"Вітаємось з ними через вікно". Як китайців відправили на карантин у Житомирі
Триразове харчування, щоденні заміри температури та повна ізоляція від зовнішнього світу - у таких умовах проживають 12 громадян Китаю, які прилетіли до України з відпустки.
Усі вони є співробітниками будівельної компанії Sinohydro Corporation Limited (КНР), яка виконує роботи з реконструкції Північної об'їзної дороги у місті Житомир на трасі М-06 Київ - Чоп. На новорічні свята вони їздили додому в Китай, а після повернення їх відправили у вимушену ізоляцію.
Зараз поблизу місця проживання громадян Китаю постійно чергує медик, яка слідкує за станом їх здоров'я.
- Нові Санжари, фобії та коронавірус у питаннях та відповідях
- "Не знаю, як ми ще не повиздихали від ненависті". Чому трапились Нові Санжари
- Успіх маніпуляторів і провал влади. Світові ЗМІ про сутички у Нових Санжарах
14 днів ізоляції
Перші громадяни Китаю почали приїжджати до Житомира ще 12 лютого. Марина Олекандрова, яка працює в будівельній компанії лікаркою пункту охорони здоров'я, перед прибуттям китайських працівників отримала необхідні інструкції, а також засоби індивідуального захисту.
"З 12 лютого почали приїжджати люди, наші китайські співробітники. Сьогодні у нас 12 осіб. Прямого контакту я з ними не мала. Ви ж розумієте, якщо я буду контактувати близько, то значить мені теж треба буде 14 днів перебувати на карантині", - розповідає вона.
"Всі почувають себе добре. Єдине - нестача повітря, в тому плані, що вони не мають можливості вийти на вулицю. Тому може бути дискомфорт в цьому плані. Температура у всіх нормальна, вони отримують триразове харчування, їм передають вітаміни, годують добре", - пояснює лікарка.
За інформацією компанії, громадяни Китаю впродовж новорічної відпустки на батьківщині перебували далеко від епіцентру поширення вірусу.
"Якщо, припустимо, епіцентр в центрі Китаю, то у нас в основному приїжджають з узбережжя або з півночі. Ми дивилися по карті і найближча відстань - 600 кілометрів. Це саме кордон провінції від епіцентру", - зазначає лікарка.
"Ми обов'язково перепитуємо, чи не були вони в контакті, чи не хворів хтось із родичів, з перекладачем розмовляємо постійно. Ніхто з них не говорив нам цього. Ми зобов'язані їм довіряти, бо не в їхніх інтересах обманювати нас", - додає вона.
Перед посадкою на літак у Китаї співробітники компанії пройшли повний медичний огляд, який не виявив жодних проблем зі здоров'ям. Вже в Україні їх так само оглянули лікарі, після цього будівельників відправили на карантин.
"Їх одразу попереджають про те, що вони повинні пройти карантин 14 днів. Вони їдуть сюди і знають, що вони два тижні перебуватимуть в повній ізоляції. Ви ж розумієте, що карантин, який передбачений в даній ситуації - це повна ізоляція від усього. І вони були готові, вони згодні", - каже вона.
Лікарка називає китайських робітників дуже дисциплінованими та чесними.
"Наприклад, вимірювання температури - якщо він не поміряв, то він ніколи в житті не скаже зворотне. Він показує: я ще не зробив цього. Ми їм довіряємо, що вони дійсно вимірюють температуру", - розповідає Марина Олександрова.
Зважаючи на загрозу коронавірусу, роботодавці громадян Китаю вирішили подбати про своїх працівників і забезпечили медичний пункт необхідними засобами захисту: в розпорядженні медиків є спеціальні рукавички, маски, дезінфекційні засоби та навіть захисні костюми.
Окрім того, пункт охорони здоров'я китайської компанії перебуває на постійному зв'язку з епідеміологами Житомирського обласного лабораторного центру. Разом із місцевими фахівцями розробили також і план дій на випадок виникнення позаштатних ситуацій.
"Якщо виявлять якісь симптомів захворювання, я викликаю швидку допомогу. На станції є дві спеціалізовані бригади, які будуть готові нас перевезти. Звісно, ми будемо перевозити людей в інфекційне відділення, в першу міську лікарню, швидше за все. Загалом, ми готові до цього варіанту", - каже вона.
