"Супервівторок" в США. Джо Байден виграв праймеріз у більшості штатів

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У США завершився "супервівторок", під час якого прихильники Демократичної партії на праймеріз у 14 штатах обирали можливого суперника Дональда Трампа на президентських виборах.

Згідно з попередніми даними, у більшості з цих 14 штатів перемогу здобув ексвіцепрезидент США Джо Байден.

Він виграв праймеріз в штатах Алабама, Арканзас, Массачусетс, Міннесота, Північна Кароліна, Оклахома, Теннессі, Вірджинія та лідирує у штаті Техас, де підрахунок ще не завершився.

Ключовий суперник Джо Байдена - сенатор Берні Сандерс, який представляє ліве крило Демократичної партії - переміг у штатах Юта, Колорадо, Вермонт та лідирує у штаті Каліфорнія, де підрахунок голосів ще не завершився.

У штаті Мен обидва кандидати набрали понад 33% голосів, і поки там важко визначити переможця.

Тепер Джо Байден матиме більше, ніж Берні Сандерс, місць делегатів на з'їзді (конвенції) демократів у липні, який офіційно висуне кандидата в президенти США від партії - суперника Дональда Трампа.

Для обох кандидатів ключовою була перемога у штатах Каліфорнія та Техас, які надсилають найбільше делегатів на цей з'їзд.

Після "супервівторка" праймеріз пройдуть ще у 32 штатах, тож фаворит перегонів ще може змінитися, але ключова боротьба розгортатиметься саме між Джо Байденом та Берні Сандерсом.

Старт президентської кампанії у лютому для Джо Байдена був невдалим - він не увійшов у двійку лідерів під час голосування у трьох штатах.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Попри втрату першого місця у перегонах на користь Джо Байдена, Берні Сандерс налаштований на боротьбу в 32 штатах, в яких ще мають відбутися праймеріз та кокуси до червня

Проте його рейтинг почав зростати після перемоги на праймеріз у Південній Кароліні 29 лютого та виходу з президентських перегонів інших демократів-центристів - відкритого гея та ветерана Афганістану Піта Буттіджиджа та сенаторки Емі Клобушар, які закликали своїх прихильників голосувати за Байдена.

Праймеріз у "супервівторок" продемонстрували, що Берні Сандерс лідирує серед симпатиків демократів віком від 18 до 44 і виборців латиноамериканського походження. Натомість Джо Байден більш популярний серед виборців віком від 45 років і афроамериканців.

Повна ясність у республіканців і запекла боротьба у демократів

З лютого до червня Демократична та Республіканська партії проводять праймеріз та кокуси.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Праймеріз схожі на звичайні вибори - американці вкидають бюлетені в урни або голосують за допомогою машин для голосування. На фото: праймеріз у штаті Нью-Гемпшир 2016 року

Праймеріз - це анонімне голосування за допомогою машин для голосування або шляхом вкидання бюлетенів у виборчі урни.

Кокуси - тривалі, іноді багатогодинні партійні зібрання, з обговоренням порядку денного країни, розбудовою коаліцій і врешті-решт голосуванням.

Для Республіканської партії праймеріз та кокуси цього року перетворилися на формальність.

Дональда Трампа підтримують понад 90% прихильників партії. Троє його суперників-республіканців мають незначну підтримку і не мають шансів стати кандидатом від партії на виборах.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кокуси - це зібрання прихильників партії у штатах з невеликим населенням,. На них дебатують, обговорюють важливі для країни питання та кандидатів, і врешті-решт голосують підняттям рук або бюлетенями. Прихильники різних кандидатів, як на цьому фото 2016 року - Гілларі Клінтон та Берні Сандерса, можуть зайняти різні частини аудиторії, аргументувати свою позицію опонентам і навіть спокійно перейти на їхню сторону

У деяких штатах місцеві осередки республіканців вже скасували праймеріз та кокуси й оголосили про підтримку чинного президента, тож Дональду Трампу можна зосередитися на боротьбі зі своїми суперниками з табору демократів.

