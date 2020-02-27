Копирайт изображения Кадр з трейлеру фільму "Черкаси"

Останні кадри. Обличчя людини, яка втратила друга назавжди. Колишній матрос "останнього українського корабля" в захопленому росіянами Криму не залишається в рідному селі. Його дорога знову тягнеться у невідоме, як той запінений кільватерний слід тральщика "Черкаси" на морі.

Обережно, в тексті є спойлери!

В тому рідному селі переживають за моряків. Але погано розуміють, чому ж так погано все пішло в Криму.

А десь на Донбасі вже розгортаються бої.

Image caption Професійні актори й військові моряки тральщика перед показом фільму

Показ першого українського фільму про кримські події 2014 року завершується тишею в залі. Але її розривають потужні оплески. А потім вигуки "Слава Україні!"

Що залишає після себе фільм "Черкаси"? Хтось з перших глядачів каже, що це відчуття особливої української туги. Хтось з кримських переселенців уточнює, що болісно відчуває те саме, що й тієї весни на півострові.

Чому тральщик?

Що таке тральщик і для чого цей корабель? Може, хтось переплутає цю назву з риболовецьким траулером, а хтось здогадається, що це щось військове. Однак далі спогадів про побачені в голлівудських фільмах авіаносці не просунеться.

Тральщик розчищає море від мін. У радянських військових газетах їх патетично називали "орачі моря". Бо ці кораблі справді ніби переорюють море, звільняючи його від мін.

Копирайт изображения Кадр з трейлеру фільму "Черкаси"

Є на ньому й озброєння. Але немає ніяких ракет, якими можна було б вдарити по супротивнику.

Зате протикорабельні ракети були у російських учасників захоплення Криму. Хоча вони їх ховали так само, як і свої російські нашивки та знаки розрізнення на формі. І саме росіяни могли вдарити по тральщику "Черкаси", який вперто не хотів здаватися.

Фільм віднесли до жанру "екшн драма", режисер-постановник - Тимур Ященко. Знімали на території материкової України. Під тральщик "Черкаси" загримували буксир українського флоту "Корець".

Це не документальне кіно, однак воно увібрало в себе чимало епізодів з життя українського флоту до і після анексії Криму. Інколи фантазія режисера заносила його надто далеко. Наприклад, епізод зі стриптизерками й моряками строкової служби у Болгарії виглядає доволі дивним. Але ж були спільні навчання Блексіфор і морські походи до країн Чорного моря? І була співпраця з НАТО, яку в останні роки перед появою "ввічливих людей" накрила справжня хвиля політики "братання" з російським Чорноморським флотом.

Чи був героїзм

У цьому фільмі знімальній групі вдалося зробити неможливе. Справжній тральщик росіяни не віддали. Але його силует для знімання відтворили доволі переконливо. У кіно корабель постійно тривожно стугонить дизелями, як привид курсуючи Донузлавом.

Копирайт изображения Кадр з трейлеру фільму "Черкаси"

Сюжетна лінія співпадає з подіями в Донузлаві. Всі інші кораблі військової бази здалися раніше. Час втрачено. І нарешті - план росіян, як не дати українським кораблям піти в Одесу. Російський флот притягнув із Севастополя старий списаний корабель, і його затопили на виході зі штучної бухти Донузлав.

Командир Юрій Федаш відправив на берег неблагонадійних, які вирішили пристати на пропозиції російських агітаторів послужити "во славу Росії".

На борту залишилися лише найвідданіші Україні. Серед них був старшина 2 статті Михайло Воскобойнік з Павлограда.

Через шість років після цієї епопеї в Донузлаві він зніматиметься в кіно фактично про себе.

Є в кіно епізод, коли моряк з розбігу ефектно кидається з палуб ніби в море. А насправді це стрибок на затоплений росіянами корабель.

Копирайт изображения Кадр з трейлеру фільму "Черкаси"

Українці хотіли відтягнути іржавий корпус і пробитися у відкрите море. Воскобойнік добровільно погодився на цей карколомний трюк, щоб зачепити швартові кінці з тральщика.

Зараз визнає, що відчував тоді страх.

"Той корабель був нижче. Я розумів - от стрибну, а назад на свій корабель вже можу не повернутися. Просто не зможу видряпатися на нього. А на бонових воротах висадилися російські снайпери, кулеметники. Здавалося, що мене цей стрибок може завести в пастку".

