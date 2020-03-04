У відставку з карантину: чим запам'яталась Зоряна Скалецька

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Новий міністр охорони здоров'я свою першу пресконференцію має присвятити ситуації з коронавірусу, сказав 4 березня у Верховні Раді президент Володимир Зеленський. Так він попрощався з міністеркою Зоряною Скалецькою.

Її разом з усім урядом у середу відправили у відставку.

Зоряна Скалецька пропрацювала міністром охорони здоров'я шість місяців і чотири дні.

За цей час у МОЗ сталася низка гучних скандалів, продовжилася, хоча і не без питань, робота над медреформою, а до України прийшов коронавірус.

Розповідаємо, чим ще запам'яталась Зоряна Скалецька.

"Людина Радуцького"

Скандали довкола Скалецької почалися ще до її призначення міністром.

У день голосування за уряд журналісти Цензор.НЕТ зняли переписку на телефоні Михайла Радуцького. Цей депутат від "Слуги народу" і друг президента згодом очолив комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації.

Слова пана Радуцького у цій перепискі Зоряні Скалецькій довелося спростовувати впродовж усього часу перебування на посаді.

Михайло Радуцький назвав Скалецьку "своєю людиною" і у дуже неценцузрній формі заперечив, що Уляна Супрун залишиться у МОЗ.

В принципі, у співпраці голови комітету ВР і очільниці МОЗ немає нічого дивного. Проте співрозмовники ВВС News Україна у МОЗ розповідали, що Радуцький мав значний вплив на ухвалення рішень Скалецької.

"Не треба було знімати (Скалецьку - Ред.)", - висловив жаль з приводу її звільнення пан Радуцький у розмові з ВВС News Україна.

Скандали в МОЗ

За час правління Зоряни Скалецької МОЗ часто "лихоманило". Двоє заступників міністра, керівники двох ключових державних медустанов - НСЗУ і Центру громадського здоров'я - очільниця директорату МОЗ, а також держсекретар МОЗ пішли зі скандалами.

Хоча пані Скалецька говорила, що у цих відставках немає нічого страшного, що їх було не так вже і багато, часто той, хто йшов, розповідав про МОЗ щось не дуже позитивне.

Младлена Качурець, яка пропрацювала заступницею Скалецької лише три місяці, а до цього знала її багато років, заявила про непрозорий процес ухвалення рішень у міністерстві.

Керівниця директорату стратегічного планування та євроінтеграції Ірина Литовченко після звільнення розповіла, що у МОЗ її змушували видаляти всі згадки про Уляну Супрун. І пані Скалецька і пресслужба МОЗ це заперечували.

У МОЗ панує хаос, воно "обростає" персонажами з неоднозначною репутацією, які чекають на можливість "відірвати шматочок державного бюджету" - так критикувала відомство Скалецької пані Литовченко.

Копирайт изображения UNIAN Image caption На деякий час з сайту МОЗ зникали всі згадки і про Павла Ковтонюка, і про Уляну Супрун, і про Олександра Лінчевського

Понад три місяці працюють без керівників дві важливі медустанови - Центр громадського здоров'я і Національна служба здоров'я України. Перша відповідає за епідеміологічний нагляд і біологічну безпеку в країні, друга - за розподіл мільярдів гривень бюджетних коштів у медреформі.

Керівники обох відомств звільнились, заявивши, що незгодні з політикою міністерки.

У вересні частина чиновників МОЗ, які прийшли працювати ще за часів Уляни Супрун, заявили про тиск з боку команди міністра, про те, що їх змушують працювати "по понятиям".

Вони звернулись з відкритим листом до прем'єра Олексія Гончарука з проханням захистити медреформу. Прем'єр тоді став на сторону Зоряни Скалецької.

Відповідь Скалецької

Зоряна Скалецька по-різному коментувала ситуацію у своєму міністерстві. Коли у вересні йшлося про конфлікт зі співробітниками МОЗ, грізно обіцяла "закінчити цю війну".

Згодом вона пом'якшила риторику та заявила, що у МОЗ взагалі немає скандалів, є лише емоції деяких людей і в кожного була своя причина йти.