Натомість право стати кандидатом від демократів виборювали спочатку 11 політиків, а напередодні "супервівторка" їх залишилося лише п'ятеро, з них чотири мали понад 10% симпатиків серед прихильників демократів.

Згідно з даними агрегатора опитувань 270 to Win, станом на 3 березня Берні Сандерс загалом по країні мав підтримку 29,6% демократів, Джо Байден - 19%, Майкл Блумберг - 16%, Елізабет Воррен - 11%.

Для висунення в президенти кожному з цих кандидатів треба здобути 1991 з 3979 місць делегатів на конвенції Демократичної партії, яка проходитиме у липні.

За кожним штатом закріплена певна кількість делегатів - зазвичай, пропорціонально до кількості населення - тобто найбільше їх у найбільш населених Каліфорнії та Техасі.

Розповідаємо, як четверо кандидатів-демократів пропонують змінити Америку, світ і політику щодо України.

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Я б зробив Україну пріоритетом зовнішньої політики США", - заявив Джо Байден у вересні 2019 року, відповідаючи на запитання Ради міжнародних відносин

Джо Байден

Джо Байден був віцепрезидентом США в адміністрації Барака Обами у 2009-2017 роках. Він - 77-річний ветеран американської політики, за плечима якого 36 років роботи у Сенаті та визначна роль у початку операції проти Югославії 1999 року, яка сприяла поваленню режиму Слободана Мілошевича.

З 2014 року до січня 2017 року Джо Байден фактично відповідав за український напрямок зовнішньої політики США. За цей час він здійснив кілька візитів до України і посприяв звільненню українського генпрокурора Віктора Шокіна.

Саме вимогу Байдена до української влади звільнити Шокіна та роботу його сина Хантера Байдена в наглядовій раді української газовидобувної компанії Burisma намагалися використати у передвиборчій кампанії адвокат Трампа Руді Джуліані та його команда.

Телефонна розмова Дональда Трампа з Володимиром Зеленським, де президент США згадував цю тему, призвела до початку розслідування в рамках імпічменту в американському Конгресі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джо Байден йде пригощати піцою прихильників у штаті Айова

Як він хоче змінити Америку?

Передвиборчу кампанію Байден проводить під гаслом "Наші найкращі дні ще по попереду". Він обіцяє покращити становище середнього класу.

"Цю країну не побудували банкіри з Волл-стріт та генеральні директори компаній й менеджери хедж-фондів. Її побудував американський середній клас", - наголошує Байден.

Кандидат обіцяє здійснити потужні інвестиції в інновації, науково-дослідні розробки, інфраструктуру, розширити доступ до безкоштовної вищої освіти, підвищити мінімальну заробітну плату до 15 доларів/год і очолити "революцію чистої економіки" для створення 10 мільйонів нових робочих місць.

Ще один акцент програми Байдена - вирішення глобальної кліматичної кризи. Він планує в перший день на посаді повернути США до Паризької кліматичної угоди, з якої вийшов Трамп, а пізніше провести новий світовий саміт з клімату для досягнення більш амбітних зобов'язань зі зменшення викидів.

Також Байден обіцяє змінити міграційну політику Трампа, припинити практику розділення сімей мігрантів на кордоні та тримання дітей-іммігрантів у в'язницях, приймати більше біженців. Водночас він не підтримує декриміналізацію незаконного перетину кордону США.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джо Байден популярний серед демократів віком від 45 років, але значно поступається Берні Сандерсу за симпатіями молоді

Якою може бути його зовнішня політика, зокрема, щодо України

У зовнішній та оборонній політиці Джо Байден пропонує:

Повернути країні лідерство на світовій арені та відмовитися від політики Трампа "Спочатку Америка", яка на думку Байдена, лише відштовхнула від США союзників

