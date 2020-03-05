Копирайт изображения УНІАН Image caption Новосад відправили у відставку разом з урядом Гончарука. В новому уряді працювати вона не буде

Міністерку освіти Ганну Новосад відправили у відставку разом з урядом Гончарука. Заміни їй поки що не призначили.

Відомством керуватиме один з її заступників у статусі в.о. Про це у міністерстві розповіли ВВС News Україна.

А співрозмовники ВВС News Україна в парламентському комітеті з освіти кажуть, що не до кінця розуміють, хто реально керуватиме міністерством у перехідний період.

Відставка

Напередодні Рада проголосувала за відставку уряду. Згодом призначила новий уряд.

Імені Ганни Новосад не було серед нових призначень, заміни у Міносвіти не оголосили.

Деякий час статус Ганни Новосад був незрозумілий.

Пізніше вона розповіла в коментарі Hromadske таке: "Поки що ми міністри, але нам не зрозумілі правила, тому, мабуть, ми вже все".

За інформацією джерел ВВС News Україна, в.о. міністра виконуватиме її перший заступник Юрій Полюхович. Проте його не розглядають як міністра.

Хто наступний?

Копирайт изображения УНІАН Image caption 41-річну Юлію Гришину, яка до обрання в парламент працювала професоркою у КНУ ім. Шевченка, називають ймовірною новою очільницею Міносвіти

У день відставки уряду на посаду міністерки освіти прогнозували кандидатуру Юлії Гришиної, депутатки від "Слуги народу", членкині парламентського комітету з питань освіти.

Вона не коментувала ймовірність свого призначення.

Пані Гришина є юристкою за освітою, у Раді займалась розробкою концепції розвитку дошкільної освіти. Працювала над законом про повну середню освіту, який нещодавно ухвалила Рада.

Водночас в кулуарах парламенту називають ще прізвище Василя Кременя, який був міністром освіти за президента Кучми у 1999-2005 роках.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Василь Кремень через 15 років повернеться на посаду очільника Міносвіти?

Чому пішла Новосад і який її спадок?

У порівнянні з ситуацією в інших міністерствах до МОН було не так багато претензій.

Її ім'я фігурувало у скандалі лише раз, коли Ганна Новосад в інтерв`ю необережно сказала про те, що в Україні важко жити на зарплату у 36 тис. грн і мати дитину. Цю фразу з її інтерв`ю агенції Інтерфакс-Україна кілька днів обговорювала вся країна.

За Ганни Новосад тривала реформа освіти, яка почалась за попередньої міністерки Лілії Гриневич.

Верховна Рада нещодавно ухвалила закон про повну середню освіту, за яким учні зможуть обирати частину предметів для навчання, кількість дітей у класі має бути обмежена, а директори шкіл працюватимуть не більше двох термінів.

Напередодні МОН розробило новий Державний стандарт освіти для 5-9 класів. Це дасть можливість подовжити реформу у середній школі. Держстандарт визначає чіткі критерії, що саме має знати учень в 5-9 класах.

Копирайт изображения УНІАН Image caption За Ганни Новосад в Україні продовжувалась реформа освіти

Співзасновниця ГО Smart освіта Іванна Коберник вважає, що чимало представників громадянського суспільства не мали завищених очікувань від Ганни Новосад одразу після її призначення і хотіли одного - щоб реформа нової українська школи не зупинилася, й вона її продовжила.

"І найголовніше - мало хто очікував від молодої 29-річної жінки, що вона втримає управління міністерством. Це непроста задача, чимало міністрів з уряду Гончарука з нею не впоралися, апарат перемагав. Ганна впоралася", - твердить пані Коберник.

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