Новий уряд: курс Зеленського на омолодження скасовується

Ще під час тріумфальної президентської кампанії Володимир Зеленський сповна скористався розчаруванням українців у чинній політичній еліті й політиці в цілому, яке зафіксували соціологи.

У ході виборчої кампанії Зеленський підняв на прапор популярне протягом останніх років гасло оновлення української політики і сам виступав уособленням цього оновлення.

В одному з передвиборчих роликів тоді ще кандидат у президенти закликав українців приєднатися до його команди, спираючись саме на їхню непричетність до великої політики.

"Не важливі твої стать, релігія, освіта, мова, якою ти розмовляєш. Важливо - ти ніколи не був у політиці. І це - найголовніше", - звертався тоді до своїх потенційних прихильників Володимир Зеленський.

У день свого вступу на посаду президент Зеленський розпустив парламент. А після перемоги на позачергових виборах його напіввіртуальної партії "Слуга народу" в Україні був сформований наймолодший в історії України уряд: деяким його членам не було і тридцяти років, а прем'єру Олексію Гончаруку було 35.

Однак наймолодший уряд на перевірку виявився і найменш довговічним в українській історії.

Через шість місяців і чотири дні після затвердження кабінету Гончарука його відправили у відставку після нищівної критики з боку президента.

Підхід влади до формування уряду Дениса Шмигаля був уже іншим: наголос Зеленського не тільки на молодості, а й на досвіді можна було зчитати в його лютневому інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Нам потрібні люди, які мають досвід і розуміння в різних галузях. Нашому уряду не вистачає трохи таких людей. Як каже мій батько - може, він не вміє клацати в інтернеті, зате у нього досвід 40 років, і він знає, де яка труба лежить, він руками все це робив. Таких людей треба залучати", - зазначив Володимир Зеленський.

Можливо, ця заява пояснює деякі особливості кадрового складу призначеного в середу кабінету Дениса Шмигаля - він на дев'ять років старший за свого попередника Олексія Гончарука. Середній вік членів уряду виріс з 39 до 47 років.

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