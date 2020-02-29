Полювання на чорних дельфінів: суперечлива й кривава фарерська традиція

Копирайт изображения BBC THREE

Застереження: стаття містить реалістичні фотографії полювання на китів і дельфінів

Активісти називають це дикунством й анахронізмом. Китобої та місцеві мешканці кажуть, що це традиційний спосіб здобування їжі у природі, нічим не гірший від інших видів м'ясного промислу.

Та чи доречне полювання на китів у 2020 році?

У своєму новому документальному фільмі для ВВС журналістка Стейсі Дулі подорожує на Фарерські острови - віддалений архіпелаг у північній частині Атлантики. Тут живе близько 51 тисячі людей, які користуються значним ступенем самоврядування, хоча офіційно є громадянами Данії.

Основна тема дослідження пані Дулі - традиційне полювання на чорних дельфінів, або гринд.

Як воно проходить?

Копирайт изображения BBC THREE Image caption Тварин заганяють у бухту моторними човнами і гідроциклами

Кажуть, що традиція полювання на китоподібних - переважно чорних дельфінів, але часом й афалін та білобоких дельфінів - налічує на Фарерах близько тисячі років.

Полювання може відбутися у будь-яку пору року. Коли хтось бачить неподалік стадо морських тварин (жодний з видів, на які полюють, не перебуває під загрозою зникнення), він інформує про це "майстрів поювання", які й починають його.

Копирайт изображения BBC THREE

На моторних човнах та гідроциклах мисливці заганяють тварин в одну з 26 бухт островів. Етап загону триває від 30 хвилин до 4-5 годин.

На мілині, тварин убивають ручною зброєю. Одночасно гинуть десятки дельфінів, тож вода у бухті червоніє від крові. На видовище сходяться місцеві мешканці, нерідко навіть сім'ї з дітьми.

Кількість вбитих особин документують, а м'ясо безкоштовно роздають тим, хто брав участь у полюванні.

Копирайт изображения BBC THREE

Що саме засмучує активістів?

Щоби бути допущеним до полювання, необхідно відвідати двогодинний семінар й отримати ліцензію у місцевого ветеринара.

На семінарі учасники вчаться користуватися спеціальним списом, який перебиває спинний мозок кита чи дельфіна, паралізуючи його. Водночас припиняється кровопостачання мозку, тож тварина миттєво непритомніє.

Копирайт изображения BBC THREE Image caption Китобій вбиває гринду спеціальним списом

Однак у своєму фільмі Стейсі розмовляє з Кейт Сендерсон, радницею фарерського уряду з питань відповідального мисливства, і показує їй відео, де тварина дуже довго б'ється у передсмертній агонії.

"Хіба це не жорстоко?" - питає Стейсі.

"Так, в окремих випадках тварина може сильно страждати, - погоджується Кейт, переглянувши відео. - Та йдеться про забій диких тварин у неконтрольованому середовищі, тому хірургічної точності досягти неможливо, на відміну від бійні".

"Це не просто традиція, а й форма виробництва їжі, - додає вона. - Це місцевий ресурс і частина місцевого раціону. Це не спорт, а спосіб прогодувати сім'ю".

Копирайт изображения BBC THREE Image caption Кейт Сендерсон (ліворуч) - радниця уряду з питань відповідального мисливства

У відповідь на звинувачення, що деякі тварини гинуть дуже повільно, уряд Фарерських островів пояснив: спис, що перебиває хребет, не підходить для особин невеличких розмірів, тож наразі фахівці розробляють новий вид зброї.

Активісти з громадської організації Sea Shepherd ще з 1980-х років приїжджають на Фарери протестувати проти полювання на дельфінів.

Їхній традиційний метод - блокувати та зривати полювання.

Копирайт изображения BBC THREE Image caption Активісти з організації Sea Shepherd, затримані поліцією

Та після численних арештів та урядової постанови, що заборонила їм втручатися, активісти нині публікують у соцмережах відверті фото того, що відбувається.

Вейн мешкав у британському місті Ньюкаслі, але нині переїхав на Фарери й бере участь у міжнародних акціях протесту.

"Ми тут не для того, щоб розпалювати ворожнечу, - каже він, - і не для того, щоб світ зненавидів Фарерські острови. Ми лише хочемо, щоб тутешні звичаї змінилися".

Що кажуть мешканці Фарерів?

Місцеве населення захищає полювання на китів і дельфінів, вважаючи його традиційним й екологічно безпечним способом здобування їжі.

Магнус - інженер і професійний китобій. За останні 20 років він очолив немало полювань.

"Напевно, найбільша відмінність (між фарерцями та британцями) полягає в тому, що ми отримуємо всю їжу від природи", - каже він.

"Я снідаю вдома - виходжу у курник, а там уже чекають свіжі яйця. Це так просто! Вважаю, що наш обов'язок - користуватися усіма безкоштовними дарунками природи".

Копирайт изображения BBC THREE

Як і багато його земляків, він болісно сприймає критику з боку іноземців.

"Люди приїжджають сюди та розказують, як нам жити. А ми знаємо, як. Ми так живемо вже тисячі років".

"Напевно, вони б теж гнівалися, якби ми почали їх вчити, як поводитися у себе вдома".

"Слід пам'ятати, що це не наша країна і не наша культура, - підсумовує Стейсі у своєму документальному фільмі. - Дехто скаже, що й не наша справа. Є дві абсолютно протилежні точки зору і дві сторони, кожна з яких переконана у своїй правоті".

"До того ж, якщо ми вживаємо м'ясо, то маємо чесно визнавати, що саме ми їмо і звідки воно береться", - додає вона.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!