Відставку свого заступника Михайла Загрійчука, наприклад, вона пояснювала стресом на роботі.

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Скалецька і медреформа

1 квітня в країні має початися найбільша частина медреформи - коли за новою схемою фінансування мають запрацювати всі лікарні у країні.

Саме продовження початої за Уляни Супрун медреформи було одним з головних завдань Зоряни Скалецької.

На своій першої пресконференції пані Скалецька заявила, що трансформації медицини - бути. Хоча у свою команду взяла людей, які, м'яко кажучи, медреформі не симпатизували.

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Найбільш позитивно МОЗ продовжило розвиток трансплантації та зробило певні кроки з реформування екстреної допомоги, вважає Світлана Бубенчикова, еспертка Реанімційного пакету реформ і Асоціації "ЕСО здоров'я України".

Проте, за її словами, проблемними питаннями лишаються: другий етап медреформи та електронна система охорони здоров'я Ehealth, яка так і не просунулась у своєму розвитку.

Невдачі, на думку експертки, зазнала й комунікація з місцевою владою та керівниками медзакладів в контексті того, як реформа має дофінансуватися з місцевих бюджетів та якою має бути мережа надання медичної допомоги.

Зоряна Скалецька і сама говорила, що є такі лікарні й лікарі, які цієї реформи не хочуть, і "не хочуть нічого міняти". Проте нещодавно в Нацслужбі здоров'я звітували, що до другого етапу медреформи лікарні готові майже на 100%.

"Окремо мене бентежить питання організації закупівель ліків та медвиробів на національному рівні. Цього року планується передати майже половину програм в процес закупки від міжнародних організацій до ДП "Медичні закупівлі України". Цей процес відбувається не досить відкрито", - зазначила Світлана Бубенчикова.

"Існують певні ризики того, що ДП не зможе одразу забезпечити умови закупівель, які вже впроваджують міжнародні організації (нижчі ціни, закупівля безпосередньо у виробника, кілька рівневий контроль якості та інш)", - додає вона.

Проте, що взагалі буде далі з медреформою, питання відкрите. Нещодавно президент заявив, що колегія відомих лікарів України має проаналізувати медреформу і сказати: "туди ми йдемо всією країною або не туди".

Битва з коронавірусом

Ще одним комунікаційним провалом МОЗ часів Зоряни Скалецької називають паніку довкола коронавірусу.

Коли багато країн світу вже вивезли своїх громадян з Китаю, в Україні спочатку довго шукали місце для карантину, а потім втихомирювали протести у Нових Санжарах, куди привезли евакуйованих.

І хоча Зоряна Скалецька звинувачувала у нагнітанні пресу, вона приїхала заспокоювати людей у Нові Санжари вже після гарячої фази конфлікту. І залишилась там на цілих два тижні обсервації разом з евакуйованими з Китаю.

Такий її вчинок називали і "сильним кроком" - мовляв, вона показує приклад, що боятись нічого, - і популізмом.

Поки пані Скалецька проводила наради онлайн з санаторію і постила фото у масках, відсутністю міністра на роботі пояснювали неможливість призначити голову НСЗУ.

Президент Володимир Зеленській, виступаючи у Раді, подякував Зоряні Скалецькій за сміливість, бо вона залишилась на карантині у Нових Санжарах, але вщент розкритикував її роботу з підготовки до медреформи.

"Потрібно мати сміливість і визнати, що багато хто неготовий до другого етапу медичної реформ 1 квітня. Люди бояться закриття лікарень. Лікарні бояться звільнень. Є великі питання до кадрів, а отже і головне питання: а куди ми поспішаємо, куди ми летимо. Чи не здається нам, що з таким підходом реформа летить у стіну", - запитав Володимир Зеленський.

Колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун висловила жаль з приводу зміни керівництва МОЗ у такий складний для держави час.

"За місяць до старту найскладнішого етапу трансформації системи охорони здоров'я. У надскладний момент для всієї системи, коли в Україні зафіксовано перший випадок коронавірусу...Знову відбувається чергова заміна архітектора і бригади. Якщо ми хочемо реальних змін, нам треба припинити змінювати архітекторів", - вважає Уляна Супрун.

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