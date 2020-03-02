Як перевіритися на коронавірус?

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В Україні поки що не підтвердили жодного випадку коронавірусу. Однак хворі вже є в Італії та Чехії, де багато українців.

Що робити, якщо ви нещодавно були за кордоном, у вас висока температура та інші симптоми хвороби? Перша порада від медиків - не панікувати.

"Як тільки я відчула симптоми застуди, одразу звернулася до сімейного лікаря. Адже коли ти наляканий, то прискіпливіше дослухаєшся до свого здоров'я. Лікар послухала легені, детально перепитала про стан здоров'я, симптоми. У мене був нежить, що нехарактерно для коронавірусу, не було температури. Так його і виключили", - розповідає BBC News Україна киянка Оксана.

За її словами, в поліклініці людей більше, ніж зазвичай. "Усі бояться", - каже вона.

Як перевіряють на коронавірус в Україні

У міністерстві здоров'я у випадку симптомів поганого самопочуття рекомендують звертатися до сімейного лікаря.

"Коронавірус це чи ні, лікарі проводять симптоматичне лікування. Таке, як і у випадку інших гострих респіраторних вірусних інфекцій. Як у випадку грипоподібних інфекцій, наприклад. Не можу сказати, що для коронавірусу треба якісь особливі заходи", - розповів заступник міністра здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю LB.ua.

У МОЗ повідомили ВВС News Україна, як виглядає перевірка на коронавірус в Україні.

У людини беруть перший аналіз у лікарні, куди її привезли. Перевірка йде на всі відомі види гострих респіраторних інфекцій.

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Якщо їх не знаходять, матеріали передають в обласну лабораторію. Якщо і там не знаходять відомих вірусів, то далі аналіз везуть до Києва.

Поки що лише там є тести на коронавірус.

За даними МОЗ, в Україні є 30 наборів реагентів для тестування на COVID-19. Набори містять приблизно 3 000 реакцій, чого вистачить для дослідження понад 950 людей методом полімеразної ланцюгової реакції.

Тести на коронавірус

З 10 березня Україна отримає нову партію тестів на коронавірус, повідомили в МОЗ.

Такі тести поки що не придбати в аптеці.

Тому неможливо, наприклад, взяти тест в магазині та перевіритися самостійно.

У випадку підозри на хворобу і симптомів у міністерстві радять одразу звертатися до лікаря.

Загалом, за словами заступника міністра, Україна провела вісім тестів - усі були негативні. "Розпочали дослідження ще чотирьох випадків підозри на коронавірус. Три з них - це іноземці з Києва, один випадок у Чернівцях, в особи, що повернулася з-за кордону", - розповів Ляшко.

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Для прийому пацієнтів з коронавірусом МОЗ визначив три госпітальні бази Житомира, Рівного та Сарн.

У київських лікарнях є спеціальні інфекційні відділення із боксами, що відповідають вимогам, каже керівник пресслужби Департаменту здоров'я КМДА Наталія Вишневська.

За її словами, це три загальні лікарні, а також ще три дитячі.

Прикордонники продовжують вимірювати температуру тіла у всіх громадян, які в'їжджають на територію України. Швидкі чергують у найбільших пунктах пропуску.

Вакцини не існує

Вакцину від коронавірусу ще не винайшли, як і спеціального противірусного лікування, вчені над цим лише працюють.

Але більшість пацієнтів одужують у лікарнях. Інфікованих людей лікують, полегшуючи їхні симптоми.

ВООЗ оприлюднив рекомендації, як зменшити ризик інфікування новим вірусом: регулярно і ретельно мити руки, не торкатися обличчя, не вживати в їжу погано оброблене м'ясо, молоко і яйця. Також утримуватися від поїздок у регіони, де є вірус, уникати контактів з хворими людьми, триматися на відстані понад метр з будь-якою людиною, яка чхає чи кашляє. Дотримуватися "гігієни кашлю".

Станом на 2 березня у світі було 89 тисяч лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них понад три тисячі - летальні. Одужало вже 45 тисяч людей, у яких виявили коронавірус.

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