"Черкаси" не змогли розчистити собі шлях. Ні першого разу, ні іншого, коли тральщик намагався вже просто протиснутися між затопленими корпусами. Але наразився на буксир російського флоту.

Копирайт изображения Михайло Воскобойнік Image caption Михайло Воскобойнік. Тоді ще не актор. Фото з кримського альбому

"Що я тут роблю? Якщо вони захочуть - вони просто застрелять. І все. Як тільки відкриємо вогонь, вони розстріляють нас усіма ракетами, які тільки мають. Це було таке прийняття смерті. Розумів, що таке може статися будь-якої секунди", - згадує зараз моряк про свої відчуття.

У фільмі це напруження теж відчувається. Та його навряд чи можна назвати патетичним. Тут події виростають десь у матроському кубрику, де неформальна ієрархія визначається строком служби. Або ж на камбузі, де всім заправляє настільки наглий та товстий кок, що йому точно в майбутньому стати зрадником.

Потім екіпаж раптом стає тими "воїнами світла", про яких моряки співають на палубі. Співають, до речі, російською. І це глядачам здається позитивним. А от різкі репліки російською "ввічливих людей", які даремно схиляють моряків до здачі, викликають негатив.

Так це було й в Криму. Тоді мова ще не стала індикатором "свій-чужий".

Копирайт изображения Кадр з трейлеру фільму "Черкаси"

Крим, війна і кіно

"Як мене змінили ці події? До них я був жертвою проросійської пропаганди. Думав, що справді є історичне братство Росії та України. І що невипадково ми тут в Криму служили пліч-о-пліч. Мені ж було тоді лише 20 років", - згадує Михайло Воскобойнік.

"Слабкість наша була у всьому. Нас не підготували морально. Ну з ким будемо воювати? Не було навіть уяви про це. А щоб воювати з Російською Федерацією - це було вже взагалі за межами усілякої фантазії", - каже колишній старшина 2 статті.

Копирайт изображения Михайло Воскобойнік Image caption Під час зйомок фільму

Багато експертів вважають, що військові дії на Донбасі розпочалися з Криму. На півострові росіяни вдало використали шокову ситуацію, яка виникла в Україні після трагічних подій Майдану. Свою кримську спецоперацію вони люблять описувати словами "без жодного пострілу".

Але якщо сепаратисти на Донбасі сподівалися на таке ж легке та тріумфальне поглинання Росією, проукраїнські сили вже навпаки знали, чим може завершитися гучна кампанія з "референдумами". Тому розпочалися бої.

Та найбільші зміни після Криму відбулися в головах

"Я повністю перейшов на українську мову. Я не сказав би, що я затятий націоналіст. Але зробив висновки, що треба дбати про державу", - каже колишній старшина 2 статті Михайло Воскобойнік.

Останній штурм тральщика тривав дві години. Екіпаж захопили. У фільмі все це є - і гуркіт вертольотів, і ревіння двигунів катерів з російським "спецназом"!.

А от як Михайло згадує згадує про реальні події:

"Коли ці люди в масках увірвалися на корабель, ніби непроханий гість у тебе в дома. Вже як зійшов потім на берег - відчув себе як на чужині. Навіть повітря здавалося пронизане зрадою".

На допрем'єрному показі Михайло разом з професійними акторами вийшов на сцену на тлі останніх кадрів.

Копирайт изображения Кадр з трейлеру фільму "Черкаси"

Він посміхався, як і інші члени цієї творчої команди, що зняла перший в Україні художній фільм про кримські події.

Фільм має перший успіх.

Це не перше кіно, яке присвячене драматичним подіям після Майдану. Але творчі експерименти з болючою темою війни залежать від державного фінансування. Адже зовсім недавно в Україні мистецтво було піднесено на рівень якоїсь духовної зброї, що має протистояти російській експансії.

Нова влада має дуже великий досвід використання кіно, як засобу впливу. Але поки що говорить про можливість компромісу з Росією. Тому коли на екрани може вийти другий український фільм про події в Криму 2014 року, передбачити важко.

Стежте за нами в Telegram! Ми надсилаємо туди головні новини і добірку найкращих статей.