля. Уроки історії для Гаррі та Меган

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Принц-бешкетник, улюбленець британців, закохується у норовливу розлучену американку, яка зрештою стає об'єктом цькування місцевої преси.

Схоже, історія не нова.

Британські експерти проводять паралель між принцом Гаррі та королем Едуардом VIII, який свого часу зрікся престолу, щоб одружитися з Волліс Сімпсон. Вона, як і Меган Маркл, була американкою - і також розлученою.

Та чи вдале це порівняння? Можливо. Якщо тільки герцог і герцогиня Сассекські опиняться у такому ж болісному вигнанні, як подружжя Віндзорських.

У грудні 1936 року король Британії зрікся престолу та імперії у пів мільярда підданих, щоб одружитися з жінкою, яка саме розлучалася зі своїм другим чоловіком.

Це був найбільший скандал в історії британської монархії. Якась нахаба з Балтимора на британському престолі? Жах!

Чого тільки про неї не говорили - називали дешевою авантюристкою, лесбійкою, німфоманкою, нацистською шпигункою і гермафродитом.

Зображали чаклункою, яка вивчала "стародавні сексуальні техніки" в борделях Шанхая (у Китаї певний час працював її перший чоловік, пілот ВМС США).

Однак нападками в пресі справа не обмежилась.

Пізніше власник Daily Express, лорд Бівербрук, зізнався, що журналісти його газети жбурляли цеглу у вікна її будинку у лондонському Ріджентс-парк.

Пристрасті розпалювались, і Сімпсон довелося тікати до Франції. Але сховатися від всюдисущих репортерів не вдалося - вони переслідували її аж до Канн.

За словами Волліс, щоб уникнути зустрічі з "ворожою армією", доводилось лазити у вікна і влаштовувати автоперегони.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Герцог та герцогиня Віндзорські, 1946 рік

Енн Себба, авторка книги "Та жінка: життя Волліс Сімпсон", говорить, що рішення Гаррі й Меган відійти від королівських обов'язків не можна навіть порівнювати з гострою конституційною кризою, у яку занурив британську монархію Едуард VIII. Його наречену звинувачували у майже знищенні британської монархії та імперії.

"На дворі не 1936 рік, і ми більше не живемо у суспільстві, де уникають розлучених жінок, - пояснила ВВС Енн Себба. - Вважалося, що це стане передвісником жахливих подій у суспільстві, де кожен буде розлучатися. Але головна різниця полягає в тому, що Едуард був королем, а Гаррі займає шосте місце (у порядку наслідування престолу. - Ред.) і навряд чи колись стане королем".

Волліс Сімпсон отримувала безліч листів ненависті, більша частина яких була сповнена жінконенависницьких коментарів.

"Щоранку я отримувала листи, у яких мене називали практично всіма лайливими словами, які тільки можна собі уявити", - писала вона у своїх мемуарах.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Новина про зречення Едуарда сколихнула не лише британські ЗМІ

Іноді найбільші образи надходили від інших жінок.

Х'юго Вікерс у своїй книзі "За зачиненими дверима: трагічна, нерозказана історія Волліс Сімпсон" пише, що британська королева якось сказала: "Дві людини завдали мені найбільше неприємностей у житті: Волліс Сімпсон і Гітлер".

Подруга дитинства Сімпсон, Мері Кірк, яка вийшла заміж за її другого чоловіка Ернеста Сімпсона, написала у своєму щоденнику: "Я думаю про неї, як люди думають про Гітлера. Зла сила ... хитра, мов тварина".

Принцеса Маргарет називала коханку свого дядька "цією жахливою жінкою".

Стверджували, що Едуард - як і Гаррі - був чоловіком, яким маніпулювала амбітна і вимоглива коханка.

Але хоч Волліс Сімпсон і називали "жінкою, що вкрала короля", Едуард і сам вважав королівські обов'язки нестерпно нудними.

Як Меган і Гаррі, він мріяв втекти з Британії й оселитися в Канаді.

Алан Ласеллс, його особистий секретар, розповідав, що після довгої розмови з принцом 1927 року він зрозумів, що слова "порядність", "чесність", "обов'язок", "гідність" для нього абсолютно нічого не важать".

Гаррі та Меган обрали свій шлях, однак, без сумніву, уникатимуть безцільного існування, як це було з герцогом та герцогинею Віндзорськими.

Певний час Едуард був губернатором Багамських Островів, після чого ані він, ані його дружина ніколи більше не працювали.

Оліветт Отеле, британська професорка з історії рабства, зазначає, що Меган Маркл у минулому - успішна акторка, активістка і блогерка. Тоді як Волліс Сімпсон ніколи в житті не працювала.

"Одна була світською левицею, інша - незалежною, успішною жінкою, яка сама заробляла на життя".

"Волліс Сімпсон, звичайно, зазнала цькувань з боку британської преси, - говорить професор Отеле, - але це не можна порівнювати зі ставленням до Меган".

Едуард і Волліс створили мініатюрний двір у вигнанні, оточений символами королівської родини, і провели залишок свого життя, паразитуючи на багатих друзях.

Подібно до Гаррі й Меган, Едуард і Волліс товаришували з голлівудськими зірками, такими як Річард Бартон і Марлен Дітріх.

Головним заняттям Едуарда був гольф. Він не жалкував за своїм 11-місячним правлінням, хоча всі його історії надто часто починалися зі слів: "Коли я був королем ..."

У зреченні він звинувачував всіх, окрім себе, від прем'єр-міністра Стенлі Болдвіна до королеви-матері.

Можливо, найбільша іронія цього казкового роману століття полягає в тому, що, як вважають більшість біографів, Едуард пожертвував короною заради жінки, яка ніколи його не кохала.

Копирайт изображения Chris Allerton/SussexRoyal Image caption Хрещення сина Гаррі та Меган відбулося у приватній каплиці. Вони вирішили зробити церемонію закритою і не запросили репортерів

Ендрю Мортон у своїй книзі "Закохана Волліс" розповідає, що серце Сімпсон насправді належало її другу, Герману Роджерсу, багатому випускнику Єльського університету.

Кажуть, що герцогиня зробила це приголомшливе зізнання другій дружині Роджерса в день їхнього весілля у 1950 році.

Крім того, популярність подружжя Віндзорських поступово згасала, і це їх дуже дратувало.

Чарльз Пік, видавець мемуарів герцогині, згадував, що, коли вони вперше зустрілися, щоб обговорити її книгу, пані Сімпсон скаржилася на те, що Мерилін Монро відтіснила їх з перших шпальт газет.

1966 року герцог та герцогиня сіли на потяг до Відня і були дуже незадоволені, коли не побачили на вокзалі жодного папараці.

Гаррі й Меган - у частковому вигнанні, тому дамо їм кілька порад від Шекспіра.

У п'єсі "Генріх IV" король докоряє синові-гульвісі за легковажність і нехтування державними обов'язками.

"Позбувся, сину мій, ти переваги принца, - сварить монарх своє дитя, - й для всіх очей став важким вигляд твій".

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