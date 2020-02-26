Найкращі підводні фото: плавучий будинок тюленів та акулячі ясла

Міжнародний конкурс "Підводне фото" присвячений фотографіям, зробленим у глибинах океану, озер, річок та на узбережжі.

У 2020 році у конкурсі у 13 номінаціях взяли участь понад 5,5 тис. робіт з 70 країн.

Переможцем у головній номінації "Підводний фотограф року" став Грег Лекур за фотографію "Заморожений плавучий будинок".

Копирайт изображения Greg Lecoeur Image caption Головний приз конкурсу. Зроблену в Антарктиці фотографію айсберга і плаваючих навколо нього тюленів фотограф Грег Лекур назвав "Заморожений плавучий будинок"

Копирайт изображения Anita Kainrath Image caption Приз "Найкращий дебют" виграла австрійка Аніта Кайнрат за фото "Акулячі ясла". Це дитинчата лимонної акули в мангрових заростях на Багамах

Копирайт изображения Pasquale Vassallo Image caption У номінації "Збережемо море" переміг італієць Паскуале Вассальйо з фотографією "Останній світанок, останній подих": тунець потрапив у рибальські сітки і його тягнуть з води в човен недалеко від Неаполя

Копирайт изображения Nick More Image caption Найкращим британським підводним фотографом визнали Ніка Мора з Девона, який сфотографував біля берегів Індонезії зграю риб-химер на розмитому фоні

Копирайт изображения Nur Tucker Image caption Приз найбільш багатообіцяючому британському підводному фотографу дістався Нуру Такеру з Вімблдону. Він сфотографував морського коника у техніці панорамування, що створює враження руху

Копирайт изображения Zena Holloway Image caption У номінації "Чорне та біле" найкращою визнали фотографію ниряльниці та екологічної активістки Флавії Еберхард. Тут вона плаває біля узбережжя півострова Юкатан (автор Зіна Холловей)

Копирайт изображения Renee Capozzola Image caption Судно "Георгіос" сіло на мілину біля берегів Саудівської Аравії у 1978 році і перетворилося в штучний риф. Рені Капоццола, який зняв його, став переможцем в номінації "Катастрофа"

Копирайт изображения Keigo Kawamura Image caption У номінації "Крупним планом" перемогли креветки-єдинороги. Фотограф Кайгі Кавамура, Японія

Копирайт изображения Trevor Rees Image caption Цей розкішний екземпляр трубчастого анемона (вид актинії) побачив і сфотографував в озері Лох-Датч на Шетландських островах фотограф Тревор Рис. Він переміг в номінації "Найкращий знімок, зроблений у водах Британії ширококутним об'єктивом"

Копирайт изображения Shane Keena Image caption Краб-відлюдник на острівці Пелеліу (архіпелаг Палау) у Тихому океані оселився у порожній бляшанці. Шейн Кіна, номінація "Збереження природи"

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