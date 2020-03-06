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Майновий стан новопризначених міністрів є строкатим. Деякі мають класичні атрибути української еліти, такі як авто Lexus та годинники Rolex, інші - раритети та цікаві речі, що вказують на їхні хобі.

Але спільним залишається одне - відданість готівці.

Будинок - на дружину

У подружжі нового прем'єра Дениса Шмигаля будинком у 215.9 кв м, а також земельною ділянкою у 151 кв м у Львові володіє дружина. Так само на ній і авто - Land Rover. Сам керівник Кабміну володіє гаражем.

Шмигаль працював на керівній посаді в одній з найбільших українських компаній ДТЕК, що входить до холдингу СКМ, контрольованого Рінатом Ахметовим.

Саме там як керівник Бурштинської ТЕС минулого року він заробив понад 2 млн грн, а ще майже мільйон гривень - як консультант на "ДТЕК Східенерго".

На держслужбі він став заробляти менше. На посаді голови Івано-Франківської ОДА отримав 230 тис. грн зарплати.

Подружжя не декларує жодного банківського рахунку, але має валютні заощадження готівкою. Денис Шмигаль - 155 тис. доларів, його дружина - 80 тис. доларів.

Бізнесмен-бібліофіл

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Одним з найбагатших серед новопризначених урядовців є Олексій Чернишов, міністр розвитку громад, який прийшов на державну службу із бізнесу.

Його декларація - найближча до "стандартної" українського держкерівника: квартира у Києві в понад 200 квадратів, будинок у 300 квадратів та земля в Обухівському районі.

Він володіє колекцією з понад десяти коштовних годинників - Rolex та Patek Philippe. Його дружина має колекцію ювелірних виробів від Cartier, Van Cleef & Arpels та Tiffany. Приблизно таке ж декларував свого часу і прем'єр Гройсман разом з дружиною.

У нового міністра громад також зібрання цінних книжок: Бібліотека великих письменників у 20 томах та Енциклопедичний словник у 85 томах, обидві збірки - видавництва "Брокгауз і Ефрон".

Зарплата Чернишова на посаді голови Київської обласної адміністрації, у якій він працював від жовтня минулого року, становила трохи більше 37 тис. грн.

При цьому він задекларував готівкою 500 тис. доларів, дружина - ще 15 тис. доларів. Подружжя має також і кошти на рахунках українських та іноземних банках: ПриватБанку, ОТП, Альфа-банку, Еrste Bank (Австрія).

Нетипові "ветерани"

Міністр оборони генерал-лейтенант Андрій Таран, крім зарплати у 300 тис. грн в міноборони, у 2019 році отримав 184 400 тис. грн пенсії.

Ще один генерал-лейтенант в новому уряді, міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб при зарплаті у 900 тис. грн у Генштабі отримував також майже 100 тис. грн пенсії. Пенсія його дружини у 2019-му становила 19 800 грн.

Знаний хірург, а тепер міністр здоров'я Ілля Ємець у 2019 році отримав 144 787 грн пенсії, а його зарплата трохи перевищувала 700 тис. грн.

За даними Пенсійного фонду, близько 70% українських пенсіонерів отримують менше 3 000 грн на місяць або 36 000 грн на рік.

Готівка і рахунки

Копирайт изображения Getty Images Image caption Усі нові міністри декларують ті чи інші суми у готівці - переважно у валюті

Досить поширеною є наявність у власності дружин кількох квартир, а в переліку доходів - кошти від здачі майна.

Крім родини Чернишова, подібна ситуація, наприклад, у родині Вадима Прийстайка, нового віце-прем'єра з питань європейської інтеграції.

Одразу у кількох міністрів рахунки не лише в українських, але й в іноземних банках.

Наприклад, Пристайко має понад 7 тис. євро у ING Bank у Бельгії. Резніков, крім 300 тис. євро в "Ощадбанку", задекларував ще й 75 тис. євро у Landesbank AG, Ліхтінштейні та 50 тис. доларів у Preferred Bank, США.

Усі новопризначені міністри задекларували ті чи інші суми готівкою у валюті. Але рекордсменом у цій категорії, очевидно, є новий міністр спорту Вадим Гутцайт, який показав у готівці понад 140 тис. доларів, 28 тис. євро, при тому, що ще 300 тис. доларів він позичив третій особі.

Міністр з карабінами

Копирайт изображения Getty Images Image caption У нового міністра з ТОТ є подібний карабін Blaser R8

Міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резінков - єдиний серед новопризначених урядовців, хто задекларував зброю.

Він має два мисливські карабіни - Zbroyar Z-008 та Blaser R8 300 Win Mag. Крім того, є квадроцикл Kawasaki та причеп.

Резнікова також можна назвати міністром із найбільшою попередньою зарплатою. У 2019 він отримав понад 19,5 млн грн зарплати за офіційним місцем роботи, ще понад 1 млн грн як гонорар від "Ощадбанку".

Міністр фінансів Ігор Уманський на пару з дружиною володіє картиною Арта ван дер Нера - митця "золотої доби" голландського живопису, майстра так званих "нічних пейзажів".

Подружжя має кошти на рахунках в "Укргазбанку", де працював міністр, у готівці вони тримають 25 тис. доларів та 12 тис. євро.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна задекларувала квартиру у Росії, придбану у 2009 році. Ще в її декларації - Lexus 2017 року, зареєстрований на сина.

А от мати міністра Кабміну Олега Немчінова на пару з ним володіє автомобілем ЗАЗ 1979 року випуску. У її власності також акції "Укртелекому", банку "Аваль", Запорізького автомобільного заводу.

Сам міністр має акції "Севастопольського рибоконсервного заводу", ВАТ "Ленінградський універмаг", ВАТ "Ресторан "Вітряк", ВАТ "Універмаг "Україна", ВАТ "Готельний комплекс "Русь" та деях інших компаній.

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