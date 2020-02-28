Участь України в Євробаченні під загрозою? - "Ні, але так"

Копирайт изображения УНІАН Image caption Гурт GO-A має представляти Україну на Євробаченні 2020

Через арешт рахунків "Суспільного" під загрозою опинилась поїздка представників України на пісенний конкурс Євробачення, яке відбудеться у травні в Нідерландах.

Про це у розмові з ВВС News Україна заявив керівник Національної суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія.

28 лютого суспільний мовник повідомив, що виконавча служба Мін'юсту арештувала усі рахунки компанії.

Це сталось через те, що "Суспільне" має сплатити старий борг у близько 308 мільйонів гривень європейському мовнику "Євроньюз".

Борг виник ще за часів президентства Віктора Януковича, коли за домовленості з владою України запустили мовлення української служби "Євроньюз", проте Київ тоді не виконав частину зобов'язань.

"Суспільне" отримало той борг у спадок від Національної телекомпанії України.

У суспільного мовника заявили, що блокування може зупинити всі видатки на роботу, а також ставить під загрозу участь країни в Євробаченні та підготовку до трансляції Олімпіади-2020.

Євробачення під загрозою?

Минулого року Україна відмовилась від участі в Євробаченні через скандал із виступами переможниці в Росії. Цього року загроза виникла через фінансові проблеми.

"Не можна говорити про зрив участі України в Євробаченні, адже ліцензійний збір сплачений", - розповів Зураб Аласанія.

Проте, за його словами, зараз "Суспільне" не може оплатити поїздку української делегації на пісенний конкурс.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Зураб Аласанія

Він не називає потрібну суму, але стверджує, що команда виконавців не має грошей, щоб самостійно сплатити переліт та проживання.

"Ми не можемо оплатити поїздку наших учасників. Ми навіть не можемо оплатити готель для національної команди України, яку ми щойно оголосили. "Якось, можливо, самі доберетесь" - все, що я можу сказати зараз нашій команді. Це шестеро виконавців і шестеро наших представників", - розповідає пан Аласанія.

У команди виконавців, за його словами, з грошима "зовсім біда". Всі витрати мало брати на себе "Суспільне" й заклало гроші в бюджет, але зараз не має до них доступу.

"Чи є це зривом Євробачення? Ну ні, але так", - резюмував пан Аласанія.

Також Україна зобов'язана відправити ще перед Євробаченням до Нідерландів голову делегації на спеціальну зустріч, але зробити цього зараз також не може.

Що каже влада

Міністр культури Володимир Бородянський вже відреагував на ситуацію.

Він каже, що вони вже домовились з Мінфіном, щоб гроші з бюджету "Суспільного" "перекинули" з осінніх витрат на зараз, щоб можна було сплатити борг.

Міністр також пообіцяв, що ці 308 мільйонів гривень згодом повернуть мовнику.

Справа у тому, що в Швейцарії зараз заблоковані 15 мільйонів євро, переведені туди в 2017 році з українського Держрезерву.

Тоді Україна організовувала Євробачення й європейці змусили Київ внести страхову суму на випадок, якщо б організувати конкурс в Україні не вдалось.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Володимир Бородянський

Все пройшло добре й ці гроші мали повернути, проте їх зумів заблокувати "Євроньюз", вимагаючи повернути собі борг.

І ось зараз Бородянський обіцяє "Суспільному", що після сплати 308 мільйонів гривень боргу "Євроньюзу" зараз, ті 15 мільйонів євро згодом повернуться в Україну. Й вже з них через деякий час "Суспільне" отримає назад свої 308 мільйонів гривень.

Співрозмовник ВВС News Україна в Офісі президента також підтвердив, що проблему вже фактично вирішили, й озвучив схожу фінансову схему.

"Просто людям в "Суспільному" скучно й вони вирішили сказати, що зірветься "Євробачення" та Олімпіада", - вказує співрозмовник, стверджуючи, що гроші зайдуть на Суспільне вже в березні наступного тижня.

А заяви керівників "Суспільного" він назвав "блефом".

Що каже Аласанія

Пан Аласанія каже, що знає про схему, про яку говорить влада. Але визнає: "Комунікація з нами з їхнього боку зараз дика".

Йому не подобається, що зараз з їхнього ж бюджету з осені знімуть 308 мільйонів на користь "Євроньюз". Адже не вірить, що потім таку ж суму їм повернуть після розблокування "швейцарських мільйонів".

"Щоб друга частина плану відбулась і нам повернули 308 мільйонів - я не вірю. Як тільки пожежу зараз за наш рахунок погасять, обіцянки забудуть", - припустив Зураб Аласанія.

"Не називайте це домовленостями, ніяких домовленостей немає", - додав він.

Пан Аласанія визнає, що такою схемою вдасться зараз "загасити пожежу", проте дірка в бюджеті "Суспільного" на інші проєкти буде величезна.

Зураб Аласанія вважає, що держава просто має погасити борг перед "Євроньюз" й не втягувати в цю історію бюджет "Суспільного".

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