Провести глобальний саміт з питань демократії, на якому країни-учасники мають зобов'язатися боротися з корупцією, авторитаризмом, просувати права людини, а високотехнологічні компанії зобов'язатися зробити усе, щоб їхні розробки не ставали зброєю репресивних режимів

Протидіяти моделі "високотехнологічного авторитаризму", яку поширює Китай, запровадити санкції проти китайських чиновників, які сприяли створенню китайських таборів для мусульман

Згуртувати азійських союзників для протидії "торговим та технологічним зловживанням" Китаю

Припинити "роман" Дональда Трампа з Кім Чен Ином, змусити КНДР відмовитися від ядерного арсеналу

Повернутися до ядерної угоди з Іраном, з якої вийшла адміністрація Трампа у 2018 році, і примусити Тегеран відмовитися від дестабілізації інших країн на Близькому Сході

Повернути американських військових з Афганістану за 4 роки та досягнути миру шляхом залучення до перемовин регіональних гравців - Ірану, Росії, Китаю, Пакистану та Індії

Переглянути відносини з Саудівською Аравією на основі американських цінностей (хоча вважає необхідною співпрацю з Ер-Ріядом для протидії Ірану та тероризму)

Сприяти вирішенню ізраїльсько-палестинського конфлікту шляхом підтримки концепції створення двох держав, в рамках якої Ізраїль має визнати право Палестини на державність та припинити створювати єврейські поселення, а Палестина - покінчити з екстремізмом і визнати право Ізраїлю на існування

Боротися з "режимом Мадуро" у Венесуелі шляхом посилення санкцій, аби його прихильники не могли спокійно жити та приховувати активи на території інших країн

Сприяти економічному розвитку та декриміналізації країн Центральної Америки, аби припинити масову міграцію їхніх мешканців до США

У своїй зовнішньополітичній програмі Джо Байден найбільше серед усіх демократичних кандидатів деталізує політику щодо України та Росії. У відповідях на питання Ради міжнародних відносин у він наголосив: "Я б зробив Україну пріоритетом зовнішньої політики США".

"Я хотів би надати більше американської безпекової допомоги, зокрема, зброї, для посилення спроможності України захищатись. В економічному плані я б працював над збільшенням прямих інвестицій із Заходу та підтримкою енергетичної незалежності України від Росії", - зазначив він.

Байден не виключає приєднання США до нормандського формату щодо Донбасу.

"Я б підтримав сильнішу дипломатичну роль США, поряд із Францією та Німеччиною, у перемовинах з Росією. Однак, аби дипломатія працювала, нам потрібні більші переваги над Москвою, а це означає тісніше співпрацювати з нашими європейськими партнерами та союзниками для того, щоб Росія заплатила більш високу ціну за її війну, яка триває в Україні", - наголошує він.

Допомогу Україні він готовий надати виключно на умовах проведення українською владою антикорупційних реформ, зокрема, призначення "справді незалежних антикорупційних прокурорів та судів".

Берні Сандерс

Копирайт изображения Getty Images Image caption 2016 року Берні Сандерс змусив понервувати під час праймеріз Гілларі Клінтон, тепер те саме може статися з Джо Байденом

78-річний сенатор з Вермонту називає себе "демократичним соціалістом".

В молодості він був активістом антивоєнних рухів та боровся проти расової сегрегації. У 1981 році став мером невеличкого містечка Барлінгтон у штаті Вермонт, 1991 року пройшов до Палати представників Конгресу, а 2007 року за підтримки демократів його обрали незалежним сенатором від Вермонту.

Відомим на весь світ Сандерс став під час передвиборчих перегонів 2016 року, коли був суперником Гілларі Клінтон у боротьбі за висунення кандидатом в президенти від демократів.

Енергійна кампанія Сандерса залучила тисячі молодих активістів, що змусило понервувати досвідчену суперницю. Врешті-решт Сандерс програв тоді праймеріз з 43% голосів демократів, але свої мрії про побудову суспільства соціальної справедливості в США не залишив.

