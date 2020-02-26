Найкращі підводні фото: плавучий будинок тюленів та акулячі ясла
- 26 лютого 2020
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Міжнародний конкурс "Підводне фото" присвячений фотографіям, зробленим у глибинах океану, озер, річок та на узбережжі.
У 2020 році у конкурсі у 13 номінаціях взяли участь понад 5,5 тис. робіт з 70 країн.
Переможцем у головній номінації "Підводний фотограф року" став Грег Лекур за фотографію "Заморожений плавучий будинок".
Всі фотографії є об'єктами авторського права