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Між Нідерландами і Україною - дві тисячі кілометрів, але пейзаж у містечку Гарлемермер під Амстердамом дуже знайомий українському оку.

Соняхи. Їх тут багато.

Це квіти з насіння, яке привезли з місця падіння рейсу МН17. Їх засіяли біля меморіального комплексу в пам'ять про жертв малайзійського лайнера.

Надвечір 8 березня - напередодні відкриття суду в справі МН17 - тут тихо і порожньо. Про відвідувачів нагадують хіба свіжі квіти, що прикрашають дерева. Біля кожного з 298 дерев дерев - табличка з іменем, віком і громадянством. Майорять прапори, найчастіше австралійські, звідкись визирають статуї Будди, на вітру тріпотять підвіски у вигляді сердечок.

З фотографій на відвідувачів меморіалу дивляться усміхнені обличчя тих, кого вже немає. А ще - іграшки, біля дерев багато іграшок. З сусіднього каналу доноситься кумкання жаб, звідусіль лунає спів птахів, стежини, що ведуть до меморіалу, перестрибують зайці.

Місцева мешканка, яку зустрічаю в меморіалі, не забажала говорити свого імені, але розказує, що за комплексом доглядають волонтери та школярі.

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"Саме тому, - каже вона, - тут так чисто і ошатно".

Та чи може принести заочний суд над обвинуваченими у справі МН17 справедливість мешканцям цього містечка? Адже підсудні росіяни Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов та українець Олег Харченко не будуть фізично присутніми на суді.

Це неможливо, тому що конституція Росії забороняє екстрадицію. Як, власне, й України. Ситуацію ускладнює й те, що Олег Харченко, як вважають слідчі, найімовірніше перебуває на тимчасово непідконтрольній території Донбасу.

Жінка не знає, але сподівається, що процес принесе відповіді родичам загиблих. "І правду, бо те, що підозрювані не кажуть правди, кривдить родичів загиблих найбільше", - каже вона.

У вже темному небі над меморіалом сідає літак до аеропорту "Схіпгол", із якого 17 липня 2014 року в останній рейс відлетів лайнер "Малайзійських авіаліній".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Монумент жертвам трагедії

День, якого чекали 5 років

Вранці дев'ятого березня, у перший день суду, до Схіпголського судового комплексу з'їжджаються родичі жертв.

Вони збентежені і схвильовані - чекали на цей день понад п'ять років. Невже суд насправді відбувається? Родичі загиблих кажуть, що мають піти всередину до зали і переконатися. Та чи подарує судовий процес їм справедливість?

Буквально за кілька годин, коли родичі виходять на перерву в засіданні, їхні обличчя не впізнати. Вони нарешті усміхаються.

Піт Плуг, один зі співзасновників благодійної організації Disaster Foundation, каже, що старт суду його вразив: "Це було дуже вражаюче. Зачитування імен було прекрасним і хвилюючим".

Піт втратив у трагедії старшого брата Алекса, невістку і племінника. Він прямо каже, що сподівається на обвинувальний для підсудних вердикт. Та додає: "Але це має вирішити суд".

В унісон йому звучить й інший член благодійного фонду - Антон Котте. Він також втратив трьох рідних - сина Оскара, невістку Міранду й онука Ромке. "Для мене найголовніше, чи буде достатньо доказів, щоби суддя міг дійти висновку - "винні". Якщо так станеться, я буду задоволений".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Внаслідок збиття літака Антон Котте втратив трьох рідних - сина Оскара, невістку Міранду й онука Ромке

Піт Плуг продовжує: "Для нас дуже важливо, щоби незалежний нідерландський суд розглянув усі докази та дійшов власного рішення, вердикту. Ми не знаємо, коли це станеться, і також не знаємо, коли цей вердикт може статися. Тому ми маємо чекати. Але початок суду - дуже важливий для нас усіх. Ми прагнемо справедливості, ми хочемо знати всі подробиці про збиття рейсу МН17. Це перший крок, так, але великий крок".

Відбулося лише перше засідання процесу, який може розтягнутися на роки. Чи готові родичі жертв катастрофи МН17 провести роки в очікуванні на рішення? Чи можлива справедливість у випадку заочного засудження взагалі?

Та рідні загиблих відказують, що ні перше, ні друге запитання не стало для них несподіванкою. Вони вже давно знали, що судитимуть обвинувачених заочно. І родичі жертв уже прожили п'ять з половиною років в очікуванні на початок суду. Тож так, вони готові чекати.

Оксана Золотарьова, директорка департаменту міжнародного права МЗС України, яка теж відвідує суд, каже, що справедливість для родичів жертв буде комплексною.

"Цей суд - лише початок", - твердить вона. На думку пані Золотарьової, увагу всього світу прикуто до цього суду.

"Світ знову об'єднався для встановлення справедливості і встановлення винних осіб. Це не єдиний процес, який є по МН17. Так само є процес, який веде МЗС в Міжнародному суді ООН, ми виграли юрисдикцію в росіян і тепер уже під час розгляду справи по суті будемо доводити вину держави Росія в порушенні Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму, що призвело до збиття літака МН17", - пояснює дипломатка.

У перший день в залі суду пролунали імена всіх жертв зі збитого "Боїнга". А ще - подяка прокурорів журналістам і активістам, які дуже допомогли зібрати докази.

Але слідство триває. Так каже Енді Крааг, шеф кримінальної поліції Нідерландів.

"Ми хочемо викрити весь ланцюжок ухвалення рішення - від екіпажу "Бука" до відповідальних осіб, які віддавали наказ екіпажу "Бука" 17 липня 2014 року", - наголосив він.

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