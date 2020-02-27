Грип в Україні, коронавірус у світі - що страшніше?

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Закриті на карантин міста в Китаї та Італії, дизинфекція вулиць і машин, тотальне вимірювання температури і скасований Венеційський фестиваль.

Новий коронавірус Covid-19 лякає людей по всьому світу. Від нього померло близько трьох тисяч людей, а захворіло майже сто тисяч.

В Україні коронавірусу ще немає, але є грип, на який захворіло близько трьох мільйонів українців.

Щороку у світі на грип хворіє майже мільярд людей, а помирають сотні тисяч людей.

То що ж страшніше і заразніше - грип чи китайський коронавірус?

Що таке коронавірус?

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Коронавіруси - це велика сім'я вірусів, які можуть викликати захворювання у людей і тварин: від звичайної застуди до важкої респіраторної інфекції.

COVID-19 - це інфекційне захворювання, спричинене коронавірусом, який був невідомий науці раніше.

Найпоширенішими симптомами коронавірусу є висока температура, втома та сухий кашель. У деяких пацієнтів можуть виникати ломота у м'язах і суглобах, нежить, біль у горлі або діарея.

А що таке грип?

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Грип - це гостра респіраторна інфекція, викликана вірусами грипу, які циркулюють у всьому світі вже тисячі років.

Симптоми грипу: висока температура, яка тримається п'ять днів; лихоманка; головний біль; ломота у м'язах і суглобах; загальна слабкість; кашель; нежить.

Коронавірус: скільки хворіє і помирає ?

Розповсюджуватися коронавірус почав з Китаю, але станом на 26 лютого,його виявили вже у 30 країнах світу.

Найближче до України місце з великим спалахом - це Італія. Там майже 400 хворих.

Від коронавірусу у світі померли близько трьох тисяч людей, а захворіли - понад 80 тисяч.

За попередніми підрахунками вчених, помирає від цієї хвороби близько 2% хворих. Найбільше жертв коронавірусу зараз зафіксовано у китайській провінції Хубей, яка стала епіцентром поширення хвороби. Там рівень смертності найвищий - 2,9%.

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Скількох вбиває грип?

Від грипу в Україні помирає в середньому 0,16% хворих.

За даними ВООЗ, грип щороку інфікує до мільярда людей у світі. У 3-5 мільйонів людей хвороба проходить дуже тяжко. Помирають від 250 до 650 тисяч.

В Україні за минулий тиждень на грип захворіло більше людей, ніж на коронавірус в усьому світі - 217 тисяч.

За минулі сім днів в Україні від грипу померли десять людей, а станом на середину лютого - 48. Люди помирають не від самого грипу, а від ускладнень, які він викликає - пневмонія, легенево-серцева недостатність.

Як протікає коронавірус?

Деякі люди, що підхопили коронавірус, зовсім не мають симптомів.

За даними ВООЗ, 80% інфікованих коронавірусом видужують, не потребуючи особливого лікування.

Захворіли на коронавірус і повністю видужали 30 тисяч людей у світі.

Один з шести інфікованих коронавірусом може мати серйозні ускладнення, найпоширенішим є пневмонія. У зоні ризику люди старшого віку, медичні працівники, люди, які мають хронічні хвороби.

Люди з високим тиском, проблемами з серцем і діабетом більш схильні до ускладнень від коорнавірусу.

Серед хворих на коронавірус дуже мало дітей.

Кому загрожує грип?

На відміну від коронавірусу, найбільші вразливі для грипу діти до п'яти років та люди старші 65 років. Також у групі ризику - люди з хронічними хворобами (захворювання легень, астма, цукровий діабет, ожиріння) та вагітні.

"Цим людям потрібно бути особливо уважними, обережними та обов'язково вакцинуватися. Якщо у них все ж з'являються симптоми грипу, обов'язково звертатися за медичною допомогою", - говорить Олена Луцька, дитячий інфекціоніст і педіатр.

Симптоми грипу виникають раптово та можуть тривати від кількох днів до кількох тижнів.

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Що більш заразне - грип, чи коронавірус?

Грип передається переважно через кашель, чхання або ж близький контакт. Люди з грипом можуть бути заразні у перші 5-7 днів хвороби.

Коронавірус також передається через кашель і чхання хворої людини. Дрібні частинки під час кашлю можуть осідати на навколишніх предметах.

Інші люди можуть підхопити вірус, торкаючись цих предметів, а потім торкаючись брудними руками обличчя - очей, носа, рота.

Саме тому, за рекомендаціями ВООЗ, дуже важливо перебувати на відстані більш, ніж один метр від хворого на коронавірус, а ще регулярно і ретельно мити руки.

Хоча поки що повних даних про коронавірус немає, але показник контагіозності (заразності) у нього нижчий, ніж у таких хороб, як грип і кір, пояснює Юрій Жигарєв, лікар-інфекціоніст та кандидат медичних наук.

Коронавірус: чому нам так страшно?

