Уряд Шмигаля: хто пішов та хто лишається

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Верховна Рада призначила новий уряд Дениса Шмигаля. Багато міністерств не отримали міністрів і ними поки що керуватимуть старі у ролі виконувачів обов'язків.

Склад Кабінету Міністрів оновився на понад половину.

Деякі міністерства, які об'єднали за прем'єрства Олексія Гончарука, будуть знову роз'єднані.

Ідеться про міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, від якого відділять агропромислову галузь, а також про міністерство культури, молоді та спорту.

Проте більшості нових керманичів цих розділених міністерств ще немає.

Показово, що віцепрем'єр-міністра з європейської інтеграції Дмитра Кулебу та міністра закордонних справ Вадима Пристайка поміняли місцями.

ВВС News Україна зібрала інформацію про зміни в Кабінеті Міністрів та про нових очільників міністерств уряду Шмигаля.

Міністерства, які не отримали нових міністрів, матимуть старих у ролі в.о.

Представляючи міністрів, Шмигаль анонсував, що пізніше призначать ще шістьох очільників міністерств.

За інформацією ЗМІ, деякі колишні міністри, зокрема Ганна Новосад та Тимофій Милованов, відмовилися від посад в новому уряді.

Старий Кабінет Міністрів України Новий Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України Дмитро Кулеба, віцепрем'єр-міністр з питань євроінтеграції Вадим Пристайко, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Денис Шмигаль, віцепрем'єр-міністр - міністр з розвитку громад та територій Вадим Пристайко, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ Андрій Загороднюк, міністр оборони Андрій Таран, міністр оборони Посади не існувало Олексій Резніков, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ Тимофій Милованов, міністр розвитку економіки, торгівлі та с/г Оксана Маркарова, міністр фінансів Ігор Уманський, міністр фінансів Юлія Соколовська, міністр соціальної політики Марина Лазебна, міністр соціальної політики Денис Шмигаль, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, міністр розвитку громад та територій Ганна Новосад, міністерка освіти та науки Зоряна Скалецька, міністр охорони здоров'я Ілля Ємець, міністр охорони здоров'я Володимир Бородянський, міністр культури, молоді та спорту Владислав Криклій, міністр інфраструктури Владислав Криклій, міністр інфраструктури Оксана Коляда, міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та переселенців Сергій Бессараб, міністр у справах ветеранів Олексій Оржель, міністр енергетики і захисту довкілля Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації Денис Малюська, міністр юстиції Денис Малюська, міністр юстиції Дмитро Дубілет, міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, міністр Кабінету Міністрів Посади не існувало Вадим Гутцайт, міністр молоді та спорту

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль

Денису Шмигалю 44 роки, він народився і навчався у Львові. Освіту отримав у Львівській політехніці, а згодом став кандидатом економічних наук, захистивши дисертацію з регіональної економіки та розміщення продуктивних сил.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Денис Шмигаль - член команди Олексія Гончарука, але тепер буде його наступником

Також відомо, що свого часу він стажувався і навчався за кордоном за програмою підготовки менеджерів міністерства економіки та енергетики Німеччини.

З 1995 по 2005 роки працював у бізнесі, а у 2009 пішов на державну службу до Львівської облдержадміністрації, де керував департаментом економіки, інвестицій, промисловості та торгівлі.

Після 2014 року працював заступником голови обласного управління Фіскальної служби.

За кілька років звільнився і пішов на посаду віцепрезидента компанії "Львівхолод" - мережі магазинів "Рукавичка".

У 2018 році Шмигаль очолив Бурштинську ТЕС - найбільший в Івано-Франківській області виробник електроенергії. Це підприємство входить до холдингу Ріната Ахметова. Саме тому в ЗМІ Шмигаля інколи називають "людиною Ахметова". Сам Шмигаль це заперечує і каже, що особисто з ним навіть не знайомий.

У серпні 2019 року, вже за президентства Зеленського, він став головою Івано-Франківської облдержадміністрації.

А на початку лютого цього року саме Денис Шмигаль замінив Альону Бабак на посаді міністра розвитку громад та територій.

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко

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Вадим Пристайко увійшов до команди Володимира Зеленського 22 травня 2019 року - за кілька днів після інавгурації.

На той момент пан Пристайко обіймав посаду голови місії України при НАТО.

Спочатку він був радником президента, а 29 серпня він став міністром закордонних справ.

Вадим Пристайко є кар'єрним дипломатом, який здобув свій професійний досвід уже в часи незалежності.

Найвищими посадами Пристайка у вертикалі МЗС були посади першого заступника міністра закордонних справ, представника України в НАТО та посла в Канаді.

Пристайко працював в адміністрації президента Леоніда Кучми і був головним консультантом в управління з питань зовнішньої політики.

З 2002 до 2006 років жив у Канаді й працював радником з політичних питань та тимчасовим повіреним у справах України.

У часи найтіснішої співпраці України та НАТО за президентства Віктора Ющенка Вадим Пристайко з 2007 до 2009 роки був заступником директора департаменту НАТО в МЗС.

