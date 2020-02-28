Вибух у Змієносці: найбільше виверження енергії після Великого вибуху

Копирайт изображения Chandra X-ray Observatory Image caption Знімки сузір'я Змієносця підтверджують факт вибуху

Астрофізики зафіксували сліди колосального космічного вибуху - вп'ятеро більшого від вибуху, який вважався найпотужнішим до цього (якщо не рахувати гіпотетичного Великого вибуху. - Ред.).

Величезне вивільнення енергії, як припускають, сталося з супермасивної чорної діри за 390 мільйонів світлових років від Землі.

Виверження залишило по собі гігантську "вирву" в галактичному скупченні Змієносця.

Дослідники опублікували статтю про своє відкриття у Астрофізичному журналі.

"Я хотіла якось зіставити цей вибух з людськими мірками, але це реально дуже-дуже важко", - зізнається одна з авторок дослідження Мелані Джонстон-Голітт у розмові з BBC News.

"Єдиний спосіб, як я можу вам його описати: якби цей вибух тривав 240 млн років (хоча, скоріше за все, він відбувся швидше), то це було б, як підривати 20 млрд мегатонн тротилу кожну тисячну секунди протягом всіх цих 240 млн років. Тобто він був незбагненно великим. Величезним", - додає вчена.

Астрофізики вже давно підозрювали щось про галактичне скупчення Змієносця, яке є величезним нагромадженням тисяч окремих галактик уперемішку з розпеченим газом (плазмою) і темною матерією.

Американські та європейські рентгенівські телескопи зокрема придивлялися до незвично вигнутого краю цього скупчення.

Вчені припустили, що це може бути межа порожнини, "пробитої" викидами матерії з велетенської чорної зірки в одній з центральних галактик.

Чорні зірки відомі своїм "пожиранням" матерії - газу чи навіть зірок, які опинилися надто близько. Однак вони можуть також і викидати величезні масиви матерії та енергії у вигляді струменів ("джетів"), що вдаряють у навколишній простір.

Вчені спочатку сумнівалися, що "вирву" утворила чорна діра - надто вже великою є порожнина. Це означало б, що "джет" з чорної діри був би немислимо великим.

Але новий низькочастотний телескоп австралійського проєкту Murchison Widefield Array (MWA) та індійський радіотелескоп Giant Metrewave Radio Telescope (GMRT), схоже, підтвердили цю теорію.

Копирайт изображения PETE WHEELER/ICRAR Image caption Murchison Widefield Array у Австралії: відкриття стало можливим завдяки новим низькочастотним радіотелескопам

"Цей об'єкт загалом вже був досліджений попередньою командою науковців за допомогою телескопу "Чандра". Вони бачили цю "бульбашку" у рентгенівський гарячій плазмі у центрі галактичного скупчення і сказали: "Ну, вона не могла утворитися від енергетичних викидів, адже вони мали б бути величезними. Це немислимий масштаб". Тож вони відкинули таку можливість", - відзначає професор Мелані Джонстон-Холітт, яка керує MWA.

"Але ми повернулися до порожнини, оглянули її низькочастотним радіотелескопом і виявили, що вона заповнена радіоплазмою", - додає вона.

Кількість енергії, потрібної, щоб створити таку порожнину у скупченні Зміїносця, значно перевищує попередній встановлений рекорд вибухів, що зафіксований у галактичному скупченні під назвою MS 0735+74.

"Певним чином цей вибух нагадує виверження вулкану Сент-Геленс, яке у 1980 році відірвало вершину гори", - порівнює Сімона Г'яцінтуччі з Дослідницької лабораторії Військово-морського флоту США у Вашингтоні. Вона була однією з керівниць дослідження.

А професор Мелані Джонстон-Голітт додає: "Ще один вимір: довжина [порожнини] - близько півтора мільйона світлових років. Тобто щоб пройти через цю "вирву" у гарячій рентгенівській плазмі, світлу потрібно півтора мільйона років".

І підсумовує: "Тобто, мова йде про абсолютно величезну кількість енергії".

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