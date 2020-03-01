Лауреатка Греммі Надія Шпаченко: "Хотіла би приїхати в Україну"
Надія Шпаченко виїхала з України майже 30 років тому. У січні 2020 року про неї знову заговорили на батьківщині - піаністка отримала премію "Греммі" за найкращу збірку класичної музики.
BBC News Україна розпитала її про дитинство в Харкові, музику та шлях до "Греммі".
Шлях до "Греммі"
Інтерв'ю запланували заздалегідь: після перемоги на "Греммі" у Надії Шпаченко їх дуже багато. Набираю музикантку через месенджер Whats App. В Україні вечір, у США день лише починається.
Надія Шпаченко - українсько-американська музикантка або американська музикантка українського походження.
Усього у Надії було чотири номінації на "Греммі".
У 2016 році її дебютний альбом Woman at the New Piano ("Жінка за новим фортепіано") претендував на три статуетки премії.
Музика, навіяна архітектурою
Цьогоріч "Греммі" за найкращу класичну збірку отримав альбом The Poetry of Places ("Поезія місць").
"Мій новий альбом навіяний архітектурою. Збірка складається з восьми композицій. Кожна розповідає про якусь будівлю. Їх композитори обирали самостійно і писали про них музику. Окрім цього, це гарний візуальний проєкт", - розповідає Надія Шпаченко.
Безперечно, музикантка радіє "Греммі", але визнає, що цьому передувала тривала робота, адже музикою вона займається з п'яти років.
"Моя кар'єра склалася ще до отримання премії. Минув місяць після "Греммі". Я даю дуже багато інтерв'ю - і для американських, і для українських ЗМІ. Надходить багато пропозицій про концерти, зокрема, запрошують і до України", - так Надія описує зміни, які відбулися в її професійному житті.
"Я б хотіла приїхати в Україну", - каже Надія Шпаченко і щиро зізнається, що через щільний графік ще не мала можливості детально ознайомитися з усіма запрошеннями. Але обов'язково зробить це найближчим часом.
Вона емігрувала з України у 14 років. Після того вона тричі приїжджала з концертами.
Три концерти в Україні
"Востаннє я була в Києві у 2008 році. Тоді я виступала разом з Національним симфонічним оркестром України на фестивалі "Музичні прем'єри сезону". У 2006 році я зіграла з Симфонічним оркестром Українського радіо. А роком раніше виконала П'ятий концерт Бетховена і концерт Равеля з Харківським симфонічним оркестром", - пригадує колишня харків'янка.
Після еміграції вона не припинила співпрацю з українськими композиторами та продовжувала виконувати їхні твори вже тоді, коли жила і працювала в США.
"Я багато співпрацювала з Юрієм Іщенком. Він написав для мене Шосту фортепіанну сонату, прем'єру якої я зіграла в в Києві у 2008 році. Потім була американська прем'єра і виступи з його творами в США", - розповідає Надія Шпаченко.
А її земляк - композитор з Харкова Олександр Щетинський - написав фортепіанний квінтет "Епілог", прем'єру якого музикантка виконала в кількох містах США.
Надія Шпаченко народилася у Харкові. Свої перші музичні кроки в Україні вона згадує так:
"Я почала займатися музикою в 5 років. Грала не лише на фортепіано, але й на віолончелі та флейті. Моїм першим вчителем була моя мама - Серафима Шварц. Вона давала приватні уроки фортепіано вдома своїм учням, тому я з дитинства чула багато музики", - ділиться спогадами нинішня володарка "Греммі".
Також значний вплив на її професійне становлення мали Віктор Дерев'янко, Віктор Розенбаум та Джон Перрі, у яких вчилася Надія Шпаченко.
"Свій головний дебют я зіграла з Академічним симфонічним оркестром Харківської філармонії у 12 років. Цього ж року я посіла друге місце на Всеукраїнському конкурсі юних композиторів. Це й стало початком моєї кар'єри музиканта", - розповідає про свої перші досягнення Надія.
Без грошей. Лише вміння
У 1991 році музикантка виїхала з України - спочатку в Ізраїль, а потім до США.
"Звісно, у мене зовсім не було грошей. Лише моя творчість і моє вміння. Моя гра на фортепіано дала мені майбутнє тут і можливість вчитися далі", - згадує ті часи Надія Шпаченко.
У США вона закінчила бакалаврат у Longy School of Music в Кембриджі та здобула звання доктора музичних мистецтв в університеті Південної Каліфорнії.
"Я багато займалася. Займатися мені подобалося завжди. Проблемою був лише час, якого бракувало. Тому кожну хвилинку я витрачала на музику. Я не ходила на вечірки. Займалася навіть на перервах між заняттями", - розповідає музикантка про своє навчання в США.
Популяризаторка сучасної класики
Уже 14 років Надія Шпаченко є професоркою музики в Каліфорнійському державному політехнічному університеті Помони. Вона викладає клас фортепіано, камерної музики та інші. А ще виступає разом з учнями на концертах.
"Моя основна творчість - просувати сучасну музику, щоб її впізнавали, щоб її грали інші піаністи. Сподіваюся, що багато з цієї музики, яку я створюю, залишиться, і її будуть виконувати через 100 і через 200 років так, як зараз ми виконуємо класичну музику", - ділиться своєю мрією Надія Шпаченко.
Вона визнає - найулюбленіша музика - класична: "Я слухаю Бетховена, Шуберта і Брамса, дуже люблю Скрябіна, Рахманінова, Прокоф'єва, Стравинського, а також багатьох сучасних композиторів".
Однак Надія також цікавиться тим, що пишуть саме зараз, любить джаз, блюз і сучасну музику в інших стилях.
"Я слухала усі композиції, які номінували на "Греммі", вони мені подобаються. Мені подобається Біллі Айліш і репер Lil Nas X", - розповідає піаністка.
Оригінальність у музиці
"Моя музика дуже різна, її не можна назвати лише класичною. Часто у ній є і джаз, і якісь інші стилі — так виходить свій оригінальний стиль. Вона уся така. Люблю щось нове", - пояснює Надія Шпакович наприкінці нашої розмови.
Після цього вона повернеться до свого напруженого професійного графіка роботи. Життя після "Греммі" триває.
З Надією Шпаченко розмовляла Євгенія Ковалевська.
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