"Це буде довгий шлях до справедливості": родичі жертв про суд щодо MH17. Огляд ЗМІ
У фокусу уваги західних ЗМІ 9 березня наступні теми:
- Сім'ї загиблих рейсу MH17 не сподіваються на швидке встановлення справедливості
- Російські ЗМІ поширюють теорії змови щодо MH17
- Заміна українського уряду занепокоїла інвесторів
- Україна знов може опинитися в центрі протистояння між
"Довгий шлях до справедливості"
Сім'ї загиблих у катастрофі літака MH17 побоюються, що судовий процес, який починається сьогодні в Нідерландах, розтягнеться на роки і не призведе до покарання винних, пише британська Guardian.
Як розповідає газета, для родичів жертв очікування на суд було "довгим, болісним і повним горя і розчарувань".
"Їхні страждання тільки поглиблює той факт, що Росія, яка за припущеннями слідчих несе найбільшу відповідальність за трагедію, продовжує відкидати провину", - наголошує видання.
Серед тих, кого очікують на першому засіданні - британка Ліз Мейн, яка втратила в катастрофі 20-річного сина Річарда. Вона каже, що сім'я і досі не змирилася з втратою, а її чоловік Саймон побоюється, що процес може тривати десятиліттями.
Але він наголошує, що встановити факти треба: "Суд доведе, що командна вертикаль веде до самого Кремля. Колись це буде важливо".
Але окрім Росії, батько загиблого звинувачує в трагедії і Україну, яка не закрила повітряний простір над зоною бойових дій.
"Якщо говорити цинічно, збиття MH17 стало для них вигідним. Росія опинилася в центрі уваги, посилили санкції, і повстання на сході було тимчасово припинено", - цитує Саймона Мейна газета.
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А от брат Річарда Вілл звинувачує Росію у розповсюдженні дезінформації щодо трагедії та з огидою говорить про підозрюваних, яких судитимуть заочно.
"В цих осіб достатньо самозакоханості, щоб взяти зброю і вбивати людей. Але коли під час війни стається така трагедія, ніхто не має достатньо мужності взяти на себе відповідальність", - наводить його слова Guardian.
Російські ЗМІ поширюють теорії змови про MH17
Суд щодо MH17 - на перших шпальтах нідерландських ЗМІ.
Видання NU.nl пише: "Російський Кремль з самого початку заперечив будь-яку причетність до збиття літака рейсу MH17 і поширював сумніви щодо причини авіаційної катастрофи".
"Російські державні ЗМІ поширюють дикі теорії змови про причину катастрофи. І з будівлі в Санкт-Петербурзі - вже сумновідомої "фабрики тролів", яка належить союзникові Путіна - поширюються десятки тисяч повідомлень, в яких звинувачують Україну. Вони здебільшого призначені для внутрішнього споживання", - зазначає видання.
Журналісти також нагадують, що Росія постійно намагається дискредитувати міжнародне розслідування авіакатастрофи.
Інвестори стурбовані зміною уряду в Україні
Зміна уряду в Україні викликала занепокоєння серед інвесторів - вони вважають це сигналом, що Володимир Зеленський більше не планує займатися реформуванням економіки та боротьбою з корупцією, пише Financial Times.
За словами газети, особливу стурбованість в колах інвесторів спричинило звільнення генпрокурора Руслана Рябошапки, до якого прихильно ставилися західні союзники України та організації з боротьби з корупцією.
Серед тих, хто висловив занепокоєння - інвестиційна компанія Dragon Capital (там назвали кадрові перестановки в уряді "сумнівними"), а також відомий аналітик Тімоті Гартон Еш, який побачив у призначенні нових міністрів загравання з олігархами.
"Я не розумію, навіщо змінювати уряд саме зараз", - каже газеті колишній міністр фінансів Олександр Данилюк.
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Він не виключає, що зміна уряду пов'язана з падінням рейтингів президента.
До того ж, як попереджає Данилюк, зміна уряду може серйозно вплинути на відносини з МВФ, який тепер, скоріше за все, "візьме паузу" у переговорах щодо подальших траншів.
"Я вважаю, що пропонуючи кроки, які роблять тільки гірше, команда президента демонструє повне нерозуміння ситуації", - цитує Financial Times Данилюка.
Американську сагу для Зеленського не завершено
Після завершення історії з імпічментом Дональда Трампа президент Володимир Зеленський мав можливість зітхнути з полегшенням. Але його спокій тривав недовго - і йдеться не тільки про заміну уряду в Україні, пише Bloomberg.
Видання попереджає, що з розвитком передвиборчої кампанії в США Київ може знову опинитися в центрі суперечок між республіканцями та демократами. Особливо з огляду на те, що кандидатом у президенти від демократів цілком може стати Джо Байден.
"Тепер, коли Байден став головним претендентом на роль суперника Трампа, республіканці ретельно вивчають кожну деталь його діяльності в Україні після революції, а також діяльність його сина Хантера", - зазначає Bloomberg.
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Якщо Україну знов затягнуть в американську політику, Києву доведеться важко - зокрема, це може стати великою проблемою для нового генпрокурора, а сам Зеленський буде змушений відволікатися від головних пріоритетів внутрішньої політики, зокрема завершення війни на Донбасі та проведення земельної реформи.
"Шансів, що Зеленському вдасться залишитися осторонь, небагато. Навіть Мітт Ромні, єдиний сенатор-республіканець, який проголосував за притягнення Трампа до відповідальності, виступив на підтримку розслідування щодо компанії, на яку працював Хантер", - резюмує Bloomberg.
Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC
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