"Як я вийшла заміж за свою матір"

Копирайт изображения Lillian Faderman Image caption Філліс Ірвін (праворуч) вдочерила свою партнерку Лілліан Фадерман і юридично стала бабусею їхнього сина

Ця незвичайна історія кохання двох жінок гідна пера письменника. Філліс Ірвін вдочерила свою партнерку Лілліан Фадерман і юридично стала бабусею їхнього сина.

Початок

1971 року професор Каліфорнійського університету Лілліан Фадерман звернулася до наукового керівника, Філліс Ірвін, щоб обговорити навчальну програму. Так почалася історія кохання довжиною у пів століття, де було і усиновлення, і майже детективна шлюбна ситуація.

Лілліан і Філліс зустрілися у перші роки визвольного руху жінок, коли практично у всіх штатах США діяли дискримінаційні закони щодо ЛГБТ.

І Каліфорнія не була виключенням, там лише 1975 року легалізували одностатевий секс.

"Нас вважали злочинцями майже всюди в країні, - розповіла Лілліан в ефірі радіопрограми BBC Outlook. - Тоді більшість лесбійок приховували свої стосунки".

Тишком-нишком

Однак жінки не відмовились від своєї мрії стати родиною.

Вони знайшли нестандартне юридичне рішення: Філліс, якій тоді було за сорок, офіційно вдочерила свою 30-річну партнерку.

Це згодом вилилось у дуже своєрідну ситуацію.

2008 року, коли Каліфорнія дозволила одностатеві шлюби, Лілліан і Філліс все-таки одружилися. Так мати і названа донька стали подружжям.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пара не відмовилась від своєї мрії стати родиною

"Гадаю, жодна пара на планеті не має більше юридичних зв'язків, ніж ми", - жартує Лілліан.

На початку стосунків жінки це приховували.

"У ті часи всі знали, що краще рота не розтуляти і тихо жити своїм життям", - розповіла Філліс.

"Але колеги з університету незабаром зрозуміли, що між нами щось відбувається, адже ми завжди були разом, - додає Лілліан. - А коли я почала публікувати книги з історії лесбійства, гадаю, всі остаточно зрозуміли, що ми пара".

Материнство

1974 року вони вирішили народити дитину.

Лілліан, яка на 11 років молодша за Філліс, звернулася у клініку фертильності.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лілліан Фадерман обдурила лікаря, щоб отримати штучне запліднення

Штучне запліднення було у ті часи рідкістю - а для жінки, яку вважали неодруженою, й поготів.

Але Лілліан зуміла переконати лікаря допомогти їй.

"Він запитав, чому я не вийшла заміж, якщо хочу мати дитину, - згадує вона. - Я відповіла: мені 34, маю докторський ступінь і посаду другого віцепрезидента з академічних питань в університеті. Гадаю, чоловікам важко таке прийняти".

Отже, лікар провів процедуру запліднення, і вона виявилась вдалою.

Родина

1975 року Ліліан народила хлопчика Аврома - єдину дитину пари.

Копирайт изображения Lillian Faderman Image caption Родинне фото, 1979 рік

Незабаром з'явилися нові юридичні обмеження.

"Нам не подобалось те, що ми не були пов'язані юридично, - розповідає Лілліан. - Якби Авром захворів, і Філліс довелося б везти його до лікарні, вона не мала б на це права.

Але особливо мене засмучувало те, що вона не могла претендувати на нього як на сина, якщо зі мною щось трапиться".

В ті часи люди однієї статі не могли ані всиновити дитину, ані зробити штучне запліднення.

Мати й донька

Жінки знайшли альтернативний спосіб отримати юридичне визнання родинного зв'язку.

У пригоді став закон Каліфорнії, який дозволяв дорослим всиновлювати інших дорослих, якщо між ними різниця десять і більше років.

Так Філліс стала законною бабусею Аврома.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У 1970-х роках одностатеві стосунки каралися законом у США

"Для мене це був спосіб отримати юридичний зв'язок з Авромом, - розповіла Філліс в інтерв'ю BBC, жартуючи, що вони жили у "кровозмісному шлюбі".

Лілліан пояснила ситуацію більш серйозно: "Ми не вважали це дивним, тому що ніколи не почувалися матір'ю і донькою. Ми просто знайшли спосіб обійти закон".

Мама Філліс

Але жінки вирішили скористатись цією вигаданою історією не лише задля юридичних цілей.

"Коли Авром народився, не так багато дітей росли в сім'ї з двома матерями, тож він міг казати друзям, що Філліс - це його бабуся, - розповіла Лілліан. - Гадаю, йому самому так було простіше, хоча він добре знав, що Філліс - це також його мати".

Копирайт изображения Lillian Faderman Image caption Подружжя, яке разом вже 48 років, вважає усиновлення простим юридичним маневром

"Він завжди називав її мамою Філліс. Сьогодні йому 45 років, він досі так її називає", - додала вона.

Коли у 2008 році Каліфорнія дозволила одностатеві шлюби, Лілліан та Філліс одружилися наступного дня.

Вони не скасували усиновлення, тому юридично залишалися матір'ю та донькою, які офіційно вступили в шлюб.

"Усиновлення існувало лише на папері, тому нам було все одно", - каже Лілліан.

Неприємна несподіванка

Однак пізніше виявилось, що оскільки вони не скасовували усиновлення до одруження, за законами Каліфорнії, їхній шлюб втратив юридичну силу.

У деяких штатах США їх могли притягнуті до відповідальності за інцест.

Коли 2015 року одностатеві шлюби отримали загальнонаціональне визнання на всій території Сполучених Штатів, адвокат порадив їм все-таки скасувати усиновлення та повторно одружитися.

Копирайт изображения Lillian Faderman Image caption Фадерман і Ірвін вперше одружилися у 2008 році

Так вони і зробили. Після чого вже дорослий син подружжя подав клопотання про всиновлення.

"Щойно Філліс "зреклася мене", наш син зрозумів, що втратив усі законні зв'язки з нею. Тому попросив Філліс всиновити його".

"Це було щось справді особливе. Мій син, якому я щовечора співала пісень ще до народження, просив, щоб я стала його законною матір'ю", - каже Філліс.

Повернення додому

Це було чудове родинне свято, яке Авром відвідав з дружиною та сином.

І після багаторічних перепитій родина нарешті отримала юридичний статус, якого так довго прагнула.

У 2003 році Лілліан Фадерман описала цю неймовірну життєву історію в автобіографічній книзі "Голий у землі обітованій".