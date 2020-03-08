"Як я вийшла заміж за свою матір"
Ця незвичайна історія кохання двох жінок гідна пера письменника. Філліс Ірвін вдочерила свою партнерку Лілліан Фадерман і юридично стала бабусею їхнього сина.
Початок
1971 року професор Каліфорнійського університету Лілліан Фадерман звернулася до наукового керівника, Філліс Ірвін, щоб обговорити навчальну програму. Так почалася історія кохання довжиною у пів століття, де було і усиновлення, і майже детективна шлюбна ситуація.
Лілліан і Філліс зустрілися у перші роки визвольного руху жінок, коли практично у всіх штатах США діяли дискримінаційні закони щодо ЛГБТ.
І Каліфорнія не була виключенням, там лише 1975 року легалізували одностатевий секс.
"Нас вважали злочинцями майже всюди в країні, - розповіла Лілліан в ефірі радіопрограми BBC Outlook. - Тоді більшість лесбійок приховували свої стосунки".
Тишком-нишком
Однак жінки не відмовились від своєї мрії стати родиною.
Вони знайшли нестандартне юридичне рішення: Філліс, якій тоді було за сорок, офіційно вдочерила свою 30-річну партнерку.
Це згодом вилилось у дуже своєрідну ситуацію.
2008 року, коли Каліфорнія дозволила одностатеві шлюби, Лілліан і Філліс все-таки одружилися. Так мати і названа донька стали подружжям.
"Гадаю, жодна пара на планеті не має більше юридичних зв'язків, ніж ми", - жартує Лілліан.
На початку стосунків жінки це приховували.
"У ті часи всі знали, що краще рота не розтуляти і тихо жити своїм життям", - розповіла Філліс.
"Але колеги з університету незабаром зрозуміли, що між нами щось відбувається, адже ми завжди були разом, - додає Лілліан. - А коли я почала публікувати книги з історії лесбійства, гадаю, всі остаточно зрозуміли, що ми пара".
Материнство
1974 року вони вирішили народити дитину.
Лілліан, яка на 11 років молодша за Філліс, звернулася у клініку фертильності.
Штучне запліднення було у ті часи рідкістю - а для жінки, яку вважали неодруженою, й поготів.
Але Лілліан зуміла переконати лікаря допомогти їй.
"Він запитав, чому я не вийшла заміж, якщо хочу мати дитину, - згадує вона. - Я відповіла: мені 34, маю докторський ступінь і посаду другого віцепрезидента з академічних питань в університеті. Гадаю, чоловікам важко таке прийняти".
Отже, лікар провів процедуру запліднення, і вона виявилась вдалою.
Родина
1975 року Ліліан народила хлопчика Аврома - єдину дитину пари.
Незабаром з'явилися нові юридичні обмеження.
"Нам не подобалось те, що ми не були пов'язані юридично, - розповідає Лілліан. - Якби Авром захворів, і Філліс довелося б везти його до лікарні, вона не мала б на це права.
Але особливо мене засмучувало те, що вона не могла претендувати на нього як на сина, якщо зі мною щось трапиться".
В ті часи люди однієї статі не могли ані всиновити дитину, ані зробити штучне запліднення.
Мати й донька
Жінки знайшли альтернативний спосіб отримати юридичне визнання родинного зв'язку.
У пригоді став закон Каліфорнії, який дозволяв дорослим всиновлювати інших дорослих, якщо між ними різниця десять і більше років.
Так Філліс стала законною бабусею Аврома.
"Для мене це був спосіб отримати юридичний зв'язок з Авромом, - розповіла Філліс в інтерв'ю BBC, жартуючи, що вони жили у "кровозмісному шлюбі".
Лілліан пояснила ситуацію більш серйозно: "Ми не вважали це дивним, тому що ніколи не почувалися матір'ю і донькою. Ми просто знайшли спосіб обійти закон".
Мама Філліс
Але жінки вирішили скористатись цією вигаданою історією не лише задля юридичних цілей.
"Коли Авром народився, не так багато дітей росли в сім'ї з двома матерями, тож він міг казати друзям, що Філліс - це його бабуся, - розповіла Лілліан. - Гадаю, йому самому так було простіше, хоча він добре знав, що Філліс - це також його мати".
"Він завжди називав її мамою Філліс. Сьогодні йому 45 років, він досі так її називає", - додала вона.
Коли у 2008 році Каліфорнія дозволила одностатеві шлюби, Лілліан та Філліс одружилися наступного дня.
Вони не скасували усиновлення, тому юридично залишалися матір'ю та донькою, які офіційно вступили в шлюб.
"Усиновлення існувало лише на папері, тому нам було все одно", - каже Лілліан.
Неприємна несподіванка
Однак пізніше виявилось, що оскільки вони не скасовували усиновлення до одруження, за законами Каліфорнії, їхній шлюб втратив юридичну силу.
У деяких штатах США їх могли притягнуті до відповідальності за інцест.
Коли 2015 року одностатеві шлюби отримали загальнонаціональне визнання на всій території Сполучених Штатів, адвокат порадив їм все-таки скасувати усиновлення та повторно одружитися.
Так вони і зробили. Після чого вже дорослий син подружжя подав клопотання про всиновлення.
"Щойно Філліс "зреклася мене", наш син зрозумів, що втратив усі законні зв'язки з нею. Тому попросив Філліс всиновити його".
"Це було щось справді особливе. Мій син, якому я щовечора співала пісень ще до народження, просив, щоб я стала його законною матір'ю", - каже Філліс.
Повернення додому
Це було чудове родинне свято, яке Авром відвідав з дружиною та сином.
І після багаторічних перепитій родина нарешті отримала юридичний статус, якого так довго прагнула.
У 2003 році Лілліан Фадерман описала цю неймовірну життєву історію в автобіографічній книзі "Голий у землі обітованій".