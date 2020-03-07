"Моє яєчко було розміром з величезне авокадо"

Копирайт изображения Peter Murray Image caption Ірландський актор і письменник Майкл Патрик наважився говорити на делікатну тему публічно через багато років

Застереження: у статті детально змальоване захворювання яєчок.

"За об'ємом воно було більше, ніж бляшанка кока-коли, - з нього витягли 400 мл рідини. Але за формою воно скидалося на величезне авокадо".

Так, вам не здалося - ірландський актор і письменник Майкл Патрик говорить про свої яйця. А точніше, про одне ліве яєчко.

"Уявіть собі дуже-дуже велике авокадо. Таке, що, побачивши його у супермаркеті, ви думаєте: та ні, це завелике. Я його швидко не з'їм, і воно зіпсується. Треба пошукати меншеньке".

Сьогодні Майкл уже сміється (нехай трохи нервово), пригадуючи, як у підлітковому віці його яєчко набрякло до неймовірних розмірів через захворювання під назвою гідроцеле, або водянка яєчок.

Але три роки, впродовж яких він приховував свою проблему від матері, були для нього непростими. Хлопець соромився бодай комусь про це розповісти й боявся, що у нього рак.

Минуло багато років, і тепер він готовий розповідати про своє яєчко усім охочим - і міркує про те, наскільки він зблизився з мамою, коли нарешті наважився поділитися з нею своїми фізичними та психологічними труднощами.

Переживання Майкла лягли в основу театральної вистави, яка отримала кілька премій, а потім і нового комедійного-драматичного мінісеріалу "Мій лівий горішок", що вийшов на BBC Three.

Отже, що він відчув, коли вперше помітив щось дивне?

Копирайт изображения CONTRIBUTOR IMAGE Image caption Майкл і його мама Полін (колись і тепер)

"У цьому віці тіло так чи інакше змінюється, тож спочатку я думав: може, так і має бути? - каже нашому кореспонденту цей уродженець Белфаста. - Це дуже по-ірландськи, казати: йой, все буде добре! Про що говорити. Рано чи пізно все владнається".

Була ще одна причина, чому він так довго приховував свою медичну проблему: його батько, якого теж звали Майкл, хворів на бічний аміотрофічний склероз. Він помер, коли Майклові-молодшому було лише вісім років.

"Гадаю, це пов'язано з тим, що тата вже не було з нами. Не те, щоб я дуже соромився мами… але ж, розумієте, йдеться про яєчка. Навіть зараз мені дивно обговорювати це в присутності мами".

"Певно, ти намагався мене захистити", - додає Полін, мати Майкла.

"Не просто дурненька комедія про кульки"

Майкл погоджується, що йому не хотілося хвилювати маму.

"Вона вже пройшла через хворобу і смерть близької людини".

"Я був найстаршим хлопцем у сім'ї, тож я справді відчував на собі відповідальність. Я мусив бути сильним, бути чоловіком".

Серіал "Мій лівий горішок", що складається з трьох серій, Майкл (у співавторстві з Оушеном Кірні) написав після того, як ця історія вперше пролунала зі сцени Дублінського фестивалю малих та експериментальних театрів.

Копирайт изображения CONTRIBUTOR IMAGE Image caption Майкл і його батько, також Майкл, який помер, коли хлопчику було вісім років

"На перший погляд, це дурненька комедія про кулі, але насправді фільм про маму і сина, які намагаються прийняти смерть свого чоловіка і батька".

За словами Майкла, найбільша персональна користь від вистави та фільму - те, що він зміг часто та відкрито говорити про тата. "Останнім часом ми набагато сильніше відчуваємо його присутність у нашому житті, і це чудово".

Полін досі шкодує, що не помітила синової проблеми раніше. "Я завжди вважала, що добре знаю сина, - каже вона. - Сумно, що Майкл три роки нервував, а я й не здогадувалася".

Втім, як і Майкл, зараз вона вже здатна посміятися над тією ситуацією.

Вона згадує, як на своє вісімнадцятиріччя Майкл вийшов зі спальні у нових вузьких джинсах.

"Гадаю, тобі було непросто їх натягти", - каже вона, сміючись.

"Воно випало з шортів на фізкультурі"

Майкл, який наразі гастролює з Королівською шекспірівською компанією, пригадує ще один незручний момент: коли на уроці фізкультури його набрякле яєчко випало зі спортивних шортів.

"Більшість часу мені вдавалось утримувати його у білизні, та якось під час забігу на коротку дистанцію воно таки вивалилось".

"Воно просто повисло між ногами, і хлопець, який біг за мною, від жаху аж відскочив".

Копирайт изображения BBC THREE Image caption Шинейд Кінан і Нейтан Квінн-О'Роуї у ролях Майкла та його мами у фільмі "Мій лівий горішок"

"На щастя, він нікому про це не сказав. Мабуть, тому, що й сам отримав психологічну травму".

Як виявилося, близькі друзі Майкла зі школи помічали підозріло великий обсяг його матні та говорили про це між собою, вважаючи, що йому просто "пощастило з розміром".

"Коли я нарешті дізнався свій діагноз і поділився з друзями, знаєте, як вони відреагували? "Ну слава Богу! Бо ми всі почувалися недоростками поруч з тобою!"

Сьогодні Майкл і його друзі набагато відвертіші один з одним в питаннях фізичного та психічного здоров'я.

"Ми говоримо про всяке таке… чого б ні за що не обговорювали у шкільні роки".

"Один з найяскравіших моментів - коли ми грали цю виставу у колонії для неповнолітніх у Белфасті".

"Після вистави один хлопець підвівся і сказав: "Я ніколи про це не розповідав, але в мене була операція на пенісі. Мабуть, мені варто з кимось обговорити, як це на мене вплинуло".

"Дивовижно, що завдяки виставі хлопець з таким важким минулим раптом захотів відкритися. Це кумедна, легковажна п'єса про яйця - та вона має важливий зміст".

Майкл зізнається, що почувався "ідіотом", три роки не розповідаючи нікому, що відбувається; але у підсумку ця історія покращила його стосунки з мамою.

"Волію думати, що зараз ми з нею ближчі, ніж будь-коли", - каже він.

Лікарі настійливо рекомендують хлопцям і чоловікам звертатися у медичні установи у разі, якщо помітні відхилення від норми - набрякання, ущільнення статевих органів. А у випадку раптового і гострого болю - негайно звертатися до лікаря.

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