Копирайт изображения Getty Images Image caption В Сандерса дуже багато прихильників серед молоді

Цього разу кампанія політичного ветерана не була безхмарною. У жовтні 2019 року його шпиталізували з ішемічною хворобою серця і прооперували. А у січні 2020 року стався його конфлікт з суперницею Елізабет Воррен, яка пригадала нібито сказані їй слова Сандерса про те, що жінка не може стати президентом США. Сам Берні Сандерс це заперечує.

Як і після шпиталізації у жовтні, після цього скандалу рейтинг Сандерса виріс.

Він має підтримку молодих радикальних демократів з так званого "Загону" - депутаток Палати представників Конгресу США Александрії Окасіо-Кортес, Рашиди Тлаїб та Ільхан Омар. Вони неодноразово піддавали гострій критиці Дональда Трампа, президент відповідав їм взаємністю, чим посприяв зростанню їхньої слави навіть поза межами США.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Александрія Окасіо-Кортес - прихильниця Берні Сандерса і одна з найбільш відомих у світі американських конгресвумен. Як не дивно, посприяли цьому Дональд Трамп та його прихильники

Як він хоче змінити Америку?

Перш за все, це медицина, коледж та житло "для всіх".

Берні Сандерс пропонує запровадити доступне медичне страхування для всіх американців і боротися з фармацевтичною індустрією, "яка обдирає американський народ", списати 81 млрд доларів медичних боргів у 79 млн американців.

Він обіцяє створити систему безкоштовних коледжів та університетів, скасувати студентські борги 45 млн американців - це приблизно 1,6 трлн доларів, інвестувати 1,3 мільярда доларів щороку в навчальні заклади для меншин.

Кандидат також планує покінчити з житловою кризою, вклавши 2,5 трлн доларів у будівництво майже 10 мільйонів житлових приміщень, встановити контроль за орендною платою та виселеннями, покінчити з бездомністю.

А також масштабні обіцянки з екологічної політики: перехід на забезпечення потреб Америки на 100% відновлювальними джерелами енергії, повернення до Паризької кліматичної угоди, лідерство США у глобальній боротьбі з кліматичними змінами та створення світового фонду "зелений клімат" з капіталом у 200 млрд доларів, припинення "жадібності" представників нафтової та вугільної індустрії.

Звідки він хоче взяти гроші на це? Берні Сандерс, зокрема, пропонує запровадити податок для 0,1% надбагатих домогосподарств США зі статками вище 32 млн доларів.

На його думку, цей податок дозволить державі зібрати 4,35 трлн доларів за 10 років, вирішити низку соціальних проблем і скоротити кількість американських мільярдерів вдвоє за 15 років. Тих же, хто ухилятиметься від сплати податків, чекатимуть судові процеси.

Якою може бути його зовнішня політика, зокрема, щодо України

У сфері зовнішньої та оборонної політики Берні Сандерс пропонує:

Створити коаліцію захисту прав людини на глобальному рівні, зокрема, як відповідь на придушення ліберальної демократії в Гонконгу та переслідування мусульман-уйгурів китайською владою

Повернутися до виконання ядерної угоди з Іраном в перший день перебування на посаді

Домогтися у тісному співробітництві з Південною Кореєю поступового ядерного роззброєння КНДР в обмін на часткове зняття санкцій

Якомога швидше відкликати війська з Афганістану, надати цій країні економічну та гуманітарну допомогу

Переглянути відносини з Саудівською Аравією, аби США більше не закривали очей на порушення прав людини і поширення радикального екстремізму з аравійської монархії

Сприяти перемовинам між урядом й опозицією у Венесуелі. Сандерс водночас рішуче заперечує проти військової інтервенції до країни

Попередити Ізраїль про можливе замороження військової допомоги, якщо не буде кроків до розв'язання ізраїльсько-палестинського конфлікту

Спрямувати інвестиції в Африку і домогтися посилення позицій африканських країн в Раді безпеки ООН, МВФ та Світовому Банку

Не дозволяти укладання нових торгових угод, шкідливих для американських робітників, особливо з країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону

В коментарі Раді міжнародних відносин Берні Сандерс пообіцяв, що у разі обрання тісно співпрацюватиме з європейськими союзниками для надання підтримки Україні і розширюватиме санкції у відповідь на нову агресію Росії.

