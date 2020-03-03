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В Україні у тестовому режимі почав роботу державний телеканал "Дім", який вестиме мовлення на непідконтрольні Києву райони Донбасу і Криму.

Його головною місією буде повернути жителів цих регіонів в український інформаційний простір, з якого вони "випали" кілька років тому.

Однак як телеканал висвітлюватиме гострі політичні теми, наразі незрозуміло.

Дослідження показують, що місцеві жителі активно дивляться телевізор, але українські канали не люблять. Створити російськомовний канал саме для них минулого року запропонував тоді ще кандидат в президенти Володимир Зеленський.

Отже, такий канал створили: спочатку його хотіли назвати "Борщ", але зійшлися на "Домі".

Спочатку канал буде суто розважальним: своїми шоу, серіалами і спортивними програмами з ним фактично задарма поділилися провідні медіагрупи України. Новинне мовлення планується запустити наступного тижня.

Ще до запуску "Дому" проєкт критикували за можливу політизацію: нібито його ефір може перетворитися на безперервне вихваляння чинної влади. На каналі кажуть, що робитимуть все, щоб на непідконтрольних Києву територіях рекламували "не владу, а країну Україну".

"Борщ", "Міст", "Дім"

"Гадаю, нам потрібно розпочати інформаційну війну серйозну - і перемогти в ній, - заявляв кандидат в президенти України Володимир Зеленський в березні минулого року. - Люди, які сьогодні живуть на території окупованих Донецька і Луганська, повинні повернутися в поле розуміння, що вони українці".

"Що потрібно зробити? Потрібно зробити російськомовний потужний канал, який був би міжнародним, він мовив би на територію Криму, на територію Донецька та Луганська, на територію Європи, США та Ізраїлю. Який показував би прагматично і правильно реальні новини, реальне життя в Україні, що у нас відбувається. Ми б говорили про те, що, хлопці, вас обдурили", - наголошував він.

Реалізація президентського задуму вийшла дещо менш масштабною, ніж анонсував Зеленський. Новий канал, принаймні, на початковому етапі, вестиме мовлення тільки на непідконтрольну територію Донбасу і Криму.

Копирайт изображения AFP Image caption На сході України популярними залишаються російські телеканали (фото 2014 року)

Та й російськомовним канал буде тільки наполовину: іншу частину ефірної сітки становитиме україномовний контент.

Ініціатори створення "Дому" з посиланням на власні закриті дослідження стверджують, що для жителів непідконтрольних Києву територій питання мови є другорядним, головне - якість.

Задекларована авторами каналу мета - реінтегрувати жителів Донбасу в український інформаційний простір, розвіювати наративи російської пропаганди, "деокупувати свідомість" місцевих жителів, як дещо пафосно заявила в.о. керівника "Дому" Юлія Островська.

Один з них, кажуть творці каналу - міф про дискримінацію в Україні російської мови. Тому назву нового каналу на його логотипі, який презентували в понеділок, можна буде прочитати і російською - "Дом", і українською - "Дім".

При цьому співрозмовник ВВС, причетний до запуску каналу, розповів, що серед інших назв, які обговорювалися, були, наприклад, "Борщ" і "Мост/Мiст".

Протягом останніх років в Україні частка російської мови в ефірі місцевих телеканалів послідовно зменшувалася. Нині чинний закон про мови передбачає поступове збільшення частки україномовного контенту в ефірі всіх телеканалів країни до 90% ефірного часу.

Розмови про те, що канал "Дім" вестиме мовлення з порушенням цього закону, співрозмовники ВВС, що причетні до проєкту, називають "юридичною казуїстикою".

М'яка сила

Дослідження, на які посилаються організатори каналу, показують, що головне джерело інформації для жителів непідконтрольних Києву районів Донбасу - це телебачення.

Результати опитування, яке провели восени минулого року в непідконтрольних Києву районах Донбасу, показали, що телебаченням для отримання інформації користуються 84,3% тамтешніх жителів.