Потім переїхав до США і до 2012 року був радником-посланником, а згодом - заступником керівника місії посольства України.

В 2012 році Вадим Пристайко нарешті став надзвичайним та повноважним послом України у Канаді, де пропрацював до Євромайдану.

В 2014 році він повернувся до Києва і став заступником міністра та керівником апарату МЗС.

Міністр оборони Андрій Таран

Генерал-лейтенанту у відставці Андрію Тарану 65 років. Він - колишній заступник командувача Сухопутних військ ЗС України.

У 1970-1980 роках служив у радянській армії та навчався у вищих військових навчальних закладах. Був командиром зенітно-ракетного полку. З початку 1990-х - в українській армії, служив у центральному апараті міністерства оборони.

Пізніше - в армійській розвідці.

Копирайт изображения Міноборони України

У середині 1990-х закінчив Академію національної оборони США за спеціальністю "Стратегія національних ресурсів".

За даними видання "Цензор.нет", вільно володіє англійською мовою, у 1999-2004 роках був військовим аташе при посольстві України в США, а у 2011-2014 роках - представником міноборони України при ООН.

У 2015-2016 роках Андрій Таран очолював українську частину Спільного центру з контролю припинення вогню (СЦКК), не раз бував на передовій. Виїжджав туди разом з Моніторинговою місією ОБСЄ та відстежував випадки порушення перемир'я.

Остання посада під час війни - перший заступник командувача Сухопутних військ.

У 2016 році був звільнений у запас через вік.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

38-літній дипломат у другому поколінні Дмитро Кулеба працював в уряді Олексія Гончарука.

Він обіймав посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської інтеграції з серпня 2019 року.

Фактично, він помінявся місцями із Вадимом Пристайком, який став віцепрем'єром.

Копирайт изображения Ukrinform Image caption Дмитро Кулеба став міністром замість Вадима Пристайка

У часи президента Петра Порошенка пан Кулеба три роки, з 2016-го, працював постійним представником України при Раді Європи. У цей час ПАРЄ перетворилась на поле протистояння з російською делегацією.

Дмитро Кулеба народився у Сумах, у 2003 році закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім.Шевченка за спеціальністю "міжнародне право". У 2005 році став кандидатом юридичних наук.

До 2010 року Дмитро Кулеба працював у центральному апараті МЗС та в представництві України при міжнародних організаціях у Відні.

У часи президента Віктора Януковича Кулеба був у секретаріаті керівника МЗС й опікувався питаннями іміджу України за кордоном, міжнародних організацій та відносин з США.

Проте в 2013 році він залишив державну службу та очолив Фонд культурної дипломатії UART.

Після Євромайдану в 2014 році Кулеба повернувся до МЗС і став послом з особливих доручень з питань комунікацій.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов

42-річний Олексій Чернишов із кінця жовтня минулого року був головою Київської обласної державної адміністрації.

Він народився у Харкові, там закінчив два виші за спеціальностями "економіка" і "правознавство", займався бізнесом.

Копирайт изображения Київська ОДА Image caption Олексій Чернишов більшість свого життя займався бізнесом

Пройшов професійний курс за стандартами міжнародного Інституту Project Management Institute на базі американської енергетичної компанії "Westinghouse". Розпочинав кар'єру в IT галузі, в компанії Telesens.

У 2004 році став віцепрезидентом концерном АВЕК, яка займається комерційною нерухомістю, торгівлею, будівництвом, медіабізнесом. У структурі активів концерну - торговельний центр "Барабашово".

В 2012 році заснував інвестиційно-девелоперську компанію Eastgate Development, яка займалася проєктами комерційної діяльності, а у 2014-му - інвестиційну компанію VI2 Partners, яка в 2017 році купила 20% акцій мережі супермаркетів "Фуршет" у французького оператора Auchan Group Ашан Україна.

Міністр фінансів Ігор Уманський

45-річний Ігор Уманський вже має досвід роботи на посаді міністра фінансів України. Він очолював мінфін у статусі виконувача обов'язків в уряді Юлії Тимошенко, після відставки з посади Віктора Пинзеника.

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Новий міністр отримав освіту у Київському національному економічному університеті.

В урядових структурах Ігор Уманський працював із 1998 року: експертом у віцепрем'єр-міністра, радником, заступником держсекретаря міністерства економіки та євроінтеграції.

Потім близько року працював директором департаменту у Нацбанку України, згодом - в "Укртранснафті", Державній іпотечній установі, Держагентстві з інвестицій та інновацій.

Із 2008 року - у міністерстві фінансів України. Спочатку, у 2008-2010 роках, першим заступником міністра в уряді Юлії Тимошенко, а з квітня 2009 по березень 2010-го - виконував обов'язки міністра.

За часів президентства Петра Порошенка понад рік був першим заступником міністра фінансів в уряді Арсенія Яценюка.

У 2016-2019 роках був радником президента Порошенка.

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна

44-річна Марина Лазебна обіймала посади керівника Державної служби зайнятості за часів президентства Віктора Януковича та очолювала Державну соціальну службу України, коли президентом став Володимир Зеленський.

