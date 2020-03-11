Народні методи проти коронавірусу - чи працюють вони?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Часник: він може бути добрим для загального стану, але не зупинить коронавірус

Коронавірус поширюється на дедалі більшу кількість країн, й жодна з них не знає ліків від нього. Водночас потік різноманітних порад - від нешкідливих до відверто небезпечних - не зупиняється.

Команда ВВС Reality Check спробувала перевірити кілька найпоширеніших порад з інтернету, і запитала, що про них думає наука і фахівці.

1. Часник

Щоб не заразитися коронавірусом, багато хто радить їсти часник. Такі поради не рідкість на Facebook.

Всесвітня організація з охорони здоров'я (ВООЗ) каже, що хоч "здорова їжа має певні антимікробні властивості", наразі не існує доказів, що часник може захистити людей від нового коронавірусу.

У більшості випадків подібні "ліки" не є шкідливими, поки вони не відвертають вас від медичних порад, підтверджених науково і доведених досвідом. Але зловживання ними таки може нашкодити.

У південному Китаї зареєстрований випадок, коли жінка потрапила до лікарні після того, як вона з'їла 1,5 кг сирого часнику.

Загалом, ми знаємо, що їсти овочі і фрукти, пити воду - важливо, щоб залишатися здоровим. Проте немає жодних доказів того, що певна їжа може побороти саме цей вірус.

2. "Магічні мінерали"

Джордан Сатер, який має свою сторінку на YouTube і тисячі підписників на різних платформах, твердить, що "магічна мінеральна добавка" може "вичистити" коронавірус.

"Магічний мінерал" містить двоокис хлору - фактично, відбілювач.

Сатер та інші рекламували цю субстанцію ще до поширення коронавірусу. У січні він писав у Twitter, що двоокис хлору ефективно бореться з раком, але може й "вичистити коронавірус".

Минулого року Адміністрація США з питань харчів та ліків попередила про небезпечність двоокису хлору для здоров'я. Подібні попередження робили і офіційні органи в інших країнах.

Американська ж влада попереджає, що "не відомо про жодне дослідження, яке свідчило б, що ці продукти є безпечними або ефективними при лікуванні будь-якої хвороби". Експерти також попереджають, що вживання цих продуктів може викликати нудоту, блювоту, діарею та симптоми важкого зневоднення.

3. Домашні антисептики для рук

Копирайт изображения Getty Images Image caption Медичні маски та гелі і розчини для дезінфекції в дефіциті

Миття рук - один з головних методів запобігти поширенню вірусу. Проте у багатьох магазинах і аптеках запаси антибактеріальних гелів та розчинів вичерпалися.

В Італії з поширенням інформації про брак дезінфікуючих гелів у соцмережах так само стали ширитися рецепти "домашніх" засобів.

Проте ці рецепти, кажуть науковці, більше підходять для чистки поверхонь предметів, і аж ніяк для використання на шкірі.

Зазвичай гелі для дезінфекції рук, що містять до 60-70% спирту, так само містять і пом'якшувачі, що дозволяє не шкодити шкіру.

Професор Саллі Блумфельд із Лондонської школи гігієни та тропічної медицини каже, що не вірить у те, що вдома можна зробити ефективний продукт дезінфекції рук, адже навіть горілка містить лише 40% алкоголю.

А от для стерилізації поверхонь, вважають у Центрі з контролю та запобіганню захворюванням США, "домашні" дезінфектори можна використовувати.

4. Рідке срібло

Використання колоїдного срібла рекламував ще американський телеєвангеліст Джим Беккер.

Колоїдне срібло - розчин мікроскопічних часток металу у рідині. На одному з телешоу учасник розповідав, що цей розчин може зупинити поширення деяких вірусів за 12 годин (утім, він визнав, що на вірусі Covid-19 розчин поки що не випробовували).

Проте ідея, що колоїдне срібло може бути ефективним у боротьбі з коронавірусом, швидко поширилася у Facebook, зокрема, у групах "медичної свободи", учасники яких скептично ставляться до традиційної медицини.

Ідеологи колоїдного срібла твердять, що воно допомагає при різних проблемах зі здоров'ям, діє як антисептик, а також зміцнює імунну систему.

Американські органи охорони здоров'я чітко пояснювали, що свідчень ефективності срібла не існує.

Більше того, його вживання може викликати серйозні ускладнення - від проблем із нирками до епілепсії та аргірозу, коли шкіра набуває блакитного відтінку.

На відміну від заліза чи цинку, срібло не грає жодної ролі у тому, як працює людський організм.

5. Пити воду кожні 15 хвилин

Копирайт изображения AFP

В одному повідомленні, перепощеному та сотнях сторінок у Facebook, йдеться про "японського лікаря", який рекомендує пити воду кожні 15 хвилин, щоб змити віруси, що потрапили до рота. На арабських ресурсах це повідомлення поширили 250 тисяч разів.

Професор Труді Ленг із Оксфордського університету каже, що не існує "біологічного механізму", який можна було б використати на підтримку теорії, що захворювання можна "змити" водою до системи травлення і там побороти його.

Інфекції на кшталт коронавірусу потрапляють до тіла через органи дихання. Деякі з них можуть потрапити через рот, але пиття води не захистить вас від зараження.

І все ж таки, пити воду і уникати зневоднення - поширена медична порада із доведеною ефективністю.

6. Гаряча ванна і ніякого морозива

Копирайт изображения Getty Images Image caption Подвійний удар по італійцях: в соцмережах радять на їсти морозива при коронавірусі

Існує багато варіантів поради, яка базується на тому, що високі температури вбивають вірус. Діапазон - від пиття гарячої води до ван.

В одному повідомленні, авторство якого приписували Unicef, і поширеному сотні разів у соцмережах в різних країнах, йдеться про те, що треба пити гарячу воду і засмагати на сонці, щоб побороти вірус. При цьому, йдеться у пораді добродійників, морозива слід уникати.

Шарлотта Горницька, співробітниця Unicef, відповідальна за боротьбу з дезінформацією щодо коронавірусу, каже таке:

"В останньому помилковому повідомленні, яке приписують Unicef, радять не їсти морозиво та інші охолоджені продукти, аби запобігти зараженню. Це, звісно, абсолютно не відповідає дійсності".

Ми знаємо, що влітку грип не дуже добре виживає поза людським організмом, але ми нічого не знаємо, як високі температури впливають на коронавірус.

Намагатися нагріти своє тіло, наприклад, на сонці, щоб побороти вірус, абсолютно неефективно, каже професор Блумфельд. Якщо вірус вже всередині вашого організму, ви не можете побороти його ззовні. Організм має побороти його сам.

Якщо ж намагатися побороти вірус поза вашим тілом, потрібно щонайменше 60 градусів за Цельсієм. А це набагато спекотніше, ніж будь-яка гаряча ванна, - каже Саллі Блумфельд з Лондонської школи гігієни.

А от прати постільну білизну та рушники при температурі 60 градусів може бути непоганою ідеєю.

Що ж до гарячих напоїв, то вони не змінять температуру вашого тіла, яка залишається стабільною. Якщо, звісно, ви вже не захворіли.

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