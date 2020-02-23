"Вітаємось з ними через вікно". Як китайців відправили на карантин у Житомирі

Копирайт изображения Олександр Мельничук Image caption Українські робітники, які будують дорогу у Житомирі, тепер вітаються зі своїми китайськими колегами та друзями через вікно. Ті потрапили на 14-денний карантин після приїзду з Китаю

Триразове харчування, щоденні заміри температури та повна ізоляція від зовнішнього світу - у таких умовах проживають 12 громадян Китаю, які прилетіли до України з відпустки.

Усі вони є співробітниками будівельної компанії Sinohydro Corporation Limited (КНР), яка виконує роботи з реконструкції Північної об'їзної дороги у місті Житомир на трасі М-06 Київ - Чоп. На новорічні свята вони їздили додому в Китай, а після повернення їх відправили у вимушену ізоляцію.

Зараз поблизу місця проживання громадян Китаю постійно чергує медик, яка слідкує за станом їх здоров'я.

14 днів ізоляції

Перші громадяни Китаю почали приїжджати до Житомира ще 12 лютого. Марина Олекандрова, яка працює в будівельній компанії лікаркою пункту охорони здоров'я, перед прибуттям китайських працівників отримала необхідні інструкції, а також засоби індивідуального захисту.

"З 12 лютого почали приїжджати люди, наші китайські співробітники. Сьогодні у нас 12 осіб. Прямого контакту я з ними не мала. Ви ж розумієте, якщо я буду контактувати близько, то значить мені теж треба буде 14 днів перебувати на карантині", - розповідає вона.

"Всі почувають себе добре. Єдине - нестача повітря, в тому плані, що вони не мають можливості вийти на вулицю. Тому може бути дискомфорт в цьому плані. Температура у всіх нормальна, вони отримують триразове харчування, їм передають вітаміни, годують добре", - пояснює лікарка.

Копирайт изображения Олександр Мельничук Image caption Лікарка Марина Олекандрова контролює стан здоров'я китайських робітників. Вона називає їх дисциплінованими та чесними, і каже, що всі вони почувають себе добре

За інформацією компанії, громадяни Китаю впродовж новорічної відпустки на батьківщині перебували далеко від епіцентру поширення вірусу.

"Якщо, припустимо, епіцентр в центрі Китаю, то у нас в основному приїжджають з узбережжя або з півночі. Ми дивилися по карті і найближча відстань - 600 кілометрів. Це саме кордон провінції від епіцентру", - зазначає лікарка.

"Ми обов'язково перепитуємо, чи не були вони в контакті, чи не хворів хтось із родичів, з перекладачем розмовляємо постійно. Ніхто з них не говорив нам цього. Ми зобов'язані їм довіряти, бо не в їхніх інтересах обманювати нас", - додає вона.

Перед посадкою на літак у Китаї співробітники компанії пройшли повний медичний огляд, який не виявив жодних проблем зі здоров'ям. Вже в Україні їх так само оглянули лікарі, після цього будівельників відправили на карантин.

"Їх одразу попереджають про те, що вони повинні пройти карантин 14 днів. Вони їдуть сюди і знають, що вони два тижні перебуватимуть в повній ізоляції. Ви ж розумієте, що карантин, який передбачений в даній ситуації - це повна ізоляція від усього. І вони були готові, вони згодні", - каже вона.

Лікарка називає китайських робітників дуже дисциплінованими та чесними.

Копирайт изображения Олександр Мельничук Image caption У Житомирі на карантині перебувають 12 робітників, які прибули з Китаю. Вони мають щоденно доповідати медику про свій стан здоров'я, а їжу їм залишають біля будівлі, в якій їх ізолювали

"Наприклад, вимірювання температури - якщо він не поміряв, то він ніколи в житті не скаже зворотне. Він показує: я ще не зробив цього. Ми їм довіряємо, що вони дійсно вимірюють температуру", - розповідає Марина Олександрова.

Зважаючи на загрозу коронавірусу, роботодавці громадян Китаю вирішили подбати про своїх працівників і забезпечили медичний пункт необхідними засобами захисту: в розпорядженні медиків є спеціальні рукавички, маски, дезінфекційні засоби та навіть захисні костюми.

Окрім того, пункт охорони здоров'я китайської компанії перебуває на постійному зв'язку з епідеміологами Житомирського обласного лабораторного центру. Разом із місцевими фахівцями розробили також і план дій на випадок виникнення позаштатних ситуацій.