"Додаткова агресія змусить США посилити тиск, зокрема, через розширення діючих санкцій", - попередив він.

Звертає увагу він і на зобов'язання Зеленського.

"Наразі нашим головним пріоритетом має бути тісна співпраця з нашими європейськими союзниками, аби допомогти новому українському уряду виконати свої обіцянки реформувати економіку, покращити рівень життя та значно зменшити корупцію", - наголосив Сандерс.

У липні 2017 року Берні Сандерс був одним з двох сенаторів, які проголосували проти пакета санкцій щодо Росії, КНДР та Ірану, вважаючи, що такі санкції призведуть до краху ядерної угоди з Іраном.

Майкл Блумберг

Копирайт изображения Getty Images Image caption Майкл Блумберг на зустрічі з виборцями у Флориді виступав на тлі постера з портретом президента Джона Кеннеді і фрази "Дорогі американці, не запитуйте, що країна може зробити для вас, запитуйте, що ви можете зробити для країни"

77-річний мільярдер Майкл Блумберг відомий на весь світ завдяки заснованому ним у 1981 році інформаційному агентству Bloomberg, яке розпочинало діяльність з аналізу і продажу інформації про стан фінансових ринків, а згодом перетворилася у величезну медіа-корпорацію.

Станом на початок лютого 2020 року Forbes оцінював його статки у 60 млрд доларів. У рейтингу видання від 2019 року Блумберг був восьмим серед найбагатших американців.

Політичну позицію він кілька разів змінював. Наприклад, не маючи можливостей стати кандидатом в мери Нью-Йорка від демократів 2001 року, він вступив до лав республіканців і переміг на виборах. На посаді мера він пропрацював наступні 12 років. Втім, з Республіканської партії вийшов, а 2018 року повернувся до лав демократів.

Блумберг є відомим філантропом, який, за даними Forbes, витратив 8 млрд доларів на освітні та екологічні програми. Зокрема, бізнесмен фінансував закриття працюючих на вугіллі електростанцій, у 2014 році сприяв укладанню так званої "угоди мерів", учасники якої зобов'язалися скоротити викиди в атмосферу.

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Як він хоче змінити Америку?

У своїй програмі Майкл Блумберг підкріплює обіцянки своїм досвідом з керівництва Нью-Йорком.

Наприклад, він пропонує перехід США до економіки, заснованій на чистій енергетиці. План амбітний: зменшення викидів вуглецю протягом 10 років на 50%, забезпечення 80% виробництва "чистої" електроенергії за 8 років, перехід до продажу лише електромобілів серед нових машин до 2035 року, повернення до Паризької кліматичної угоди.

Аргументуючи свої відданість екологічній політиці Блумберг нагадує, що сприяв закриттю 300 електростанцій, які працюють на вугіллі, та висадив 800 тисяч дерев на посаді мера.

Окрім того, він є президентом правління C40 Leadership Group C40, мережі великих міст світу, керівники яких шукають вирішення проблеми кліматичних змін.

Хоча Блумберг належить до надбагатих американців, він виступає за підвищення податків на надбагатих.

Йдеться про 5% додатковий податок на домогосподарства з капіталом 5 млн доларів, який на думку Блумберга, має принести 5 трлн дол. Ці гроші він хоче спрямувати на план охорони здоров'я, освіту, боротьбу зі змінами клімату та інфраструктурний план вартістю 1 трлн доларів.

Блумберг також хоче підвищити ставку корпоративного податку до 28% - Дональд Трамп раніше знизив її з 35% до 21%.

