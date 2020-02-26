Найкращі підводні фото: плавучий будинок тюленів та акулячі ясла

  • 26 лютого 2020

Міжнародний конкурс "Підводне фото" присвячений фотографіям, зробленим у глибинах океану, озер, річок та на узбережжі.

У 2020 році у конкурсі у 13 номінаціях взяли участь понад 5,5 тис. робіт з 70 країн.

Переможцем у головній номінації "Підводний фотограф року" став Грег Лекур за фотографію "Заморожений плавучий будинок".

Грег Лекур Копирайт изображения Greg Lecoeur
Image caption Головний приз конкурсу. Зроблену в Антарктиці фотографію айсберга і плаваючих навколо нього тюленів фотограф Грег Лекур назвав "Заморожений плавучий будинок"
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Приз "Кращий дебют" дістався австрійці Аніті Кайнрат за фото "Акулячі ясла": дитинчата лимонної акули в мангрових заростях на Багамах Копирайт изображения Anita Kainrath
Image caption Приз "Найкращий дебют" виграла австрійка Аніта Кайнрат за фото "Акулячі ясла". Це дитинчата лимонної акули в мангрових заростях на Багамах
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Пойманный тунец Копирайт изображения Pasquale Vassallo
Image caption У номінації "Збережемо море" переміг італієць Паскуале Вассальйо з фотографією "Останній світанок, останній подих": тунець потрапив у рибальські сітки і його тягнуть з води в човен недалеко від Неаполя
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Риби-химери Копирайт изображения Nick More
Image caption Найкращим британським підводним фотографом визнали Ніка Мора з Девона, який сфотографував біля берегів Індонезії зграю риб-химер на розмитому фоні
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морський коник Копирайт изображения Nur Tucker
Image caption Приз найбільш багатообіцяючому британському підводному фотографу дістався Нуру Такеру з Вімблдону. Він сфотографував морського коника у техніці панорамування, що створює враження руху
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Флавія Еберхард Копирайт изображения Zena Holloway
Image caption У номінації "Чорне та біле" найкращою визнали фотографію ниряльниці та екологічної активістки Флавії Еберхард. Тут вона плаває біля узбережжя півострова Юкатан (автор Зіна Холловей)
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"Георгіос" Копирайт изображения Renee Capozzola
Image caption Судно "Георгіос" сіло на мілину біля берегів Саудівської Аравії у 1978 році і перетворилося в штучний риф. Рені Капоццола, який зняв його, став переможцем в номінації "Катастрофа"
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Креветка Копирайт изображения Keigo Kawamura
Image caption У номінації "Крупним планом" перемогли креветки-єдинороги. Фотограф Кайгі Кавамура, Японія
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Трубчастий анемон (Pachycerianthus multiplicatus) Копирайт изображения Trevor Rees
Image caption Цей розкішний екземпляр трубчастого анемона (вид актинії) побачив і сфотографував в озері Лох-Датч на Шетландських островах фотограф Тревор Рис. Він переміг в номінації "Найкращий знімок, зроблений у водах Британії ширококутним об'єктивом"
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краб Копирайт изображения Shane Keena
Image caption Краб-відлюдник на острівці Пелеліу (архіпелаг Палау) у Тихому океані оселився у порожній бляшанці. Шейн Кіна, номінація "Збереження природи"
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