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Жінки, схоже, мають менший ризик померти від коронавірусу, ніж чоловіки. А діти, як виглядає, рідше помирають від нього, ніж представники інших вікових груп.

У більшості інфікованих людей хвороба протікає у м'якій формі, і ця закономірність проявляється у найважчих випадках. Отже, що відбувається?

Вся інформація, яку ми маємо, надходить з масштабного дослідження, проведеного китайськими Центрами контролю захворювань.

У ньому взяли участь 44 000 людей. Дослідження показало, що від вірусу померло 2,8% заражених чоловіків і 1,7% жінок.

Дітей та підлітків померло 0,2%. А от серед людей старше 80 років цей показник - майже 15%.

То чи правда, що жінки й діти рідше хворіють на коронавірус?

Є два шляхи інтерпретації результатів дослідження. Або ці групи рідше інфікуються, або їхні органи краще дають собі раду із вірусом.

"Зазвичай, під час появи нових вірусів, заражаються всі, це важливий момент", - каже доктор Бхарат Панкханія з Університету Ексетера.

Це відбувається тому, що до вірусу, якому ніхто до цього не піддавався, ні в кого немає імунітету.

Хоча на ранніх стадіях спалаху діти менше ризикують заразитися вірусом.

"Однією з причин того, що у нас не спостерігається так багато випадків (коронавірусу. - Ред.) у дітей, є те, що вони захищені на початку спалахів, бо батьки тримають дітей якомога далі від хворих", - вважає доктор Наталі Макдермотт з Лондонського королівського коледжу.

Що рятує життя жінок?

Вас, можливо, дивує така різниця між смертністю у чоловіків та жінок від коронавірусу, але науковців - ні.

Ми спостерігаємо таку саму ситуацію із ширшим діапазоном інфекцій, включаючи грип.

Частково, причина у тому, що стан здоров'я чоловіків зазвичай гірший, ніж у жінок - через вибір способу життя, наприклад, куріння.

"Куріння шкодить легеням, тому курці - у програші", - каже доктор Макдермотт.

У Китаї це може бути особливою проблемою, де, за підрахунками, курять 52% чоловіків, у порівнянні з лише 3% жінок.

Але існують і відмінності у тому, як на інфекцію реагує імунна система чоловіків і жінок.

"У жінок і чоловіків різні імунні реакції. Жінки частіше страждають від аутоімунних захворювань. Є переконливі докази того, що жінки краще виробляють антитіла під час вакцинування проти грипу", - каже професор Пол Хантер з Університету Східної Англії.

Чи є підвищений ризик для вагітних?

Офіційна відповідь - ні, але у експертів є сумніви.

Вагітність дуже змінює організм, в тому числі послаблює імунну систему.

Завдяки цьому організм жінки не бореться із плодом в утробі, але це також робить жінок більш вразливими до інфекції. Вагітні жінки частіше помирають від грипу, ніж невагітні жінки того ж віку.

Однак уряд Британії стверджує, що немає "очевидних ознак" того, що вагітні жінки частіше хворіють на коронавірус.

"Я не так у цьому впевнений", - каже професор Хантер.

"Це твердження ґрунтується на даних усього дев'яти вагітних жінок, тому я не думаю, що можна заспокоїтись. Якби це була моя дружина, я б спонукав її бути подвійно обережною, мити руки тощо".

Чи можуть коронавірус підхопити діти, і які симптоми?

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Так, вони можуть заразитися коронавірусом, наймолодші випадки інфікування - кількаденні немовлята.

Інформація про симптоми Covid-19 у дітей є дуже обмеженою, але вони, як видається, легкі - лихоманка, нежить і кашель.

Ви, можливо, очікуєте, що малі діти хворітимуть тяжче. Так і є у випадку грипу, коли діти до 5-ти років (і особливо діти до 2-х років) мають високий ризик ускладнень.

Були зафіксовані деякі випадки з більш важкими ускладненнями у дітей. Ті, хто має інші проблеми зі здоров'ям, такі як ослаблена імунна система або важка астма, мають більший ризик.

Але в цілому вірус у дітей протікає у легшій формі.

Чому коронавірус смертельний?

Коронавірус починається з лихоманки та кашлю, це симптоми, з якими багато хто з нас стикається взимку.

Але вірус може викликати надмірну реакцію імунної системи. Одним з найважчих симптомів є гострий респіраторний дистрес-синдром, спричинений широким запаленням у легенях.

Запалення - це те, як організм сигналізує, що настав час боротися з інфекцією та "ремонтувати" організм. Це - складний процес у всьому тілі.

"Запалення - це нормальна балансуюча реакція, але якщо щось піде не так, ви помрете", - каже доктор Панкханія.

"Вірус дає старт каскадному запаленню органів; і сильно запалені органи не можуть робити те, що їм належить".

Тож легені не можуть доставити достатньо кисню в кров і вивести з неї вуглекислий газ. Це може призвести до того, що нирки перестануть очищати кров та пошкодиться слизова кишківника.

"Вірус запускає таке масштабне запалення, що ви не витримуєте... настає поліорганна недостатність", - додає д-р Панкханія.

І якщо імунна система не зможе приборкати вірус, він з часом пошириться на кожну клітину тіла і зможе завдати ще більшої шкоди запаленим органам.

Чому помирають літні люди?

Це - результат поєднання двох факторів: слабша імунна система в першу чергу і слабший організм загалом.

Ми знаємо, що наша імунна система слабшає з віком.

"Якість антитіл, які ви виробляєте, коли вам виповнилося 70 років, набагато гірша, ніж коли вам 20", - каже професор Хантер.

Науковці припускають, що старші чоловіки можуть бути більш схильними до широкого запалення, яке може стати смертельним.

Крім того, протягом життя органи зношуються, і тому ми гірше переносимо інфекцію.

"Якщо вам 95 років, і нирки функціонують на 60%, а потім ви навантажуєте їх іще чимось, вони перестають функціонувати на рівні, необхідному для життя", - говорить доктор Макдермотт.

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