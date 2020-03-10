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З поширенням коронавірусу деякі уряди обмежили переміщення транспортом. Але там, де карантину немає, мандрівникам доводиться вживати власних запобіжних заходів.

BBC відповідає на поширенні запитання наших читачів про те, чи безпечно літати, їздити потягом та користуватися громадським транспортом під час епідемії.

Потяги та автобуси

Як саме поширюється Covid-19, поки що до кінця не відомо. Але схожі віруси потрапляють в організм повітряно-крапельним шляхом від кашлю або чхання зараженої людини, а також через предмети, яких торкався хворий.

Ми вважаємо, що коронавірус, ймовірно, не тримається в повітрі так само, як грип, тому зараження відбувається при тіснішому контакті людей.

Британська Національна служба охорони здоров'я визначає "тісний контакт" як перебування на відстані 2 метрів від зараженої людини протягом понад 15 хвилин.

Таким чином ризик зараження в потягах та автобусах залежить від того, як сильно вони переповнені, і відрізнятиметься у різних регіонах країни та на різних маршрутах.

У лондонському метро з надзвичайно високою щільністю пасажирів можна заразитися респіраторними захворюваннями.

Дослідження доктора Лари Госсе з Інституту всесвітньої охорони здоров'я показало зв'язок між користуванням метро і збільшенням симптомів грипу.

"Більше хворіють на ГРВІ пасажири, які змушені пересаджуватися з однієї лінії на іншу, ніж ті, хто дістається до місця призначення за одну поїздку", - зазначали фахівець.

Утім, якщо ви їдете відносно порожнім потягом чи автобусом, ризик буде меншим. Важливо також, яка вентиляція у транспортному засобі, та скільки часу ви проводите в ньому.

Прибирання також відіграє роль. Британська залізнична компанія Network Rail заявила, що за потреби введе додаткові спеціалізовані прибирання станцій та потягів.

Госсе радить "уникати годин пік, якщо це можливо" та обирати маршрути з найменшим числом пересадок.

Наразі уряд Великої Британії не забороняє людям користуватися громадським транспортом.

Девід Набарро, спеціальний радник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з коронавірусу сказав BBC, що хоча транспорт, звичайно, є місцем скупченням людей, "швидкі контакти" між пасажирами не є поки що "основним джерелом передачі вірусу".

Літаки

Поширена думка, що в літаку через погану вентиляцію ризик заразитися є вищим.

Насправді повітря в літаку кращої якості, ніж у більшості офісів і майже напевно краще, ніж в автобусі.

Хоча щільність пасажирів на квадратний метр у літаку вища, повітря в ньому очищується інтенсивніше.

Дослідники, які вивчають якість повітря в різних транспортних засобах, підрахували, що повітря в літаку повністю замінюється кожні 2-3 хвилини, а наприклад, у будівлі з кондиціонером - кожні 10-12 хвилин.

Повітря в авіатранспорті очищують високоефективним повітряним фільтром, який утримує набагато менші частинки, ніж звичайні кондиціонери, і зокрема віруси.

Цей фільтр витягує свіже повітря ззовні і змішує його з очищеним повітрям у салоні. Таким чином, у будь-який момент половина повітря в літаку свіжа, а половина - рециркульована.

Тоді як у більшості звичайних кондиціонерів для заощадження енергії усе повітря - рециркульоване.

Окрім повітряно-крапельного шляху коронавірус також може передаватися через поверхню - чи то долонь інфікованої людини, чи ручка дверей.

Вікі Герцберг з Університету Еморі в США у 2018 році взяла зразки з поверхонь на 10 трансконтинентальних рейсах і виявила, що вони всі були "такими самими як і у вашій вітальні".

Утім, точно вирахувати ризики для будь-якого виду транспорту доволі складно, тому що існує безліч інших факторів. Наприклад, на дальніх перельотах пасажири більше рухаються в салоні, і якщо у них є вірус, ризик його поширення - вищий.

За вказівками ВООЗ, зона найвищого ризику - це два ряди попереду, ззаду або поруч із зараженою людиною. Але під час спалаху Sars 2003 року в літаку, де був заражений пасажир, 45% тих, хто захворів, сиділи далеко від нього.

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Рекомендації залишаються такими самими - мийте руки, обробляйте поверхню, де можливо, і чхайте та кашляйте в серветку.

Основна проблема з авіаподорожами полягає в тому, що вони переміщають потенційних носіїв вірусу з однієї частини світу в іншу.

Круїзні лайнери

Круїзні кораблі привернули увагу після того, як у лютому лайнер Diamond Princess помістили на карантин біля узбережжя Японії.

Другий круїзний корабель - Grand Princess був затриманий біля Каліфорнії. Аналіз на коронавірус зробили десяткам із його 3 500 пасажирів.

Круїзні кораблі містять набагато більше людей, які перебувають в обмеженому просторі набагато довше, ніж у літаку.

Систем кондиціонування круїзних суден також змішують зовнішнє повітря з внутрішнім, але вони не відфільтровують частинки розміром менш ніж 5 000 нанометрів, пояснюють фахівці.

Під час спалаху SARS-CoV-2 у 2003 році заражені частинки мали діаметр 120 нанометрів і могли вільно пересуватися через систему кондиціонування повітря на судні.

Уникнути цього можна, якщо відмовитися від рециркуляції і використовувати тільки зовнішнє повітря.

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