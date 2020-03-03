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"Я щасливий, що найближчим часом з'явиться дієздатний та ефективний уряд, який представить програму дій до затвердження річних інвестиційних програм міжнародних інвесторів", - заявив Володимир Зеленський 29 серпня 2019 року. Тоді парламент і призначив новий уряд на чолі з Олексієм Гончаруком.

ЗМІ рясніли повідомленнями про те, що в Україні - наймолодший прем'єр-трудоголік, а сам Гончарук гучно заявив: "В новому уряді красти не будуть!".

З часом ейфорійні настрої в кабінетах Офісу президента та в парламенті почали згасати, а в політичних колах ширилися чутки про наближення відставки прем'єра.

І ось на середу, 4 березня, президент просить депутатів позачергово зібратися, аби в тому числі розглянути кадрові питання в уряді.

За законом, Кабмін має річний імунітет, однак якщо буде заява прем'єра, відставка стане реальністю.

То чи справді так швидко можуть змінити Кабмін Гончарука - пояснюємо в 500 словах.

Перша недовідставка

29 серпня парламент 290 голосами призначив Гончарука прем'єром. Символічним є те, що першим руку для привітання новоспеченому очільнику уряду протягнув Андрій Богдан, який тоді керував Офісом президента.

Вже зовсім скоро Богдан говорив журналістам, що незадоволений прем'єром, який багато говорить і мало робить. Та за іронією долі саме він першим пішов у відставку.

Відставка Богдана не покращила становище Гончарука. Невдоволення діяльністю уряду в Офісі президента зростало, дедалі частіше нарікали на нього і "слуги народу".

Копирайт изображения Уніан Image caption Президент звільнив Андрія Богдана у лютому 2020 року

Прем'єру згадують захмарні зарплати та премії чиновникам, падіння промисловості та злитий в інтернет аудіозапис, де очільник уряду називає себе "профаном в економіці".

У січні Гончарук вже писав заяву про відставку, але подав її не до парламенту, як того вимагає законодавство, а президенту.

У відповідь Володимир Зеленський тоді сказав: "Я вирішив надати вам шанс і шанс вашому уряду".

Вечірня фракція

Чи дасть президент Гончаруку ще один шанс - інтрига останніх днів. У вівторок увечері фракція "Слуги народу" збирається на засідання, куди прийде і сам Зеленський.

Там вони і поговорять про кадрові перестановки в уряді.

Джерела BBC News Україна у фракції кажуть, що "слуги" все ще чекають до вечора заяви Гончарука про відставку. Хоч сам прем'єр напередодні заявив: "Я жодних заяв станом на цю хвилину не писав". І продовжує озвучувати плани уряду на майбутнє.

При цьому додав, що матиме консультації з цього приводу з президентом і парламентом.

Від Офісу президента у ці дні жодної офіційної реакції. Весь вантаж пояснення того, що відбувається, ліг на депутатів.

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко у понеділок в ефірі "Свобода слова" на ICTV повідомив, що до уряду є питання стосовно виконання програми президента і партії.

"Люди не відчули це (виконання програми - Ред.) у своїй кишені, на своєму подвір`ї, не відчули у стані покращення медичної інфраструктури, наприклад", - каже він.

На думку політолога Володимира Фесенка, зараз вірогідність відставки Гончарука значно вища, ніж була у січні.

"Я думаю, що остаточне рішення буде ухвалено, можливо, після зустрічі з фракцією, яка відбудеться сьогодні", - каже він.

І ніякий коронавірус, перший випадок якого вже зафіксували в Україні, не вплине на кадрові зміни в Уряді. "Тут питання в тому, чи є заміна", - розмірковує експерт.

То чи є заміна?

Минулого тижня ЗМІ повідомили, що Офіс президента хоче посилити уряд відомим бізнесменом та політиком Сергієм Тігіпком. Хтось називав його імовірним наступним прем'єром, хтось - віцепрем'єром в чинному уряді.

Інформацію про зустрічі з Тігіпком підтвердили і Зеленський, і Гончарук.

Копирайт изображения Уніан Image caption Довгий час Сергій Тігіпко асоціювався з політикою Віктора Януковича

Але Тігіпко підпадає під закон про люстрацію, адже був віцепрем'єром в уряді Миколи Азарова.

Джерела BBC News Україна в команді Зеленського кажуть, що поки що немає кандидадури на посаду прем'єра, а, значить, невідомо, що буде з Гончаруком.

Як варіант - навіть після відставки уряд може продовжити виконувати свої обов'язки, але вже не під керівництвом Гончарука, а віце-прем'єра Дениса Шмигаля.

До такого сценарію в експертів виникають питання щодо легітимності та дієздатності такого уряду, який, зокрема, не зможе підписувати міжнародні угоди.

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