При цьому найпопулярніші телеканали на цих територіях - російські. Глядачами "Росії 1" себе назвали 43,4% учасників опитування, "НТВ/НТВ Мир" дивилися 25,9%, "Росію 24" - 19%, "Перший канал" - 11,8%. У першій трійці авторитетів, думка яких викликає у них довіру, респонденти найчастіше називали, крім Володимира Путіна, ведучих "Росії-1" Володимира Соловйова і Ольгу Скабєєву.

У першій десятці найпопулярніших каналів також знайшлося місце для двох телеканалів, що ведуть мовлення з території невизнаних республік, - "Оплот ТВ" і "Луганськ 24".

Українські телеканали у цих рейтингах з'являються тільки за межами першої десятки. Втім, дані того ж дослідження показали, що для 58,6% учасників опитування недоступні українські загальнонаціональні телеканали, а 84,9% не мають можливості дивитися і місцеві українські канали.

Автори каналу "Дім" стверджують, що знайшли технічний спосіб поширити сигнал з передавачів, розташованих на лінії зіткнення на Донбасі, та в районах Херсонської області, що межують з Кримом, на всю територію самопроголошених республік і на частину анексованого півострова.

"Щодо окупованих районів Донбасу - ми закриємо все, там степ, щодо Криму - є проблема. За попередніми розрахунками, сигнал впреться в гори, як завжди було, тому степовий Крим з високою ймовірністю і частина узбережжя - так, але на ПБК (південний берег Криму) ми, на жаль, не пройдемо", - розповів на презентації каналу депутат Ради від партії Володимира Зеленського "Слуга народу", заступник голови комітету з гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

Копирайт изображения TASS/Artyom Korotayev Image caption Програми російського ведучого Володимира Соловйова популярні серед жителів Донбасу

Розробники каналу вирішили, що найрезультативніший спосіб донести необхідні меседжі до такої "важкої" аудиторії - це спілкування з нею через розважальний контент.

Тому ще влітку минулого року адміністрація президента, яка займалася створенням "Дому", почала переговори з великими українськими медіагрупами про те, щоб вони поділилися з ним серіалами та розважальними програмами свого виробництва.

Переговори завершилися буквально за два тижні до запуску каналу, і в результаті чотири провідні медіагрупи України за символічну плату - в кулуарах звучала цифра 100 гривень - надали "Дому" доступ до своєї бібліотеки за останні чотири-п'ять років.

Логіка проста: якщо Донбас в останні роки не дивився "український телевізор", то із задоволенням подивиться старі сезони того ж "Голосу країни" (українська франшиза шоу "Голос").

У перший день роботи каналу на ньому транслювали матч регулярної першості України з футболу між луганською "Зорею" (після початку конфлікту на сході України базується у Запоріжжі) і донецьким "Олімпіком" (грає домашні матчі в Києві). Зі слів творців "Дому" випливає, що вони очікують сплеску патріотичних настроїв на Донбасі після показу на цих територіях переможних матчів збірної України в рамках чемпіонату Європи з футболу цього року.

Медіагрупи поставили "Дому" умову: їхній контент не повинен транслюватися на решту території України, щоб вони не конкурували зі своїм же продуктом. Тому зараз канал не можна подивитися, припустимо, в Києві.

Втім, в планах "Дому", кажуть його творці, - планомірно нарощувати виробництво власного контенту, і за рік, максимум два, перейти на стовідсоткове самозабезпечення.

Тоді, планують вони, канал міг би піднятися на супутник і розпочати мовлення на суміжні російськомовні країни - Росію та Білорусь, наприклад, - а також на "території масової концентрації російськомовної аудиторії" - від Німеччини і Ізраїлю до Туреччини і Єгипту.

Перший крок у цьому напрямку - запуск "Домом" власних новин, який, за задумом організаторів, має відбутися вже наступного тижня.

Що в новинах?

Новини від "Дому" ще до запуску викликають найбільше запитань у київських експертів.

Розробники каналу, з якими спілкувалася ВВС, стверджують, що хочуть транслювати на непідконтрольні території позитивні новини про те, що відбувається в Україні: "тут садочок відкрили, тут дорогу побудували, тут закон прогресивний ухвалили".

Але чи не перетвориться тоді "Дім" на рупор вихваляння мудрої політики Володимира Зеленського та його "Слуги народу"?