Ще одна важлива складова його програми - більш жорсткий контроль над зброєю, заборона штурмової зброї та заходи проти вбивств у школах.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Майкл Блумберг пишається своєю роботою з озеленення Нью-Йорка під час роботи мером

Якою може бути його зовнішня політика, зокрема, щодо України

У зовнішній та оборонній політиці Майкл Блумберг пропонує:

Співпрацювати з Китаєм щодо вирішення глобальних проблем, аби уникнути "холодної війни". Водночас підтримує запровадження санкцій проти китайських чиновників, відповідальних за придушення протестів у Гонконгу та створення таборів для мусульман в Уйгурії

Впоратися з проблемою зростання ваги Китаю у світі шляхом укріплення альянсів США з азійськими країнами, та інвестицій у власне американське виробництво та технології, які мають забезпечити США технологічну та економічну першість

Укласти нову угоду про тихоокеанське партнерство з країнами Азії та Океанії замість ТТП, від якої відмовився Трамп, з більш жорсткими стандартами захисту довкілля та робітничих місць в США

Укласти тимчасову угоду з КНДР, яка зупинить ракетно-ядерну програму в обмін на зняття частини санкцій, домогтися також поступок від Пхеньяна щодо прав людини і кібербезпеки

Скорочувати кількість американських військових в Афганістані таким чином, аби країна знову не стала притулком для світового тероризму

Змусити Саудівську Аравію розв'язати гуманітарну кризу в Ємені і покращити ситуацію з дотриманням прав людини. Водночас вважає аравійську монархію важливою для протидії Ірану

Досягти угоди, яка забезпечить безпеку Ізраїлю і створення незалежної Палестини. Блумберг закликає зберігати міцний союз з Ізраїлем, адже "здатність США захищати свої інтереси на Близькому Сході залежить від Ізраїлю"

Ось так кандидат виклав політику щодо України та Росії в коментарі Раді міжнародних відносин.

"США та їхнім європейським союзникам необхідно зміцнювати незалежність України завдяки допомозі в області економіки і безпеки, продовжуючи при цьому заохочувати Київ до проведення необхідних реформ для боротьби з корупцією і зміцнення верховенства закону", - наголошує Блумберг.

Водночас він додає, що роль України - бути "мостом між Європою і Росією".

Блумберг вважає, що Дональд Трамп підірвав безпеку США співробітництвом з Володимиром Путіним.

"Я буду працювати з Конгресом, нашими союзниками і світовою спільнотою, щоб протистояти агресії Росії. Водночас США повинні залишатися відкритими для роботи з Росією з питань, що становлять взаємний інтерес, включаючи контроль над озброєннями і розповсюдження ядерної зброї. Російський народ не є синонімом свого лідера", - зазначає Блумберг.

Елізабет Воррен

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сенаторка Елізабет Воррен фактично є першою суперницею Берні Сандерса у боротьбі за демократів, які схиляються до соціал-демократичних ідей

70-річна Елізабет Воррен себе називає захисницею середнього класу від засилля надбагатих.

Вона походить з бідної родини, яка після інфаркту батька виживала завдяки матері, що працювала в колл-центрі за мінімальну зарплату.

Пані Воррен почала свою кар'єру вчителькою дітей з особливими потребами, пізніше, вже будучи мамою, отримала юридичну освіту.

30 років вона викладала право в університетах Г'юстону, Техас-Остін, університетах Мічигана, Пенсильванії та Гарварді. Є спеціалісткою з комерційного права, контрактів та банкрутства, проводила дослідження про взаємозв'язок медичних витрат та банкрутства серед американських родин.

Спочатку була прихильницею Республіканської партії, але 1996 року перейшла до лав демократів.

Політична кар'єра Воррен розпочалася на тлі фінансово-економічної кризи 2008/2009 років. Вона була помічницею Барака Обами у 2010-2011 роках у процесі створення Бюро фінансового захисту споживачів, ідею якого вона запропонувала незадовго до початку кризи.

