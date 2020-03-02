"Не такий як усі": історія п’ятирічної дитини-трансгендера

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Копирайт изображения Фото з сімейного архіву

Луїс - п'ятирічний хлопчик, який любить одягатися як дівчинка.

У 2018 році батьки Луїса дозволили йому ходити вулицями їхнього містечка, що в бразильському штаті Санта Катаріна, в жіночому одязі.

Незабаром хтось зателефонував на гарячу лінію міністерства зі справ жінок, сім'ї й прав людини і поскаржився на них.

Людина, яка не захотіла розкривати свого імені, заявила, що батьки Луїса "підштовхують його до того, щоб одягатися як дівчинка". І саме тому, буцімто, він став жертвою цькування в школі.

За справу одразу ж взялася прокуратура.

"Для нас це був великий удар. Ситуація здавалася мені абсурдною", - згадує батько Луїса - Сезар.

Копирайт изображения Фото з сімейного архіву Image caption Луїс почав носити жіночий одяг і аксесуари, коли йому було три

"Поводив себе як гомофоб"

Поліцейський за професією, Сезар переглянув свої погляди на гендерні питання після того, як його син став носити жіночий одяг.

"Раніше, бувало, я поводив себе як гомофоб. Але переглянув усе це, - розповів він у розмові з BBC. - Я зрозумів, що жарти й коментарі можуть бути дуже образливими".

Мати Луїса також була шокована скаргою на їхню адресу.

"Це була дуже непроста ситуація. Найбільше я боялася, що його хтось образить", - каже Марія. Вони з Сезаром розлучилися, але продовжують разом виховувати дітей.

Прокуратура провела розслідування, щоб з'ясувати, чи були порушені права Луїса, і зрештою дійшла висновку, що про це не йдеться.

"Батьки впевнено пояснили, що хлопчик сам віддає перевагу жіночому одягу і прикрасам, без тиску з боку третіх осіб", - підкреслили у прокуратурі.

27 листопада 2018 року справу закрили. Батьки Луїса не розповідали йому про розслідування.

"Він ще малий, і є речі, розповідати про які, як нам здається, поки що передчасно", - пояснює Марія.

Копирайт изображения Фото з сімейного архіву Image caption Один з улюблених мультфільмів Луїса - "Крижане серце"

Порада психолога

Луїс часто просить, щоб його називали Луїзою, кажуть батьки хлопчика. На їхнє прохання у цій статті ми використовуємо займенник "він", оскільки питання гендерної ідентифікації в їхній родині все ще перебуває на початковій стадії.

Сезар та Марія переконані, що це лише питання часу, й рано чи пізно до Луїса треба буде звертатися тільки як до дівчини.

Два роки тому батьки Луїса вирішили звернутися за порадою до психолога й дійшли висновку, що їхній син - трансгендер.

"Він сказав, що не хоче мати бороду і не хоче бути чоловіком, - згадує Сезар. - Він почав просити одяг і аксесуари для дівчат".

Сезар поділився з BBC, що спершу йому непросто було зрозуміти свого сина, але він завжди намагався поважати його волю.

"У нас в поліції працюють переважно чоловіки. Всі очікували, що я натисну на свого сина. Але я налаштований більш ліберально. Багато хто думав, що мені буде соромно за нього, але я їм дуже пишаюся".

Батьки дозволили Луїсу носити жіночі прикраси - зокрема, бантики та шпильки - коли йому було три роки.

Копирайт изображения Фото з сімейного архіву Image caption Сезару (праворуч), за його словами, довелося переглянути своє ставлення до ЛГБТ

Невидимі випадки

Александр Сааде, психіатр і експерт з гендерної ідентичності, зауважує, що такі фактори, як іграшки, з якими грається дитина, не визначають її гендерну ідентичність.

"Трансгендером його робить той факт, що він або вона внутрішньо не відповідає тій статі, з якою народився", - пояснює психіатр.

Дитина може почати проявляти ознаки того, що з нею відбувається, з трирічного віку, додає пан Сааде.

"Це залежить від конкретної дитини. Але на цьому етапі вони починають демонструвати, ким вони є і що їх цікавить", - каже він.

Сааде наполягає, що діти-трансгендери існували упродовж всієї історії людства, але їм не приділяли достатньої уваги.

"Чимало таких випадків були - і є - невидимими".

Копирайт изображения Фото з сімейного архіву

Майбутнє

Сезар та Марія ще не ухвалювали жодних рішень про потенційний трансгендерний перехід Луїса.

Вони вважають, що за кілька років їхній син висловить бажання юридично змінити свою стать і розпочне гормональне лікування.

"Про те, як ми будемо це робити, ми поки що не думали", - каже Сезар.

У короткій розмові з BBC сам Луїс висловив радість щодо того, що його дядько за материнською лінією почав приймати його таким, яким він є.

"Він мене підтримує", - сказав хлопчик про родича, який є дуже релігійним і спочатку не розумів, чому Луїс носить жіночий одяг.

Луїс вже зараз усвідомлює, що людям навколо нього важко сприймати його рішення.

"Це тому, що я не такий, як усі. Я народився хлопчиком, але я дівчинка, - каже він. - Але це не проблема".

Копирайт изображения Фото з сімейного архіву Image caption "Багато хто думав, що мені буде соромно за сина, але я їм дуже пишаюся", - каже Сезар.

Сьогодні, у 2020 році, Луїс хоче, аби здійснила його давня мрія: він зміг носити шкільу форму для дівчат.

"Я вважаю, що час настав", - каже Сезар.

Так, батько-поліцейський непокоїться, що його сина можуть цькувати, але водночас він повністю впевнений, що має поважати рішення сина.

"Він прекрасна і розумна дитина. Я дуже пишаюся, що в мене така донька".

Сам Луїс, який ще не до кінця усвідомлює, які труднощі можуть чекати на нього в майбутньому, вже будує плани.

"Я хочу бути винахідником або моделлю", - каже Луїс.

*імена героїв змінені на їхнє прохання

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