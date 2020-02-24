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В Україні, як і в багатьох країнах світу, Масляну святкують віддавна. А от традиція їсти млинці під час святкувань - не така вже й українська.

Масляна або Масляниця - традиційне свято, що припадає на останній тиждень перед постом. Як і в багатьох інших країнах, в Україні "масляні" дні асоціюються з млинцями, які готують різноманітними способами.

Втім, історично для українців під час святкувань млинці не були властивими. Цей звичай прийшов на територію України з Росії.

Значно популярнішими на Масляну тут були вареники, каже фольклористка Дар'я Анцибор.

Вареники проти млинців

Те, що з самого початку головною стравою на Масляну в Україні стали не млинці, пояснюється просто - вареники історично більш популярна ритуальна страва для українців, уточнює експертка.

В останній тиждень перед постом їх готували різноманітними способами. Один з найпопулярніших - вареники з сиром, запечені зі сметаною та маслом.

Млинці на території України їли також, але саме на Масляну в святкове меню українців вони ввійшли через вплив Росії.

Загалом в Росії це свято завжди відзначали з великим розмахом. Окрім поїдання млинців, влаштовували гуляння зі скоморохами, змаганнями і співами, розповідає Анцибор.

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Такий формат святкування намагались популяризувати також у великих українських містах, на кшталт Києва чи Харкова.

В часи Радянського Союзу Масляну спершу фактично заборонили, але в 60-х традицію гулянь разом з млинцями повернули.

Де ще святкують Масляну

Гучні святкування напередодні посту популярні також в інших християнських країнах. А традиція їсти млинці є також у США, Великій Британії, Канаді, Новій Зеландії, Австралії та Ірландії.

Мало того, більш як півстоліття британці влаштовують "перегони з млинцями" - потрібно пробігти приблизно 400 метрів, одночасно підкидаючи млинець на сковорідці.

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