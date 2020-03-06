Небо порожніє: коронавірус поставив авіакомпанії на межу виживання

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Авіакомпанії світу готуються до кризи через коронавірус, який вже змусив їх скоротити перевезення. Галузі, яка ледве оговталася після кризи, загрожують багатомільярдні збитки і найгірший рік за останнє десятиліття.

Першою жертвою стала регіональна британська компанія Flybe, яка перебувала на межі банкрутства. Коронавірус виявився останньою краплею.

Інші авіакомпанії поки що тримаються, проте хмари густішають кожного дня. Ще два тижні тому Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) оцінювала скорочення обігу авіакомпаній через спалах коронавірусу в 30 млрд доларів. До 5 березня цифра зросла вдвічі - до 63 млрд доларів.

І це в кращому випадку. Якщо ж поширення коронавірусу стримати не вдасться, втрати перевищать первісну оцінку вчетверо і досягнуть 113 млрд доларів.

"Ситуація надзвичайна, - сказав очільник IATA Александр де Жуньяк. - Події розвиваються за сценарієм, який майже не має прецедентів. За якісь два місяці перспективи галузі в усьому світі різко погіршилися".

А все так добре починалося.

Після жахливих 2000-х, з терактами в США, спалахом атипової пневмонії SARS, ціновою війною з боку лоукостерів і світовою фінансовою кризою, 2010-і роки стали для авіакомпаній десятиліттям ренесансу.

Вони оговталися завдяки скороченню витрат і збільшення попиту на авіаперевезення, насамперед з боку китайців, які, розбагатівши, вирушили подорожувати по світу.

Зростання тривало, і, здавалося, найгірше позаду. І нехай 2019 рік не виправдав очікувань через торгові війни, брекзит та інші геополітичні проблеми, він все ж був прибутковим, а 2020 рік не віщував нічого поганого. Навіть навпаки.

Перед новим роком IATA опублікувала прогноз: світова авіація готувалася збільшити виручку на 4% до 870 млрд доларів і отримати майже 30 млрд чистого прибутку.

Минуло два місяці, і мова йде вже не про прибуток, а про виживання.

Перша жертва

Британська Flybe літала на невеликих Embraer з малих регіональних аеропортів, тому її крах не тільки залишить без роботи 2 400 співробітників, а й поставить під удар економіку цих часто віддалених регіонів.

Копирайт изображения Reuters Image caption Авіакомпанія Flybe стала першою жертвою

Flybe постала перед труднощами ще минулого року. Консорціум за участю авіаперевізника Virgin Atlantic викупив її та пообіцяв пожвавити бізнес, якщо влада допоможе дотацією на 100 млн і податковими послабленнями. Конкуренти, зокрема, British Airways, обурилися, і уряд грошей не дав.

Компанія збанкрутувала, ставши першою жертвою коронавірусу в авіації. Як і з людьми, в бізнесі в групу ризику, перш за все, потрапляють найбільш ослаблені.

Virgin Atlantic зараз не до Flybe. Вона спеціалізується на далеких напрямках, і вони постраждали більше за інших через скасування рейсів до Азії та США. Передзамовлення квитків знизилося на 40% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, і Virgin Atlantic відправила співробітників в неоплачувані відпустки, тимчасово зупинила набір персоналу і на 4 місяці урізала зарплату керівництву.

Її конкуренти теж перебувають не в кращому становищі.

British Airways, KLM, Lufthansa, United та інші міжнародні перевізники зменшують маршрутну мережу, заморожують інвестиції і набір співробітників. Російський "Аерофлот" скоротив частоту польотів на деяких напрямках і тимчасово зупинив рейси до Гонконгу.

Лоукостери не відстають. Ryanair, EasyJet та Wizz Air вже оголосили про аналогічні заходи.

Що далі?

Якщо вірус продовжить тріумфальний похід планетою, то ситуація загрожує авіації масштабною кризою.

У похмурому прогнозі IATA, наприклад, поки не враховуються ані Африка, ані Латинська Америка, оскільки в цих регіонах немає жодної країни, де кількість хворих на Covid-19 перевищила б десять людей. Все це може змінитися.

Але є і хороші новини для авіакомпаній. На відміну від попередніх криз, вони поки обходяться без зниження цін на квитки, а скорочення маршрутної мережі дозволить їм зменшити витрати, щоб компенсувати частину збитків від падіння виручки.

До того ж, вірус загрожує світовій економіці в цілому, що вже призвело до серйозного падіння цін на нафту і, отже, і на авіапаливо з початку року. Однак більшість авіакомпаній хеджують закупівлі - тобто фактично оплачують рахунки на рік вперед, тому в разі продовження кризи деякі можуть і не встигнути скористатися низькими цінами на паливо.

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