Копирайт изображения Ukrinform Image caption Марина Лазебна працювала у виконавчних структурах за часів президентства Віктора Януковича і Володимира Зеленського

Марина Лазебна закінчила Київський національний університет ім. Шевченка за спеціальністю економіст-менеджер у 1998 році. На початку 2000-х працювала на різних посадах у міністерстві економіки.

А у 2011-му прийшла в уряд Миколи Азарова. Спочатку очолювала департамент праці та зайнятості міністерства соціальної політики, а у 2013-му стала головою Державної служби зайнятості України. Але у 2014 році новий уряд Арсенія Яценюка ліквідував цю службу.

Після цього вона залишила державну службу і зареєструвалася підприємцем - займалася консультуванням з питань комерційної діяльності.

У серпні 2019 року прем'єр Олексій Гончарук призначив її головою Державної соціальної служби України, але вже у жовтні того ж року звільнив з цієї посади.

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець

Ілля Ємець - відомий кардіохірург, він створив школу серцево-судинних хірургів з лікування критичних та складних вроджених вад серця у новонароджених.

Отримував ордени і державні нагороди за президентів Віктора Ющенка, Віктора Януковича, Петра Порошенка.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Відомий хірург Ілля Ємець нетривалий час працював міністром охорони здоров'я

64-річний Ілля Ємець вже очолював міністерство охорони здоров'я за часів президентства Віктора Януковича, але попрацював там недовго, близько пів року.

Закінчив Київський медичний інститут у 1979 році. Працював у Інституті серцево-судинної хірургії у Києві, хірургом в госпіталях у Сіднеї, Мельбурні, Торонто, Парижі.

З 1992 року першим в Україні почав оперувати немовлят зі складними вадами серця; розробив власні методики операцій на серці, автор 16-ти патентів.

Був міністром шість місяців в уряді Азарова - з 2010 по 2011 рік, а після відставки з МОЗ очолив Медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії.

Є членом Європейської асоціації кардіоторакальної хірургії (EACTS) та Європейської асоціації дитячих кардіохірургів (ECHSA).

Заснував благодійний фонд "Дитяче серце", який допомагає дітям з вродженими вадами серця в Україні.

Міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб

Генерал-лейтенанту Сергію Бессарабу 64 роки.

Із 2015 року він був заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

До цього, у 2005-2007 роках, командував військами територіального управління "Північ".

Із 2007 року - командував 6-м армійським корпусом Сухопутних військ ЗС України. Потім, до 2015-го, був першим заступником командувача Сухопутних військ.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Сергій Бессараб потрапляв під люстрацію, але повернувся на посаду після внесення змін до законодавства

У 2014 році Сергія Бессараба звільнили рамках люстрації.

Однак пізніше у закон внесли зміни, дозволивши президенту залишати на посадах "цінних" військових. Тоді генерал повернувся на службу.

Віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков

53-річний Олексій Резніков на момент призначення був представником України у Мінській контактній групі.

Копирайт изображения Ukrinform Image caption Олексій Резніков більшість своєї кар'єри присвятив адвокатській діяльності

За фахом - юрист. Закінчив Львівський державний університет ім. Франка. Він відомий адвокат.

З 2000 року був партнером адвокатської компанії "Правіс". Потім працював у ще кількох фірмах, був партнером "Магістр і партнери", керівником департаменту вирішення спорів та головним юрисконсультом "ЄПАП".

У різні роки був депутатом Київської міської ради: у 2008 році з "Блоком Катеринчука", а у 2014 - з партією "Удар" Віталія Кличка. Деякий час був заступником міського голови Віталія Кличка.

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов

Олег Немчінов працював держсекретарем міністерства молоді і спорту в уряді Володимира Гройсмана.

У 1999 році був депутатом Львівської обласної ради від Української народної партії (УНР) і викладав у професійно-технічному училищі.

Потім був помічником депутатів парламенту - лідера УНР Юрія Костенка та Олександра Гудими.

У 2009-му очолював управління промисловості Львівської облдержадміністрації. ЗМІ пишуть, що саме на цій посаді познайомився із Денисом Шмигалем.

Копирайт изображения facebook. Олег немчинов

З 2011 року викладав у Львівському регіональному інституті держуправління.

Є учасником АТО і офіцером Державної прикордонної служби. У 2016-2017 роках був начальником військово-цивільної адміністрації у Волноваському районі Донецької області.

Державним секретарем міністерства молоді та спорту став у 2017 році за результатами відкритого конкурсу, але у 2019 році це міністерство було реформоване і приєднане до міністерства культури, тому Олег Немчінов втратив посаду.

Міністр спорту Вадим Гутцайт

Вадиму Гутцайту 48 років, він майстер спорту із фехтування, учасник кількох Олімпійських ігор.

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Займався фехтуванням із 1980 року.

Завершивши спортивну кар'єру, став тренером.

У 2002-2010 роках був головним тренером збірної України з фехтування. Саме під його керівництвом у 2008-му українська команда шаблісток виборола золоті медалі на Олімпійських іграх у Пекіні.

У 2018 році очолив департамент молоді та спорту Київської міської адміністрації.

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