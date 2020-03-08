Чи варто їсти, як печерні люди?

Палеолітична, або палеодієта - це раціон мисливця-збирача або печерної людини кам'яного віку. Якщо ми будемо харчуватись, як наші пращури, станемо здоровішими і знизимо ризик деяких захворювань, вважають адепти дієти.

Але чи дійсно це гарна ідея, харчуватися як печерні люди?

Аргумент на користь палеодієти такий: сучасна їжа призводить до порушення обміну речовин. А з розвитком сільського господарства проблема голоду змінилася проблемою надмірної ваги.

Проте експерти ставлять під сумнів поживну користь та історичну точність дієти.

Тож, чи варто обирати такий раціон, якщо ви плануєте позбутися кількох кілограмів або маєте проблеми зі здоров'ям?

Що їли печерні люди?

Раціон печерної людини складався з продуктів, що існували до землеробства і сільськогосподарської революції (близько 10 тисяч років тому).

Люди в ті часи були збирачами і мисливцями, тож значна частина їхнього раціону складалася з їжі, на яку полювали, рибалили або збирали - м'яса, риби, молюсків, птиці, яєць, овочів, коріння, фруктів і ягід. В їхньому меню не було зернових, бобових (квасолі, сочевиці й гороху), молочних продуктів, цукру і солі.

А втім, є різні бачення та підходи до поняття "палео". Деякі послідовники дієти повністю відмовились від оброблених продуктів. Інші - печуть "палеоторти" на обробленому кленовому сиропі з кокосовим цукром.

Вони стверджують, що кленові й кокосові дерева існували до землеробства і сільського господарства, на відміну від цукрового очерету або буряку, з яких зазвичай роблять столовий цукор.

"З точки зору харчування, цукор - це цукор, і неважливо зробили його з клену, кокосу, цукрової тростини чи буряку, - пояснює дієтолог Софі Медлін. - Він забезпечить незначну кількість електролітів (солей, необхідних для нормальної роботи клітин і органів), але це все одно, що покласти огірок в бургер і назвати його здоровою їжею", - додає вона.

Чи корисна палеодієта?

Палеодієта містить цільні, необроблені продукти. Це, звичайно, корисно для здоров'я. Але чи не призведе відмова від цілої низки продуктів, що з'явилися після доби палеоліту, до нестачі поживних речовин?

"Відмова від молочних продуктів збільшує ризик дефіциту кальцію, а від їжі з вмістом крохмалю - до нестачі клітковини. І як наслідок - до проблем з мікрофлорою кишківника, адже волокна клітковини підтримують стабільну роботу системи травлення", - пояснює пані Медлін.

Багато кальцію містять темні листові овочі та риба, наприклад, сардина (особливо з кістками), а джерелом клітковини є овочі й фрукти.

Відмовляючись від сучасних продуктів, ви виключаєте зі свого раціону оброблені продукти. І це, безумовно, добре. Але, уникаючи оброблених веганських джерел білка (тофу і сої), переконайтеся, що не замінили їх надмірною кількістю червоного м'яса. Адже експерти рекомендують їсти не більше 70 грамів червоного або обробленого м'яса щодня.

Жирне м'ясо містить багато насичених жирів.

"Жир допомагає засвоєнню деяких вітамінів. Але надмірна кількість насиченого жиру підвищує рівень холестерину в крові і збільшує ризик серцевих захворювань", - розповідає дієтолог Медлін.

За даними Національної служби охорони здоров'я Великої Британії (NHS), чоловіки мають споживати не більш як 30 грамів таких жирів щодня, а жінки - не більше як 20. Крім того, дослідження показали, що споживання червоного і обробленого м'яса підвищує ризик раку кишківника.

Палеодієта ж дозволяє їсти м'ясо, рибу і яйця.

Обмеження або повна відмова від солі, як рекомендує палеодієта, знижує ризик підвищення артеріального тиску, а відповідно - ризик серцевих захворювань та інсульту.

Отже, палеодієта має свої переваги, але "чітких наукових доказів того, що вона запобігає чи лікує хвороби, немає. Насправді, багато досліджень свідчать про користь бобових і цілозернових продуктів, які знижують ризик серцево-судинних захворювань", - говорить Софія Медлін.

Чи допоможе схуднути?

Палеодієта не гарантує схуднення, хоча деякі невеликі дослідження показують, що вона може бути ефективною для короткочасного зниження ваги.

Якщо ви відмовились від певних продуктів, то, звичайно, можете схуднути. З іншого боку, якщо ви замінили бобові, зернові та молочні продукти більш калорійними джерелами, ви можете отримати зворотний ефект - набрати вагу.

"Палеодієта може допомогти схуднути, але загалом вона погано збалансована, - говорить доктор Медлін. - Дієти, що сприяють зниженню ваги, можуть містити бобові, молочні та деякі цілозерновий продукти".

Софія Медлін додає, що найкраща дієта - це та, якої ви можете дотримуватись. Тому, якщо хочете скинути кілька зайвих кілограмів, і палеодієта вам підходить, варто спробувати. Але дослідження показують, що витримати такий режим харчування дуже непросто.

Якою була справжня палеолітична дієта?

Палеоліт (давньокам'яна доба) - найдавніший період в історії людства, розпочався 2,5 млн років тому і завершилася наприкінці льодовикової доби (10 тисяч років тому).

Більшість наших знань про ті часи ґрунтується на дослідженнях скелетних решток, артефактах та даних про сучасних мисливців-збирачів.

"Про це не так багато відомо, - каже Марк Томас, професор генетики в Університетському коледжі Лондона. - Є припущення, що метаболізм людини найкраще адаптується до раціону, якого люди дотримувались протягом найтривалішого періоду часу. Проблема в тому, що ми не дуже багато знаємо про раціон предків, і палеолітичні дієти, ймовірно, в різних регіонах і в різні часи дуже відрізнялись".

Дослідження показують, що з часів палеоліту відбулися значні еволюційні зміни, які можуть спростувати аргументи прихильників палеодієти.

Одним із прикладів є розвиток гена, що сприяє засвоєнню лактози, цукру, що міститься в молоці.

"Цей ген еволюціонував за останні шість-вісім тисяч років у районах, де зародилося молочне скотарство. Він зустрічається у європейців, а також у багатьох країнах Близького Сходу, Африки та Південної Азії, - розповідає професор Томас. Проте, цей ген менш поширений в районах, де молочне скотарство менш або зовсім нерозвинене, наприклад в Східній Азії. Це свідчить про те, що його еволюція безпосередньо залежить від появи молочних продуктів".

Що в підсумку

Ніхто насправді не знає, що таке палеолітична дієта. Основою загальноприйнятої концепції "палео" є збалансоване здорове харчування.

Палеодієта - гарний вибір для тих, хто хоче схуднути, але відмова від цілих груп продуктів - це завжди ризик для здоров'я.

Експерти пояснюють, що знизити вагу і бути здоровим допоможе збалансована дієта, яка передбачає вживання сучасних зернових й бобових продуктів.

Як свідчать дослідження, такий раціон також допоможе знизити ризик серцево-судинних захворювань.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!