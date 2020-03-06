Копирайт изображения facebook. Віктор Чумак Image caption Віктор Чумак (праворуч). Останнє фото старої команди Офісу генпрокурора

Віктор Чумак виконуватиме обов'язки генерального прокурора після того, як Верховна Рада висловила недовіру Руслану Рябошапці.

Інформація про нову посаду пана Чумака вже розміщена на сайті Офісу генпрокурора.

Відповідно до законодавства, у разі усунення генпрокурора його обов'язки має виконувати перший заступник, а у разі його відсутності - заступник.

Де Віталій Касько?

За повідомленнями ЗМІ, перший заступник Руслана Рябошапки, Віталій Касько подав заяву про відставку. Сам він поки що цю інформацію не підтвердив, але на сайті Офісу генпрокурора інформація про нього відсутня.

Віктор Чумак по телефону підтвердив BBC News Україна, що Віталій Касько - звільнений з посади. ВВС News Україна намагається з ним зв'язатися.

Копирайт изображения Ukrinform Image caption Віталій Касько працював першим заступником генпрокурора за двох президентів: Петра Порошенка і Володимира Зеленського

Раніше Віктор Чумак на сторінці у Facebook написав "пост подяки", з якого випливало, що він навряд чи залишиться працювати в Офісі генпрокурора після призначення нового очільника відомства.

"Пишу це від імені всіх нас. Хочемо подякувати всіх людей доброї волі, що підтримували нас в цій непростій діяльності", - написав він.

"Ми всі були і є командою, яка і далі працюватиме заради країни", - підсумовує Віктор Чумак.

У коментарі Hromadske.ua він дав зрозуміти, що лишається в Офісі генпрокурора лише до призначення нового керівника.

"Ну, треба ж комусь виплатити хоча б зарплати. Не можна ж отак все кинути і йти. Але хто ж мене тут залишить, якби я навіть хотів? Я що, чийсь вірний пес?", - сказав Віктор Чумак.

"Не став слугою"

Руслан Рябошапка у парламенті застеріг від загрози зупинення реформи прокуратури, яку він вважає успішним результатом роботи своєї команди.

Він сказав, що його усунення - це справа рук тих, хто намагається зупинити цю реформу і позбавити прокурорів незалежності.

"Я не став нічиїм "слугою". Я був і є незалежним. А незалежного прокурора не можна змусити, його можна тільки звільнити. І я йду. Але я йду для того, щоб повернутися", - заявив Руслан Рябошапка.

У розмові з журналістами відставку він пов'язував з інтересами "певних олігархів".

"Вони побачили, що нічого "вирішити" в цій прокуратурі вони не можуть... це може призвести до неприємних наслідків для певних олігархів і їхніх підручних, очевидно, що це почне викликати занепокоєння", - заявляв він.

Президент Зеленський, коментуючи ситуацію з Рябошапкою, у четвер заявив, що люди, які не демонструють результату, не повинні залишатися на посадах.

Команда, що піде разом із Рябошапкою

Віталій Касько призначений першим заступником генпрокурора у вересні 2019 року.

Це було його друге призначення на керівну посаду у цьому відомстві.

У травні 2014-го, після приходу до влади Петра Порошенка, він став першим заступником керівника ГПУ. Він, зокрема, очолював міжвідомчу робочу групу з координації повернення в Україну коштів, одержаних злочинним шляхом колишніми високопосадовцями.

Проте у лютому 2016 року подав заяву про відставку. А у квітні того ж року Генпрокуратура повідомила про підозру Віталію Каську в шахрайстві щодо отримання службових квартир. Суд відмовився його арештовувати, а у травні 2016-го Апеляційний суд Києва зняв арешт з квартири Каська.

Віктор Чумак призначений на посаду заступника генпрокурора у січні 2020 року. До цього, з вересня 2019-го, був військовим прокурором. Внаслідок реформи ця посада була ліквідована з 1 січня 2020-го.

На президентських виборах минулого року очолював виборчий штаб кандидата у президенти Анатолія Гриценка. Також з 2014 року був депутатом парламенту від блоку Петра Порошенка, але у лютому 2016 року залишив фракцію БПП.

Згідно із офіційним повідомленням Офісу генпрокурора, ще три заступники - Віктор Трепак, Гюндуз Мамедов та заступник генерального прокурора - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький - лишаються на посадах.

Хто замість Рябошапки?

Наразі у ЗМІ і політичних колах називається лише одне прізвище можливого нового генпрокурора - це Сергій Іонушас.

Він - депутат Верховної Ради фракції "Слуга народу", заступник голови парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.

До обрання у парламент 39-річний Іонушас працював юристом, із 2002 року був керівником юридичної компанії "Гелон".

У ЗМІ його називали "юристом студії "Квартал 95", оскільки він займався оформленням авторських прав для цієї компанії. Проте "Гелон" співпрацювала з різними рекламними і телевізійними структурами.

Сергій Іонушас має три вищі освіти, навчався на юриста у Національній юридичній академії ім. Ярослава Мудрого, в Інституті інтелектуальної власності та права та Інституті міжнародних відносин Київського національного університету ім. Шевченка.

Його головна спеціалізація - захист авторських прав та прав промислової власності.

Широкому загалу ім'я Сергія Іонушаса стало відомим у квітні 2019 року, коли кандидат у президенти Зеленський у прямому ефірі програми "Право на владу" на каналі 1+1 представляв свою команду - фахівців, відповідальних за різні напрями державної політики у випадку перемоги на виборах. Сергія Іонушаса назвали відповідальним за органи правосуддя.

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