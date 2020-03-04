У відставку з карантину: чим запам'яталась Зоряна Скалецька
Новий міністр охорони здоров'я свою першу пресконференцію має присвятити ситуації з коронавірусу, сказав 4 березня у Верховні Раді президент Володимир Зеленський. Так він попрощався з міністеркою Зоряною Скалецькою.
Її разом з усім урядом у середу відправили у відставку.
Зоряна Скалецька пропрацювала міністром охорони здоров'я шість місяців і чотири дні.
За цей час у МОЗ сталася низка гучних скандалів, продовжилася, хоча і не без питань, робота над медреформою, а до України прийшов коронавірус.
Розповідаємо, чим ще запам'яталась Зоряна Скалецька.
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"Людина Радуцького"
Скандали довкола Скалецької почалися ще до її призначення міністром.
У день голосування за уряд журналісти Цензор.НЕТ зняли переписку на телефоні Михайла Радуцького. Цей депутат від "Слуги народу" і друг президента згодом очолив комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації.
Слова пана Радуцького у цій перепискі Зоряні Скалецькій довелося спростовувати впродовж усього часу перебування на посаді.
Михайло Радуцький назвав Скалецьку "своєю людиною" і у дуже неценцузрній формі заперечив, що Уляна Супрун залишиться у МОЗ.
В принципі, у співпраці голови комітету ВР і очільниці МОЗ немає нічого дивного. Проте співрозмовники ВВС News Україна у МОЗ розповідали, що Радуцький мав значний вплив на ухвалення рішень Скалецької.
"Не треба було знімати (Скалецьку - Ред.)", - висловив жаль з приводу її звільнення пан Радуцький у розмові з ВВС News Україна.
Скандали в МОЗ
За час правління Зоряни Скалецької МОЗ часто "лихоманило". Двоє заступників міністра, керівники двох ключових державних медустанов - НСЗУ і Центру громадського здоров'я - очільниця директорату МОЗ, а також держсекретар МОЗ пішли зі скандалами.
Хоча пані Скалецька говорила, що у цих відставках немає нічого страшного, що їх було не так вже і багато, часто той, хто йшов, розповідав про МОЗ щось не дуже позитивне.
Младлена Качурець, яка пропрацювала заступницею Скалецької лише три місяці, а до цього знала її багато років, заявила про непрозорий процес ухвалення рішень у міністерстві.
Керівниця директорату стратегічного планування та євроінтеграції Ірина Литовченко після звільнення розповіла, що у МОЗ її змушували видаляти всі згадки про Уляну Супрун. І пані Скалецька і пресслужба МОЗ це заперечували.
У МОЗ панує хаос, воно "обростає" персонажами з неоднозначною репутацією, які чекають на можливість "відірвати шматочок державного бюджету" - так критикувала відомство Скалецької пані Литовченко.
Понад три місяці працюють без керівників дві важливі медустанови - Центр громадського здоров'я і Національна служба здоров'я України. Перша відповідає за епідеміологічний нагляд і біологічну безпеку в країні, друга - за розподіл мільярдів гривень бюджетних коштів у медреформі.
Керівники обох відомств звільнились, заявивши, що незгодні з політикою міністерки.
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У вересні частина чиновників МОЗ, які прийшли працювати ще за часів Уляни Супрун, заявили про тиск з боку команди міністра, про те, що їх змушують працювати "по понятиям".
Вони звернулись з відкритим листом до прем'єра Олексія Гончарука з проханням захистити медреформу. Прем'єр тоді став на сторону Зоряни Скалецької.
Відповідь Скалецької
Зоряна Скалецька по-різному коментувала ситуацію у своєму міністерстві. Коли у вересні йшлося про конфлікт зі співробітниками МОЗ, грізно обіцяла "закінчити цю війну".
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Згодом вона пом'якшила риторику та заявила, що у МОЗ взагалі немає скандалів, є лише емоції деяких людей і в кожного була своя причина йти.
Відставку свого заступника Михайла Загрійчука, наприклад, вона пояснювала стресом на роботі.
