Чи може їжа вбити лібідо?

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Цукерки в коробці у формі серця, шампанське, романтична вечеря на двох. Їжа - один із способів вразити партнера. І зовсім неважливо, чи це багаторічна love story, чи перші прояви пристрасті.

Гастрономічний перформанс зазвичай переходить у перформанс інтимний - не менш спокусливий.

Та чи існує між ними зв'язок? Чи допомагає їжа відчути необхідний настрій? А може, навпаки - зменшує сексуальне бажання?

Ми поговорили з Лейлою Фродшам, провідним консультантом з психосексуальної медицини, представником Королівського коледжу акушерів і гінекологів, і дізнались, як їжа впливає на лібідо?

Згідно з дослідженням, яке минулого року опублікував "Британський медичний журнал", кількість людей, що регулярно займаються сексом, зменшилась.

Половина жінок і майже дві третини чоловіків хотіли б мати більш насичене статеве життя.

Чому знижується лібідо?

"Головні причини - це проблеми у стосунках і відсутність балансу між роботою та особистим життям", - говорить доктор Фродшам.

У жінок це ще часто обумовлено менопаузою. Тканини, що колись зберігали природну вологість, атрофуються, тому під час сексу можуть виникати неприємні відчуття, сухість і біль.

Але найбільш частою причиною сексуальних проблем є неврози. Тому всім, хто страждає від менопаузи чи нападів тривожності, Лейла Фродшам радить звернутися до лікаря.

Чи впливає їжа?

Неправильне харчування не можна вважати головною причиною низького лібідо, вважає доктор Фродшам. Однак воно може посилити проблему, що вже існує.

"Тривога і стрес, перевтома і робота по змінах впливають на те, яку їжу ми обираємо. Люди харчуються нерозбірливо і зловживають шкідливими стравами й перекусами. Така їжа зазвичай містить багато жиру, солі, цукру і рафінованих вуглеводів".

Крім того, на тлі стресу розвивається дефіцит магнію - мікроелементу, який впливає на рівень сексуального потягу.

Ще один ворог лібідо - цукор. Його надмірне споживання негативно впливає на ендокринну систему, яка відповідає за естрогени. У людей з надмірною вагою збільшується рівень глобуліну - білка, що зв'язує статеві гормони і виводить їх з організму.

Стрес змушує людей реагувати по-різному. Одні їдять більше норми, а інші - катують себе безперервними дієтами та фізичними навантаженнями.

Все це, звичайно, не стимулює сексуальне бажання.

"Надмірні тренування та недостатня вага часто призводять до зниження рівня статевих гормонів у жінок. Тому дуже важливо дотримуватись здорового балансу. Це забезпечить і статевий потяг, і фертильність", - радить доктор Фродшам.

"Серед моїх пацієнтів - багато людей, які неправильно харчуються і не займаються спортом. Вони почуваються ніяково і соромляться роздягатися перед партнером", - пояснює Лейла Фродшам.

"Ще один бар'єр на шляху до здорового способу життя - це стрес на роботі. Люди затримуються, їдять напівфабрикати. А вдома дивляться телевізор допізна, прокручують стрічку новин у соцмережах або розбирають робочу пошту. Так поступово пари втрачають емоційну близькість. І зрештою - потяг одне до одного".

Що їсти, щоб збільшити лібідо?

Є думка, що сексуальне бажання стимулюють афродизіаки. Це харчові продукти або інші речовини, які нібито підвищують лібідо і потенцію. Однак наукових доказів впливу афродизіаків на організм людини немає.

Проте, відомо, що деякі вітаміни і мінерали сприяють фертильності.

"Наприклад, устриці містять багато цинку, який потрібен організму для вироблення тестостерону. Вони заслужили славу потужного афродизіаку ще й тому, що зовні нагадують жіночі геніталії. Джерелом цинку можуть бути й інші продукти, наприклад, гарбузове насіння, але його рідко відносять до афродизіаків", - розповідає доктор Фродшам.

Вживаючи певну їжу, можна підвищити рівень дофаміну (гормону "задоволення"). Це свіжі фрукти і овочі, особливо чорниця, авокадо і спаржа.

Доктор Фродшам також радить додати до свого раціону продукти, що містять магній, який "особливо корисний для гормонального балансу. Його багато у горіхах, насінні і листових овочах".

Що ще, крім їжі?

"Важливо - стежити за своїм психічним здоров'ям і зменшувати тривожність. Тут допоможе медитація, хороший сон і відпочинок", - каже доктор Фродшам.

"Проводьте більше часу разом, обіймайтесь і проявляйте ніжність. Тілесний контакт підвищує рівень окситоцину, який посилює лібідо".

За словами сексолога, поліпшити стосунки допоможе планування сексу. Хтось скаже, що це може перетворити секс на рутину, але насправді це допоможе краще налаштуватися, спланувати щось нестандартне.

Щоб жити разом, необхідно підтримувати контакт і статевий потяг.

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