"Якщо виявлять якісь симптомів захворювання, я викликаю швидку допомогу. На станції є дві спеціалізовані бригади, які будуть готові нас перевезти. Звісно, ми будемо перевозити людей в інфекційне відділення, в першу міську лікарню, швидше за все. Загалом, ми готові до цього варіанту", - каже вона.

Паніки немає

Коли надійшло перше повідомлення про прибуття китайців, частина колективу злякалась, але керівництво компанії та медики одразу ж пояснили, які будуть заходи безпеки і що потрібно робити решті співробітників.

"Ніякої паніки. Серед наших українських працівників спочатку виникали чутки, бо прилітають китайці. Але ми збираємо людей, пояснюємо. По-перше, у нас є відеокамери, і ми всім говоримо, хто хоче переконатися: якщо ви бачите якісь порушення - будь ласка, приходьте, фотографуйте, показуйте", - каже Марина Олександрова.

"Але сьогодні я можу дати стовідсоткову гарантію, що ці люди не ходять по вулиці, вони перебувають у своїх кімнатах, вони ізольовані", - наголошує лікарка.

У компанії із розумінням ставляться до побоювань людей за власне здоров'я. Але масштабних конфліктів через прибуття іноземців не було.

"Якщо порівняти з Новими Санжарами, то це були не виступи. Але, звісно, вони були і ми чудово розуміємо людей. Так, люди налякані, але просто треба пояснювати, треба розмовляти, треба показувати, треба роздавати засоби захисту. У нас це все в достатній кількості і хто хоче, той бере", - каже лікарка.

Щоб повністю убезпечити навколишніх від ізольованих іноземців, тут навіть спалюють сміття.

"Ми забезпечили людей, які перебувають на карантині, дезінфекційними засобами. Вони мають речовини, котрі містять хлор, в межах розумного, звісно, щоб самим собі не нашкодити. У нас є вигрібна яма, яку ми засипаємо щодня хлорантоїном. Є такий засіб, яким ми знезаражуємо. А що стосується сміття, то ми його утилізуємо шляхом спалювання", - розповідає Марина Олександрова.

Що кажуть колеги

Роман Седляр працює у китайській будівельній компанії на посаді геодезиста. Чоловік розповідає, коли українські працівники компанії дізнались про те, що частина китайських будівельників поїхала у відпустку додому, то відчули тривогу.

Втім, вона була викликана не просто страхом, що іноземці привезуть хворобу до України, а тим, що українці переживали за своїх колег, з якими за час спільної роботи встигли потоваришувати.

Копирайт изображения Олександр Мельничук Image caption Українські робітники компанії кажуть, що встигли потоваришувати з китайськими колегами

"Коли в Китаї виявили коронавірус, то всі наші працівники переживали. Всі дуже переживали, по-перше, за них, тому що китайці працюють тут вже понад рік. Багато з них стали нашими друзями. Дуже переживали, бо це не тільки проблема Китаю, сьогодні це вже проблема світова, можна сказати", - розповідає Роман Седляр.

Звісно, не обійшлось і без тривоги за стан здоров'я китайців, які мали повернутись на роботу після новорічної відпустки.

Чоловік каже: керівництво компанії та медперсонал одразу ж пояснили, як саме відбуватиметься карантин, та нагадали прості правила, яких варто дотримуватись під час роботи. Саме тому, на думку Романа, паніки вдалося уникнути, всі поставились до ситуації з розумінням.

"Щодо особистої тривоги - вона є. Я маю родину, маю близьких, знайомих, до яких кожен день повертаюсь, тому особиста пересторога є. Але у світі багато інших хвороб є, які так само, або навіть швидше передаються, тому занадто хвилюватись не треба", - переконаний геодезист.

Роман каже: дивився новини з Нових Санжар, куди прибули евакуйовані з Уханю. Чоловік вважає, що місцевим людям не варто було так реагувати на прибуття своїх співгромадян.

"Особисто моя думка з того, що робиться у світі - я просто шокований. Люди повертаються здорові. Хворих людей з Китаю не випускають. Певна паніка у деяких є, перестороги. В когось більше, в когось менше, але не треба з цього робити посміховисько на весь світ", - зазначає він.

Китайський колега Романа перебуває в ізоляції вже десятий день. Якщо стан його здоров'я не погіршиться, то вже за кілька днів він, можливо, повернеться до роботи. І український геодезист цьому радіє, оскільки зараз виконує роботу за себе і за свого товариша.

"Звісно, ми чекаємо на його повернення. Мій товариш перебуває на карантині вже, напевно, десятий день. У нього чудовий настрій, ми з ним кожний день вітаємось через віконечко. Проблем немає. Будемо сподіватись, що через п'ять днів ми вже зустрінемось в кабінеті", - каже Роман.

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