У 2012 році Воррен обрали сенаторкою від штату Массачусетс.

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Надія понад страх", "Сміливість понад цинізм" - такими є гасла кампанії Елізабет Воррен

Як вона хоче змінити Америку

Під час нинішньої передвиборчої кампанії найбільшу увагу привернули ініціативи Воррен щодо запровадження податків на надбагатих.

Вона виступає за запровадження 2% щорічного податку для домогосподарств з активами від 50 млн доларів до 1 млрд, та 3% щорічного податку для домогосподарств з активами понад 1 млрд доларів.

Шляхом такого оподаткування Воррен планує отримати 2,75 трлн доларів за 10 років, які хоче спрямувати на втілення своїх планів щодо запровадження всеохопної системи догляду за дітьми, безкоштовного навчання в коледжах, на списання студентських боргів та всеохоплююче медичне страхування для всіх американців.

Ще одна пропозиція Воррен, яка наробила галасу, - план розділу високотехнологічних компаній, таких як Facebook, Google, Amazon та Apple.

На її думку, такі компанії мають надто багато влади "над нашою економікою, суспільством та демократією", не забезпечують належним чином захист особистих даних користувачів і обмежують конкуренцію, скуповуючи перспективні компанії.

Зокрема, Елізабет Воррен хоче скасувати угоди Facebook з придбання Instagram та WhatsApp. Засновник Facebook Марк Цукерберг минулого року заявив, що готовий до суду з державою, якщо Воррен стане президенткою.

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Якою може бути її зовнішня політика, зокрема, щодо України

У зовнішній та оборонній політиці Елізабет Воррен пропонує:

Скоротити військовий бюджет, припинити засилля компаній військово-промислового комплексу (таких як Boeing, Northrop Grumman та Lockheed Martin) та різних оборонних підрядників у зовнішній політиці

Припинити "війну" Трампа з американськими дипломатами, суттєво збільшити фінансування та штат Держдепартаменту і відмовитися від практики призначення послами наближених до президента донорів та політиків

Поставити цінності на перше місце у політиці щодо Китаю - підтримувати демонстрантів у Гонконгу, чинити тиск на Пекін через ситуацію з правами мусульман. Водночас вважає, що з Китаєм потрібно співпрацювати щодо обмеження розповсюдження зброї масового знищення, тобто у випадку з КНДР та Іраном, та питанні змін клімату

Бути готовими до укладання тимчасової угоди з КНДР

Вивести американські війська з Афганістану, інвестувати у розвиток цієї країни та сприяти перемовинам Талібану та афганського уряду

Проводити жорстку політику щодо Саудівської Аравії, чию політику в кількох країнах Близького Сходу вважає шкідливою для США

Сприяти зміні владі у Венесуелі, позбавленню "диктатора Мадуро" влади політичним шляхом, без військового втручання і за допомогою тиску на Росію, Китай і Кубу

Примусити Іран шляхом міжнародного тиску скасувати ядерну програму, обмежити ракетну програму і відмовитися від втручання у внутрішні справи країн Близького Сходу

Не підписувати нових масштабних договорів про вільну торгівлю до оцінки їхнього впливу на довкілля та ринок праці в США

Зробити Африку пріоритетом зовнішньої політики

У відповідях на запитання Ради міжнародних відносин (Council on Foreign Relations) Елізабет Воррен також розповіла, яким бачить розв'язання російсько-українського конфлікту.

"Нам слід почати з укріплення відносин з нашими партнерами з ЄС, щоб підтримувати найсильніший дипломатичний фронт, і зберігаючи тиск на Кремль, заохотити зміни в його поведінці. Україна також повинна серйозно поставитись до масштабних реформ для усунення корупції, яку Росія використовує, аби підірвати українську демократію", - зазначає пані Воррен.

"Зрештою, Україні та Росії доведеться домовитися про мир, і моя адміністрація зосередиться на створенні умов для результативних переговорів", - додає вона.

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