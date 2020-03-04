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Верховна Рада після подання президента призначила новим міністром закордонних справ Дмитра Кулебу.

38-літній дипломат у другому поколінні Дмитро Кулеба працював в уряді Олексія Гончарука. Він обіймав посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської інтеграції з серпня 2019 року.

Міністри оборони та закордонних справ належать до квоти президента і тільки він має право подавати кандидатури на ці посади.

Очікується, що звільнений сьогодні міністр закордонних справ Вадим Пристайко займе колишню посаду Кулеби й стане віцепрем'єр-міністром з питань євроінтеграції.

"Враховуючи портфоліо віцепрем'єра Пристайка, тема НАТО може зазвучати з новою силою, враховуючи його бекграунд", - оцінив рокіровку Кулеба-Пристайко один з українських експертів-міжнародників.

За пів року на посаді Дмитро Кулеба не був фігурантом гучних політичних скандалів та не запам'ятався провалами.

І саме його підпис стоїть під меморандумом про газове порозуміння щодо транзиту з Росією разом з прізвищем Андрія Єрмака. Цю історію на Банковій можуть вважати одним з прикладів успіху.

Як вказують співрозмовники ВВС News Україна, інших досягнень на посаді в Кулеби не так багато, адже посада віцепрем'єра без портфеля не дає значних владних важелів.

Експерти-міжнародники, з якими ми спілкувались, влучно узагальнили думку про нього: "Вміє гарно презентувати Україну".

Шлях і родина міністра

Дмитро Кулеба у часи президента Петра Порошенка три роки з 2016-го працював постійним представником України при Раді Європи.

У цей час Парламентська асамблея Ради Європи перетворилась на поле протистояння з російською делегацією.

Україні з союзниками довго вдавалось захищати санкції проти Росії та не допускати її делегацію до участі в сесіях ПАРЄ.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Вадим Пристайко може замінити Кулебу й піти на певне пониження

Значну роль в координації цієї протидії відігравав Кулеба.

Проте влітку 2019 року ПАРЄ все ж повернула права російської делегації, а пан Кулеба в інтерв'ю ВВС News Україна визнав, що на Заході почалося примирення з Росією.

Дмитро Кулеба народився у Сумах, у 2003 році закінчив Інститут міжнародних відносин за спеціальністю "міжнародне право". У 2005 році став кандидатом юридичних наук.

Батько Дмитра Кулеби - Іван Кулеба - працював на міжнародних проєктах ще в часи СРСР, а після проголошення незалежності був послом у низці країни та заступником голови МЗС.

Станом на зараз батько міністра є послом України у Вірменії.

До 2010 року Дмитро Кулеба працював у центральному апараті МЗС та в представництві України при міжнародних організаціях у Відні.

У часи президента Віктора Януковича Кулеба був у секретаріаті керівника МЗС й опікувався питаннями іміджу України за кордоном, міжнародних організацій та відносин з США.

Проте в 2013 році він залишив державну службу та очолив Фонд культурної дипломатії UART.

Після Євромайдану в 2014 році Кулеба повернувся до МЗС й став послом з особливих доручень з питань комунікацій.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Дмитро Кулеба мав гарні стосунки з Олексієм Гончаруком

А вже в 2016 році його призначили на посаду посла та відправили представляти Україну в Раду Європи.

В офіційній біографії нового міністра вказано, що в 2019 році він видав книгу "Війна за реальність. Як перемагати у світі фейків, правд і спільнот".

Пан міністр одружений та має двох дітей. Дружина пана Кулеби Євгенія є засновницею відомої громадської організації "Місто-Сад", яка займається зміною громадського простору на сході України.

Він нього дві квартири в Києві, автомобіль Peugeout 206 сс 2002 року випуску. Кулеба також задекларував 32 тисячі євро готівки.

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