Особливо актуальним це питання буде перед місцевими виборами, які київська влада має намір провести на цих територіях восени 2020 року.

"Ми будемо намагатися, щоб на цьому каналі рекламували не Зеленського і "Слугу народу", а країну, державу Україну", - розповіло ВВС джерело, причетне до запуску "Дому".

Ще одне питання - лексикон, яким користуватимуться журналісти цього каналу, повідомляючи новини про те, що відбувається на сході України. Адже теми війни в новинах "Дому", очевидно, уникнути не вдасться, попри заявлений його авторами курс на позитивні новини.

Словник більшості українських каналів містить конструкції на кшталт "російсько-терористичні війська" або "окуповані території", які, ймовірно, не будуть сприйматися "на ура" цільовою аудиторією "Дому" на Донбасі.

Використання ж альтернативної термінології, напевно, буде трактуватися українськими патріотично налаштованими колами як визнання самопроголошених республік і капітуляція київської влади, і потенційно може призвести до хвилі критики на адресу "Дому".

На словах розробники каналу заперечують таку проблему, і кажуть, що на каналі вживатимуть термінологію, яку для опису ситуації на Донбасі використовують "міжнародні документи".

"Є терміни, які вживаються в міжнародних документах... Ніхто не буде на цьому телеканалі говорити про "повстанців", "громадянську війну", лінію розмежування називати лінією любові, російські танки називати рожевими єдинорогами, які приїхали до нас з Росії з любов'ю", - сказав на презентації "Дому" Микита Потураєв.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Створити український телеканал для жителів Донбасу і Криму - ідея Володимира Зеленського

Водночас в.о. керівника каналу Юлія Островська, в минулому директор з виробництва студії Володимира Зеленського "Квартал 95", старанно уникала відповіді на запитання, як же саме ведучі каналу називатимуть озброєних прихильників самопроголошених народних республік Донбасу.

За даними ВВС, остаточної версії словника для журналістів "Дому" поки що немає.

Відкритим залишається питання й про те, як канал для непідконтрольних Києву територій висвітлюватиме події на цих самих територіях.

Творці каналу стверджують, що його журналісти не будуть акредитуватися в самопроголошених республіках - це неможливо ані з міркувань безпеки, ані з політичних причин. Однак з їхніх слів можна зробити висновок, що певний контент звідти "Дім" все-таки отримуватиме.

Поки що достеменно відомо лише те, що канал матиме три корпункти на лінії розмежування, і їхня мережа, за словами розробників, розширюватиметься.

Раніше представники офіційного Києва заявляли, що крім розважально-інформаційного каналу в перспективі планують запустити на Донбасі суто інформаційний канал. Чи буде він називатися "Дом-2", співрозмовники ВВС не уточнили.

"Раз і назавжди"

Ані в Москві, ані в самопроголошених республіках запуск "Дому" поки що не коментували.

Однак влітку минулого року, коли в адміністрації українського президента заявили про намір створити російськомовний канал для жителів Донбасу, головний редактор російського телеканалу RT Маргарита Симоньян назвала цю ідею провалом, а офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова - божевіллям.

Неоднозначно ставляться до неї і в Києві. Її називали агітрупором Зеленського на Донбасі, способом його комік-студії отримати за свій "не першої свіжості" контент державні кошти. Ініціаторів каналу звинувачували в намірах створити на сході України інформаційне гетто, своєрідний "Брайтон-Біч на Донбасі".

Деякі співрозмовники ВВС навіть підозрювали авторів каналу у змові з Росією: нібито нова тактика Москви передбачає реінтеграцію Донбасу до складу України на умовах Кремля і подальше зняття санкцій, і запуск миролюбного й позитивного каналу для непідконтрольних Києву територій може полегшити це завдання.

Творці каналу ці закиди відкидають.

"До того ж, ми переконані, що вже у перший тиждень роботи каналу Скабеєва (популярна російська телеведуча. - Ред.) розповість, чому його не можна дивитися жодним чином. Ба більше, ми дуже на це сподіваємося", - з посмішкою розповів ВВС один з них.

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