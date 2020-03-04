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Сенатор з Вермонту Берні Сандерс який називає себе "демократичним соціалістом", є основним суперником ексвіцепрезидента Джо Байдена у боротьбі за право бути кандидатом від Демократичної партії на президентських виборах в США.

Боротьба між ними триватиме щонайменше до кінця праймеріз, які проходять у країні до червня. Переможець представлятиме демократів у двобої з Дональдом Трампом на президентських виборах, які відбудуться 3 листопада.

Своїм прихильникам, серед яких багато молодих американців, Сандерс обіцяє політичну революцію, але що це означає? За що він, власне, виступає і що каже про Україну?

1. Сандерс - демократичний соціаліст. Саме так він себе називає, хоча впродовж своєї тривалої політичної кар'єри звався і просто соціалістом.

"Я соціаліст, це всім відомо", - його власні слова, повідомляє Washington Post.

У 2015 році він підсумував свою політичну ідеологію так: "Демократичний соціалізм означає, що ми мусимо створити економіку, вигідну для всіх, а не лише для найзаможніших".

2. Кліматичні зміни - це реальність. Сандерс пропонує "Новий зелений план", що обійдеться у 16,3 трлн доларів і, за його словами, створить 20 млн робочих місць.

Цей план має окупитися за 15 років, зокрема, й завдяки 3 трлн доларів податків, що будуть накладені на нафтові компанії.

Сандерс спровокував багато суперечок, коли підтримав ідею контролю над зростанням населення шляхом полегшення доступу до абортів і контрацепції жінкам у бідних країнах.

Він також написав минулого року в Tweeter: "Керівників паливодобувної промисловості слід судити за руйнівні збитки, яких вони свідомо завдають".

3. Вища освіта має бути безкоштовною. "Освіта мусить бути економічним правом для всіх, а не привілеєм для обраних", - написав Сандерс у статті на тему студентських кредитів минулого року.

Щоб втілити його план і зробити вищу освіту безкоштовною, знадобиться 2,2 трлн доларів; це найрадикальніший план з усіх, що колись пропонували демократи (як і багато інших пунктів його політичної платформи).

Згідно з цим планом, держава візьме на себе виплату усіх студентських кредитів близько 45 млн американців, незалежно від їхнього доходу чи майна.

Втім, деякі критики вважають малоймовірним, що соціалісти даруватимуть такі подарунки студентам та випускникам із заможних родин.

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4. Медичне страхування для всіх. Сандерс пропонує охопити всіх без винятку американців державною системою страхування здоров'я під назвою Medicare for All, яка, за його словами, коштуватиме 30 трлн доларів на найближчі десять років.

Втім, експерти наразі активно аналізують цю оцінку, сумніваючись у її правильності.

У 2016 році, зовсім нещодавно, бажання Сандерса націоналізувати охорону здоров'я категорично відкидалося демократами як "надто ліве". Що раніше було захмарною фантазією, нині - панівна ідея.

5. Більше податків. Палка дискусія точиться навколо ще однієї мети Сандерса: запровадити податки на біржові транзакції на Волл-стріт та підвищити податки для мільйонерів (особливо тих, чий капітал перевищує 32 млн доларів).

Критики кажуть, що це доволі смішно, враховуючи, що й сам Сандерс - мільйонер (за даними Forbes, його активи складають 2,5 млн доларів).

Та він визнає, що планує збільшити податки і для звичайних сімей, де один чи більше дорослих працюють: ці кошти підуть на фінансування Medicare for All.

Втім, запевняє він, усі додаткові податки більш ніж урівноважаться економією на медичних послугах.

6. Подвоєння мінімальної погодинної зарплати по всій країні. За годину праці людина має отримувати не менше 15 доларів (зараз - 7,25), стверджує Сандерс, хоча деякі економісти застерігають, що таке різке збільшення може нашкодити біднішим містам та фірмам, яким важко зводити кінці з кінцями.

Нещодавно журналісти Washington Post повідомили, що працівники передвиборчої кампанії Сандерса отримують менше 13 доларів на годину; у відповідь, керівники кампанії пообіцяли виправити ситуацію, скоротивши їхні робочі години.

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7. Приборкання надвеликих технологічних компаній. "Ці гігантські корпорації мають забагато контролю", - каже Сандерс про такі компанії, як Amazon, Facebook і Google.

Як і його суперниця від демократів Елізабет Воррен, він хоче позбавити ці компанії "монополії", застосувавши до них антимонопольні обмеження.

8. Ретельна перевірка усіх покупців зброї. "Світ змінився, і мої погляди теж", - заявив Сандерс цього року на президентських дебатах у Нью-Гемпширі.

Відкидання контролю над зброєю тривалий час було чи не єдиним проблемним моментом у бездоганно "лівих" поглядах Сандерса.

Нині ж сенатор з дружнього до власників зброї Вермонту повністю підтримує розширену і всеохопну перевірку під час кожного акту купівлі-продажу зброї - хоча у 1993 році сам голосував у Конгресі проти такого закону.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мурал із зображенням Сандерса на будинку в місті Річмонд, штат Вірджинія

9. Інвестиції в інфраструктуру. Рідкісний збіг у позиціях президента Трампа і Сандерса - обидва висловили бажання витратити 1 трлн доларів на інфраструктуру.

Втім, Сандерс назвав пригальмовані плани Трампа у цій сфері "оманою".

10. Black Lives Matter ("Життя афроамериканців важливе"). У 2015 році, виступаючи у Сіетлі під час попередніх президентських перегонів, Сандерс наразився на бурхливу негативну реакцію представників руху проти насильства над темношкірими Black Lives Matter.