"Ми боїмося коронавірусу, бо боїмося чогось невідомого. Це новий штам, ще мало вивчений", - каже лікарка Олена Луцька.

Якщо ми розуміємо, що таке грип і чого від нього чекати, то чого чекати від коронавірусу, ми поки що не знаємо. Бо це вірус, який може змінюватися, мутувати, розповідає Юрій Жигарєв.

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За його словами, якщо з грипом можна спрогнозувати, скільки людей захворіє, а скільки помре за рік, то щодо коронавірусу таких прогнозів немає.

Темпи його поширення то сповільнюються, то пришвидшуються.

"Чому ВООЗ заявила, що коронавірус - це світова небезпека? Тому що цей вірус має пандемічний потенціал. Що це означає? Це означає, що якщо коронавірус мутує і зможе інфікувати людей ще швидше, то ми можемо мати велику епідемію", - зазначив лікар-інфекціоніст.

Саме тому, за словами пана Жигарєва, з наукової точки зору неправильно порівнювати смертність від грипу і від коронавірусу, бо у коронавірусу ситуація "може змінитися у будь-який бік".

Грип - це теж серйозно

Лікар Жигарєв закликає уважно, але без паніки ставитися і до грипу, і до коронавірусу.

ВООЗ вважає грип однією з найбільш серйозних проблем охорони здоров'я у світі.

Вірус грипу теж постійно мутує: по суті, він весь час "маскується", намагаючись подолати захисні бар'єри нашої імунної системи, застерігають у ВООЗ.

Коли з'являється новий вірус, який здатний легко інфікувати людину і поширюватися серед людей, і проти якого у більшості людей не вироблений імунітет, ця інфекція може перерости в пандемію.

"Загроза пандемічного грипу існує постійно, - говорить Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. - Завжди існує реальний ризик передачі нового вірусу грипу від тварин людині і, можливо, виникнення пандемії. Питання не в тому, чи станеться у нас ще одна пандемія, а в тому, коли вона відбудеться".

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Така пандемія сталася у 2009 році, коли від вірусу грипу A (H1N1), який назвали свинячим, померло, за різними підрахунками, від 100 до 400 тисяч людей у більш ніж 214 країн світу. В Україні кількість жертв цього грипу сягнула 1 125 людей.

Цього року цей вірус повернувся. Хоча він втратив свої пандемічні властивості, але є одним із найнебезпечніших серед вірусів, які циркулюють територією України, розповідають у Центрі громадського здоров'я.

За даними Центру, саме цей штам грипу цього року зумовлює найбільшу кількість ускладнень, які можуть закінчитися смертю.

За прогнозами відомства, на грип та ГРВІ цього епідемічного сезону перехворіє від 4,8 млн до 6,7 млн людей в Україні.

"Але є і гарні новини - епідемія грипу вже невдовзі має йти на спад і сприятиме цьому сонячна погода. У березні-квітні великої епідемії вже не буде", - каже пан Жигарьов.

Як захистися від грипу?

Найкраще від грипу захищає вакцинація.

"Проходьте щорічну вакцинацію проти грипу: навіть якщо ви захворієте грипом, симптоми захворювання будуть легшими", - закликають у Всесвітній організації охорони здоров'я.

Особливо вакцинація важлива для дітей, літніх людей, вагітних жінок і людей з ослабленою імунною системою.

В Україні щороку вакцинується така незначна кількість людей, менше 1%, що це навіть не впливає на кількість хворих.

"Вакцинуватися від грипу ніколи не пізно. Вакцинуватися можна і під час епідемії. Гірше точно не буде. Буде або краще, ви встигнете виробити імунітет, або так само", - говорить інфекціоніст Олена Луцька.

Регулярно мити руки, не торкатися брудними руками обличчя, уникати контактів з хворими людьми, дезінфікувати поверхні, якщо поруч з вами хворий, часто провітрювати приміщення - ось рекомендації ВООЗ для запобігання зараженню грипом.

Як вберегтися від коронавірусу?

Не панікувати.

Хоча вакцину від коронавірусу ще не винайшли, як і специфічного противірусного лікування, вчені над цим працюють.

Крім того, більшість пацієнтів одужують завдяки лікуванню. Інфікованих людей лікують, полегшуючи їхні симптоми.

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ВООЗ оприлюднив рекомендації, як зменшити ризик інфікування новим вірусом: регулярно і ретельно мити руки, не торкатися обличчя, не вживати в їжу погано оброблене м'ясо, молоко і яйця.

Утримуватися від поїздок у регіони, де є поширення вірусу, уникати контактів з хворими людьми, триматися на відстані понад метр з будь-якою людиною, яка чхає чи кашляє. Дотримуватися "гігієни кашлю".

Якщо людина була у поїздці і має симптоми захворювання, то вона має обов'язково звернутися до лікаря.

"Хорошою новиною є те, що багато людей одужують від коронавірусу. Так, ми боїмося невідомого, але казати, що це чума, неправильно", - говорить лікарка Олена Луцька.

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