Паніки немає
Коли надійшло перше повідомлення про прибуття китайців, частина колективу злякалась, але керівництво компанії та медики одразу ж пояснили, які будуть заходи безпеки і що потрібно робити решті співробітників.
"Ніякої паніки. Серед наших українських працівників спочатку виникали чутки, бо прилітають китайці. Але ми збираємо людей, пояснюємо. По-перше, у нас є відеокамери, і ми всім говоримо, хто хоче переконатися: якщо ви бачите якісь порушення - будь ласка, приходьте, фотографуйте, показуйте", - каже Марина Олександрова.
"Але сьогодні я можу дати стовідсоткову гарантію, що ці люди не ходять по вулиці, вони перебувають у своїх кімнатах, вони ізольовані", - наголошує лікарка.
У компанії із розумінням ставляться до побоювань людей за власне здоров'я. Але масштабних конфліктів через прибуття іноземців не було.
"Якщо порівняти з Новими Санжарами, то це були не виступи. Але, звісно, вони були і ми чудово розуміємо людей. Так, люди налякані, але просто треба пояснювати, треба розмовляти, треба показувати, треба роздавати засоби захисту. У нас це все в достатній кількості і хто хоче, той бере", - каже лікарка.
Щоб повністю убезпечити навколишніх від ізольованих іноземців, тут навіть спалюють сміття.
"Ми забезпечили людей, які перебувають на карантині, дезінфекційними засобами. Вони мають речовини, котрі містять хлор, в межах розумного, звісно, щоб самим собі не нашкодити. У нас є вигрібна яма, яку ми засипаємо щодня хлорантоїном. Є такий засіб, яким ми знезаражуємо. А що стосується сміття, то ми його утилізуємо шляхом спалювання", - розповідає Марина Олександрова.
Що кажуть колеги
Роман Седляр працює у китайській будівельній компанії на посаді геодезиста. Чоловік розповідає, коли українські працівники компанії дізнались про те, що частина китайських будівельників поїхала у відпустку додому, то відчули тривогу.
Втім, вона була викликана не просто страхом, що іноземці привезуть хворобу до України, а тим, що українці переживали за своїх колег, з якими за час спільної роботи встигли потоваришувати.
"Коли в Китаї виявили коронавірус, то всі наші працівники переживали. Всі дуже переживали, по-перше, за них, тому що китайці працюють тут вже понад рік. Багато з них стали нашими друзями. Дуже переживали, бо це не тільки проблема Китаю, сьогодні це вже проблема світова, можна сказати", - розповідає Роман Седляр.
Звісно, не обійшлось і без тривоги за стан здоров'я китайців, які мали повернутись на роботу після новорічної відпустки.
Чоловік каже: керівництво компанії та медперсонал одразу ж пояснили, як саме відбуватиметься карантин, та нагадали прості правила, яких варто дотримуватись під час роботи. Саме тому, на думку Романа, паніки вдалося уникнути, всі поставились до ситуації з розумінням.
"Щодо особистої тривоги - вона є. Я маю родину, маю близьких, знайомих, до яких кожен день повертаюсь, тому особиста пересторога є. Але у світі багато інших хвороб є, які так само, або навіть швидше передаються, тому занадто хвилюватись не треба", - переконаний геодезист.
Роман каже: дивився новини з Нових Санжар, куди прибули евакуйовані з Уханю. Чоловік вважає, що місцевим людям не варто було так реагувати на прибуття своїх співгромадян.
- Посилки, банани й кажани. Топ-5 міфів про китайський вірус
- Чи обвалить коронавірус світову економіку й погіршить життя українців?
"Особисто моя думка з того, що робиться у світі - я просто шокований. Люди повертаються здорові. Хворих людей з Китаю не випускають. Певна паніка у деяких є, перестороги. В когось більше, в когось менше, але не треба з цього робити посміховисько на весь світ", - зазначає він.
Китайський колега Романа перебуває в ізоляції вже десятий день. Якщо стан його здоров'я не погіршиться, то вже за кілька днів він, можливо, повернеться до роботи. І український геодезист цьому радіє, оскільки зараз виконує роботу за себе і за свого товариша.
"Звісно, ми чекаємо на його повернення. Мій товариш перебуває на карантині вже, напевно, десятий день. У нього чудовий настрій, ми з ним кожний день вітаємось через віконечко. Проблем немає. Будемо сподіватись, що через п'ять днів ми вже зустрінемось в кабінеті", - каже Роман.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!