Його звинуватили в тому, що він розглядає проблеми афроамериканців через призму класу, а не раси.

Цього разу один із засновників руху засвідчив йому свою підтримку.

Раніше Сандерс безапеляційно відкидав ідею репарацій (відшкодування збитків) нащадкам афроамериканських рабів, але минулого року підтримав пропозицію створити комісію для вивчення цього питання.

11. "Ні" грошам від суперкомітетів (але це не точно). Сандерс пишається тим, що його кампанію фінансують прості люди, і заперечує фінансування з боку таємних спонсорів і "суперкомітетів політичних дій" (Super PACs), за якими зазвичай стоять мільярдери.

Водночас його підтримує неприбуткова політична організація "Наша революція" (Our Revolution), що функціонує подібно до суперкомітетів.

Тому багато хто критикує його за так звані "темні гроші", повідомляє агентство АР.

Втім, штабу Сандерса перед цьогорічними виборами не доведеться розголошувати своїх спонсорів.

12. Двопартійна система - хибна. Один із двох незалежних американських сенаторів, Сандерс сміливо критикував Демократичну партію, яку сподівається повести за собою на вибори, - часом не менш нещадно, ніж республіканців.

Він давно засуджує двопартійну політичну систему США, вказуючи, що обидві партії керовані корпоративними грішми.

Дехто вважає, що неприйняття обох партій робить його політичним чужинцем; водночас, статус "аутсайдера" - основне, чим він намагається привабити прихильників.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Молоді прихильники Сандерса реагують на звістку про його досягнення на праймеріз

13. "Ні" війнам. "Американцям остогидли безкінечні війни, на які ми витратили мільйони доларів", - палко заявив Сандерс у січневих теледебатах в Айові. Схожі почуття нерідко виявляв і президент Трамп.

Але, на відміну від Трампа, Сандерс виступав проти вторгнення США в Ірак від самого початку, ще у 2002 році.

Він і сьогодні дотримується тієї ж думки, називаючи цей конфлікт "найгіршою зовнішньополітичною помилкою в історії нашої країни".

14. Критика на адресу Ізраїлю. "Я дуже пишаюсь тим, що я - єврей", - каже Сандерс.

Водночас на дебатах у Демократичній партії він зауважив: "Як прикро і трагічно, що на чолі Ізраїлю зараз реакціонер і расист".

У відповідь ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу сказав, що не втручатиметься у вибори у США.

Якщо Сандерса оберуть, він стане першим президентом США єврейського походження.

15. Диктатори іноді роблять і щось хороше? Як заявив Сандерс у лютому на каналі CBS, "несправедливо" казати, що комуністична революція на Кубі була "наскрізь поганою".

Після цих слів критики пригадали, що у 1985 році - на посаді міського голови Берлінгтона, штат Вермонт - Сандерс хвалив очільника крайньолівих нікарагуанських сандинистів Данієля Ортегу, заявивши, що ця людина його "вражає", й закривши очі на повідомлення про систематичне порушення прав людини у Нікарагуа.

Прихильників Сандерса часом називають "сандерністами".

16. Сандерс літає економ-класом (переважно). Прихильники Сандерса гордо демонструють усім фотографії свого кандидата у кріслі економ-класу звичайного рейсового літака - як доказ того, що він людина проста і скромна.

Втім, нещодавно у пресі промайнуло фото, де він явно летить бізнес-класом, й опоненти закричали про лицемірство.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кампанія Сандерса спирається на тисячі волонтерів

17. Особистий стиль - це втрата часу. Дружина Сандерса Джейн О'Міра якось пожартувала: якщо в її чоловіка завелося "сім светрів, три з них зайві".

На питання про його ледь не постійну розпатланість Сандерс відповів досить різко: "Чомусь журналісти більше переймаються зачісками, ніж тим, що ми - єдина потужна держава у світі, яка не гарантує всім громадянам медичного обслуговування".

18. "Звіть мене Берні". Під час кампанії у рідному штаті Вермонт команда Сандерса мала на бамперах наклейки з одним словом "Берні".

"У політиці треба сягнути досить високого статусу, щоб називатися просто на ім'я", - ще у 2007 році сказав давній друг Сандерса, сенатор Патрик Ліхі в інтерв'ю New York Times.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У велику політику Сандерс потрапив 1990 року, коли його обрали членом Палати представників Конгресу США. Відтоді він був незалежним конгресменом і сенатором, але на президентських виборах у 2016 році і цього року він хоче стати кандидатом від демократів

А яку політику він хоче проводити щодо України?

В коментарі Раді міжнародних відносин 2019 року Берні Сандерс пообіцяв, що у разі обрання тісно співпрацюватиме з європейськими союзниками для надання підтримки Україні і розширюватиме санкції у відповідь на нову агресію Росії.

"Додаткова агресія змусить США посилити тиск, зокрема, через розширення чинних санкцій", - попередив він.

Звертає увагу він і на зобов'язання Зеленського.

"Наразі нашим головним пріоритетом має бути тісна співпраця з нашими європейськими союзниками, аби допомогти новому українському уряду виконати свої обіцянки реформувати економіку, покращити рівень життя та значно зменшити корупцію", - наголосив Сандерс.

У липні 2017 року Берні Сандерс був одним з двох сенаторів, які проголосували проти пакета санкцій щодо Росії, КНДР та Ірану, вважаючи, що такі санкції призведуть до краху ядерної угоди з Іраном.

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