Скалецька і медреформа
1 квітня в країні має початися найбільша частина медреформи - коли за новою схемою фінансування мають запрацювати всі лікарні у країні.
Саме продовження початої за Уляни Супрун медреформи було одним з головних завдань Зоряни Скалецької.
На своій першої пресконференції пані Скалецька заявила, що трансформації медицини - бути. Хоча у свою команду взяла людей, які, м'яко кажучи, медреформі не симпатизували.
Найбільш позитивно МОЗ продовжило розвиток трансплантації та зробило певні кроки з реформування екстреної допомоги, вважає Світлана Бубенчикова, еспертка Реанімційного пакету реформ і Асоціації "ЕСО здоров'я України".
Проте, за її словами, проблемними питаннями лишаються: другий етап медреформи та електронна система охорони здоров'я Ehealth, яка так і не просунулась у своєму розвитку.
Невдачі, на думку експертки, зазнала й комунікація з місцевою владою та керівниками медзакладів в контексті того, як реформа має дофінансуватися з місцевих бюджетів та якою має бути мережа надання медичної допомоги.
Зоряна Скалецька і сама говорила, що є такі лікарні й лікарі, які цієї реформи не хочуть, і "не хочуть нічого міняти". Проте нещодавно в Нацслужбі здоров'я звітували, що до другого етапу медреформи лікарні готові майже на 100%.
"Окремо мене бентежить питання організації закупівель ліків та медвиробів на національному рівні. Цього року планується передати майже половину програм в процес закупки від міжнародних організацій до ДП "Медичні закупівлі України". Цей процес відбувається не досить відкрито", - зазначила Світлана Бубенчикова.
"Існують певні ризики того, що ДП не зможе одразу забезпечити умови закупівель, які вже впроваджують міжнародні організації (нижчі ціни, закупівля безпосередньо у виробника, кілька рівневий контроль якості та інш)", - додає вона.
Проте, що взагалі буде далі з медреформою, питання відкрите. Нещодавно президент заявив, що колегія відомих лікарів України має проаналізувати медреформу і сказати: "туди ми йдемо всією країною або не туди".
Битва з коронавірусом
Ще одним комунікаційним провалом МОЗ часів Зоряни Скалецької називають паніку довкола коронавірусу.
Коли багато країн світу вже вивезли своїх громадян з Китаю, в Україні спочатку довго шукали місце для карантину, а потім втихомирювали протести у Нових Санжарах, куди привезли евакуйованих.
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І хоча Зоряна Скалецька звинувачувала у нагнітанні пресу, вона приїхала заспокоювати людей у Нові Санжари вже після гарячої фази конфлікту. І залишилась там на цілих два тижні обсервації разом з евакуйованими з Китаю.
Такий її вчинок називали і "сильним кроком" - мовляв, вона показує приклад, що боятись нічого, - і популізмом.
Поки пані Скалецька проводила наради онлайн з санаторію і постила фото у масках, відсутністю міністра на роботі пояснювали неможливість призначити голову НСЗУ.
Президент Володимир Зеленській, виступаючи у Раді, подякував Зоряні Скалецькій за сміливість, бо вона залишилась на карантині у Нових Санжарах, але вщент розкритикував її роботу з підготовки до медреформи.
"Потрібно мати сміливість і визнати, що багато хто неготовий до другого етапу медичної реформ 1 квітня. Люди бояться закриття лікарень. Лікарні бояться звільнень. Є великі питання до кадрів, а отже і головне питання: а куди ми поспішаємо, куди ми летимо. Чи не здається нам, що з таким підходом реформа летить у стіну", - запитав Володимир Зеленський.
Колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун висловила жаль з приводу зміни керівництва МОЗ у такий складний для держави час.
"За місяць до старту найскладнішого етапу трансформації системи охорони здоров'я. У надскладний момент для всієї системи, коли в Україні зафіксовано перший випадок коронавірусу...Знову відбувається чергова заміна архітектора і бригади. Якщо ми хочемо реальних змін, нам треба припинити змінювати архітекторів", - вважає Уляна Супрун.
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