Копирайт изображения unian Image caption Ілля Ємець був міністром у 2010-2011 роках

Новим міністром охорони здоров'я і наступником Зоряни Скалецької став відомий хірург Ілля Ємець.

Він очолював центр дитячої кардіології та кардіохірургії, а дев'ять років тому був міністром МОЗ за часів Віктора Януковича.

Хірург-зірка

Ілля Ємець народився 21 лютого 1956 року у багатодітній українській родині у місті за полярним колом - у Воркуті. Батько Іллі мріяв, щоб син став скрипалем і відправив його до музичної школи.

У 1972 він навіть став лауреатом престижної премії, проте, як він говорив сам, "душа не лежала". Коли його брат захворів на рак, він пообіцяв собі стати лікарем.

Ілля Ємець у 1979 році закінчив Київський медичний інститут.

Працював в Інституті серцево-судинної хірургії у Києві, в госпіталях у Сіднеї, Мельбурні, Торонто і Парижі.

З 1992 року першим в Україні почав оперувати немовлят зі складними вадами серця; розробив власні методики операцій на серці, автор 16-ти патентів.

Написав понад 300 наукових праць і отримав звання доктор медичних наук.

Копирайт изображения unian Image caption Ілля Ємець робить унікальні операції на серці дітям

Створив школу серцево-судинних хірургів з лікування критичних та складних вроджених вад серця у новонароджених.

У 1997-2003 роках керував відділенням кардіохірургії та реанімації новонароджених Інституту серцево-судинної хірургії.

Міністр Януковича

За президента Віктора Януковича і прем'єра Миколи Азарова Ємець менше року пропрацював міністром охорони здоров'я з грудня 2010 по травень 2011 року.

Оскільки він обіймав цю посаду недовго і тому не підпадає під люстрацію, то зміг повернутися у МОЗ.

Призначення Ємця міністром перший раз відбувалось досить цікаво. У грудні 2010 року тодішній президент Віктор Янукович відкривав медичний центр дитячої кардіології у Києві.

Сам центр мав запрацювати на повну потужність лише за кілька місяців. Янукович прогулювався напівпорожніми приміщеннями, де не було ні медобладнання, ні персоналу. Але за кілька годин після візиту до медцентру і слів Януковича про те, яка ця установа унікальна і передова, з'явилися укази про призначення директора цього центра Іллі Ємця керівником МОЗ.

Копирайт изображения unian Image caption Уряд Азарова зразка початку 2011 року. Ємець у другому ряді ліворуч

У 2010-му говорили, що призначення Ємця добивалась голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Тетяна Бахтєєва і тодішня секретар РНБО Раїса Богатирьова.

Проте вже за пів року його з цієї посади звільнили. Як тоді говорили, через те, що він не вибудував стосунки ні з парламентським комітетом, ні за Адміністрацією президента Януковича, ні з прем'єром Миколою Азаровим.

Янукович критикував його через відсутність реформ у медицині, а колеги - через зірковість.

Після відставки з МОЗ Ємець повернувся до медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії.

Отримував ордени і державні нагороди і за президента Віктора Януковича, і за Петра Порошенка.

Ілля Ємець є членом Європейської асоціації кардіоторакальної хірургії (EACTS) та Європейської асоціації дитячих кардіохірургів (ECHSA).

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Заснував благодійний фонд "Дитяче серце", який допомагає дітям з вродженими вадами серця в Україні.

У 2019 році відомий хірург Ілля Ємець задекларував кілька земельних ділянок у Києві і Ялті, житлові будинки у Києві і в Ялті, квартири, годинник Patek Philippe, Porsche Macan, зарплату у 590 тис. гривень, дивіденди від Клініки нових технологій.

На банківських рахунках у нового міністра понад 90 тисяч гривень, готівкою понад мільйон гривень і майже сто тисяч євро.

Що говорять про Ємця

"В МОЗ сьогодні потрібен суперменеджер, антикризовий фахівець, який в першу секунду призначення підхопить роботу і буде, пробачте, фігачити", - критикує призначення Іллі Ємця у МОЗ Ольга Стефанишина, депутатка партії "Голос" і член парламентського комітету з питань охорони здоров'я.

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За її словами, люди, які працювали з Ємцем 10 років тому у МОЗ, говорять майже одне і те саме: "Він любить свою лікарську справу і не хоче занурюватися в системні речі. За першої ліпшої нагоди тікав в операційну. А тим часом все в міністерстві відбувалося за його спиною".

"Схоже, реформа у нас таки скасовується, а реформатори закінчились", - бідкається ще одна депутатка "Голосу" Олександра Устінова.

"У мене є здивування, навіщо йому це потрібно? Він - прекрасний лікар, професіонал, врятував багато життів", - здивувалась призначенню пана Ємця Тетяна Бахтєєва.

Ексочільниця парламентського комітету з питань охорони здоров'я часів Віктора Януковича пані Бахтєєва обережно оцінює можливості пана Ємця на посаді міністра: "Складно сказати, чи він зможе змінити ситуацію у системі охорони здоров'я".

Вона говорить, що все буде залежати від того, чи зможе він провести свою команду. Проте хвалить його професійні якості видатного хірурга.

Чи продовжить він медреформу?

Чи буде продовжуватися медреформа за Іллі Ємця у тому вигляді, у якому її почала Уляна Супрун, питання відкрите.

Вже 1 квітня всі лікарні України мали перейти на нову схему фінансування, яка базується на оплаті наданих послуг пацієнтам.

Перед тим, як відправити уряд у відставку, депутати почули від президента Володимира Зеленського, важливий меседж - поспішати з медреформою до 1 квітня не варто.

Президент розкритикував попередницю пана Ємця Зоряну Скалецьку, заявивши, що багато хто до нововведень не готовий: люди бояться закриття лікарень, лікарні бояться звільнень.

"Є великі питання до кадрів, а отже і головне питання: а куди ми поспішаємо, куди ми летимо. Чи не здається нам, що з таким підходом реформа летить у стіну?", - запитав Володимир Зеленський.

Голова держави заявив, що в першу чергу новий міністр має зараз зосередитися на проблемі коронавірусу.

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